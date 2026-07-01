ФЕАГЕН МЕГАРСКИЙ

ФЕАГЕН МЕГАРСКИЙ (др.-греч. Θεαγένης, лат. Theagenes) - тиран в Мегарах на Истме во второй половине VII века до н.э .

Сведения о Феагене в античной традиции крайне немногочисленны. Известно, что он пришел к власти с помощью отряда телохранителей, данных ему для защиты от противников. Накануне переворота Феаген со своими сторонниками перебил скот богатых сограждан, застигнутый им на пастбище у реки. Возможно, в этом сообщении подразумевается выступление мегарян против захвата общинных угодий мегарскими аристократами. Во время своего правления Феаген построил в городе водопровод с общественным водоемом, получивший название «воды Сифнидских нимф». Некоторые историки полагают, что именно на время Феагена приходится, закончившаяся победой мегарян война с Афинами за обладание островом Саламин. Зятем мегарского правителя был афинский олимпионик Килон, который предпринял неудачную попытку захватить с помощью отряда своего тестя власть в Афинах. Правление Феагена, по-видимому, было достаточно коротким и закончилось свержением тирана восставшими гражданами, после чего в Мегарах начался период гражданских смут.

Исторические источники :

Aristoteles. Politica, V, 4, 5, p. 1305a; Rhetorica, I, 2, p. 1357b;

Pausanias, I, 40–41;

Plutarchus. Quaestiones Graecae, 18.