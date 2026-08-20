ФЕДОРОВ (ЗАБРЕЖНЕВ) ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Российский революционер, анархист, криминалист.

Происхождение и образование.

Из купеческой семьи, потомственный почетный гражданин. В 1895 г. окончил Петровское коммерческое училище купеческого общества. Поступил вольнослушателем на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета и одновременно на биологические курсы проф. П.Ф.Лесгафта.

Участие в революционном движении.

В революционном движении с 1895, вступил в студенческое землячество и кассу взаимопомощи, стал членом марксистского кружка студентов-юристов. Преподавал в воскресной школе для рабочих, создал несколько социал-демократических кружков и рабочих групп в жилых казармах Петровско-Спасской мануфактуры Паля-Максвелла. Участвовал в подготовке и распространении революционных изданиях на предприятиях города. В начале 1899 г. вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 17 апреля 1899 г. арестован по «делу о подготовке первомайской демонстрации». Вскоре выпущен на поруки отца. С 13 октября 1900 г. на основании Высочайшего повеления отдан под гласный надзор полиции на 3 года и выслан в Новгород (затем переведен в Саратов) с запретом проживания в крупных городах России.

Анархист.

В 1903 г. после окончания высылки выехал за границу. Под влиянием знакомства с П.А. Кропоткиным, Г.И. Гогелия и др. анархистами перешел на их сторону и с 1904 г. считал себя анархистом-коммунистом. В марте 1905 г. вернулся в Россию, участвовал в создании кружка анархистов в Киеве. После его разгрома бежал в Москву, где организовал 1-ю московскую группы анархистов-коммунистов «Хлеб и Воля». Для пропаганды анархизма и вербовки новых членов организации выезжал в города Поволжья. 16 июля 1905 г. был арестован при ликвидации группы «Хлеб и Воля» в подмосковном с. Богородском. При аресте пытался оказать вооруженное сопротивление. Привлечен военным судом к дознанию по обвинению в покушении на убийство ротмистра Крушинского и за принадлежность к группе анархистов. Содержался в Бутырской тюрьме, после указа об амнистии, был выпущен под денежный залог в 300 руб. до суда.

Вместе с другими московскими анархистами участвовал в декабрьском вооруженном восстании в Москве. Организовал из рабочих боевую дружину и санитарный пункт. Участвовал в последних боях на Пресне. Арестован, бежал из Бутырской тюремной больницы и скрылся за границу.

В эмиграции.

С 1906 по 1917 гг. проживал преимущественно в Париже. Участвовал в работе российских заграничных анархистских групп, сотрудничал в их печатных органах, в которых специализировался на подготовке библиографических разделов. В сентябре 1906 г. в Лондоне принимал участие в съезде российских анархистов-коммунистов, где выступил с докладом «О терроре». Входил в делегацию анархистов России на Международном анархическом конгрессе, проходившем в Амстердаме в 1907 г. В бюро форума предоставил доклад «Проповедники индивидуалистического анархизма в России». В 1913-1914 г. доктор наук.

Революция.

После Февральской революции вернулся в Россию, выступал с лекциями и докладами в различных городах страны. В 1919 г. вступил в РКП(б). Работал секретарем «Известий ВЦИК» (1919-20). Выполнял за рубежом поручения В.И. Ленина. Автор работ по истории анархизма и воспоминаний о революционном движении в России. В 1920-е гг. директор Эрмитажа, затем руководитель Главлита. Арестован, умер в тюрьме до суда.

Сочинения:

О терроре, в кн.: Рус. революция и анархизм. Доклады читанные на съезде Коммунистов-Анархистов в октябре 1906 года, Лондон, 1907;

Проповедники индивидуалистического анархизма в России (Доклад Амстердамскому конгрессу анархистов-коммунистов, состоявшемуся 24-31 августа 1907 года), «Буревестник», Париж, 1908, № 10-11;

Первые годы моей парт. работы (1895-1899 гг.), ПР, 1923, № 10;

Бутырки 1905 г. и первый удачный побег из них, К и С, 1925, № 4;

За массой, в кн: Декабрь 1905 года на Красной Пресне, 3 изд., М., 1925.