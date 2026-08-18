ФЕДОН из Элиды (др.-греч. Φαίδων)

Древнегреческий философ-сократик, основатель Элидо-эретрийской школы.

Федон после поражения Элиды в войне со Спартой и пленения был вынужден заниматься проституцией; его выкупили Алкивиад и Критон, и он смог заниматься философией. Федон известен как герой одноименного диалога Платона и как автор сократических диалогов («Зопир», «Симон» и др.). К «Зопиру» восходит любопытная история из жизни Сократа: маг Зопир, приехавший в Афины, заявлял, что определит характер человека по его лицу. Когда он встретил Сократа, то заявил, что перед ним человек умственно ограниченный и похотливый; когда зрители отсмеялись, Сократ заявил, что все сказанное верно – эти пороки были присущи ему, но он преодолел их с помощью философии.

В основанной им школе активно обсуждались вопросы воспитания нравственности, причем особая роль отводилась преобразованию человеческой жизни с помощью философии. Император Юлиан цитирует из сочинения Федона: следующий пассаж «Для философии нет безнадежно больных, нет неисцелимых, ею все очищается, и образ жизни, и занятия, и желания» (Jul. Ер. 82). Наследником Федона по руководству школой стал Плисфен.