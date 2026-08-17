ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД А.Г. ПОПОВА

Одно из известнейших фарфоровых производств в России в XIX веке, действовавшее более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии (сегодня г. Хотьково Сергиево-Посадского района).

Завод был основан в 1800 – 1802 годах г. К. И. Мелли (Милли), бывшим комиссионером завода Гарднера. В 1806 году фарфоровое производство Мелли приобрел московский купец Алексей Гаврилович Попов (1760(1770?)-1860(1856?)), в будущем дворянин, имевший к тому времени опыт торговли фарфором. К 1814 году на производстве фарфора у А. Г. Попова уже были заняты 283 наемных работника, производство продукции обеспечивало 6 горнов. Изделия нового завода очень быстро завоевали симпатии российских покупателей. Главными составляющими успеха производства стали дешевизна, высокое качество фарфоровой массы и превосходный художественный уровень.

Изделия завода Попова были ориентированы, в первую очередь, на массового потребителя. Именно на заводе в Горбунове делали лучшую на тот момент практичную и недорогую трактирную посуду. По всей России посетители чайных заведений пили ароматный напиток из красивых и прочных изделий завода Попова. Это были, в первую очередь, серийные экземпляры: чайные пары, чайники, блюдца для сахара. Объем производства трактирной посуды был впечатляющим: в 1859 году было произведено 19000 чайников, 6540 дюжин чашек, 1250 дюжин блюдец. В 1850-е годы оборот фабрики доходил до 50 тысяч рублей в год.

Вначале своего существования завод производил изделия, подражающие аналогичным западным образцам: фарфору из Франции, Германии, Англии. Характерными для них были формы классицизма в сочетании с пейзажной и сюжетной росписью в технике «гризайль». Однако позже продукция завода приобрела свой собственный неповторимый узнаваемый стиль, заняв особую нишу в производстве фарфора в России.

Для поддержания и совершенствования высокого художественного уровня продукции при заводе была создана собственная школа для художников и одна из лучших в России лабораторий красок. Фарфоровая масса приготавливалась с добавлением глуховского каолина. Очень высокого качества была глазурь. Для росписи посуды использовались как надглазурная, так и подглазурная роспись. Технологи и художники завода Попова были специалистами высокого уровня, впоследствии многие из работников завода основали собственные производства, либо обогатили своими знаниями другие российские фарфоровые предприятия.

Продукция завода не была бы так известна и популярна, если бы не производила также эксклюзивные штучные изделия: подносные (подарочные) блюда, вазы, сервизы, флаконы. Особо ценным и высокохудожественным видом продукции завода были серийные скульптурные миниатюры из фарфора, изображавшие пасторальные сцены, персонажей российской крестьянской и городской среды. Известны серии статуэток, выпущенные заводом на темы басен И. А. Крылова, посвященные народным забавам, различным профессиям.

Особенностью художественного стиля изделий завода Попова стали присутствовавшие на многих изделиях красочные цветочные композиции, выполненные в особых вставках-медальонах – мушелях. Мушели помещались на сплошь окрашенном ярком жизнерадостном фоне синего, зеленого, красного, желтого цветов. Активно использовалась позолота. Изделиям, выходившим с завода А. Попова, были присущи особая декоративность, тонкое чувство колорита, любовь к ярким, сильным, чистым краскам, к крупному декоративному пятну, к смелому, выразительному рисунку. Соответствовала росписи и разнообразная форма изделий, менявшаяся вслед за модой того времени. Такая посуда, особенно сервизы, вазы, блюда, пользовалась особым спросом у московского купечества. Поповские тарелки, чашки, чайники были популярны и в крестьянской, и в мещанской среде. В целом, разнообразная продукция завода Попова отличалась особым национальным колоритом, индивидуальным стилем, сочетавшимся с высочайшим качеством фарфоровых изделий, и удовлетворяла вкусам самых разных слоев населения.

Изделия завода Попова в XIX веке неоднократно экспонировались и получали награды на всероссийских и международных выставках. Искусствоведы ставят поповский фарфор на второе место после гарднеровского по популярности его в России того времени и по уровню художественного исполнения. В настоящее время изделия фарфорового завода Попова составляют гордость музейных коллекций в самых разных городах России.

Фарфоровая фабрика А. Г. Попова и его наследников просуществовала вплоть до начала 70-х годов XIX века. В дальнейшем завод был продан, производство заглохло. На его месте возникла ткацкая фабрика. Однако А. Г. Попов оставил после себя память иного рода. В 1863 году в селе Горбуново «тщанием Господина и Кавалера Алексея Гавриловича Попова» была построена каменная церковь на месте деревянной церкви 1848 года. Строительство храма было начато самим Алексеем Гавриловичем, закончено было его вдовой и детьми. Главный престол был посвящен небесному покровителю владельца села Горбуново святителю и чудотворцу Алексию, митрополиту Московскому. По свидетельству старожилов, в убранстве церковных интерьеров был широко использован фарфор. В нижнем этаже имелась усыпальница со склепами. Вероятно, в одном из них был погребен А.Г. Попов. При Алексеевской церкви имелись деревянные здания церковноприходского училища и богадельни. Богадельня на 30 человек содержалась на проценты с капитала, пожертвованного А.Г. Поповым. Храм был закрыт и частично разрушен в советское время. Восстановленный и отреставрированный силами прихожан и клира в 1990-2010-е годы, в настоящий момент он является действующим и представляет собой одну из важнейших достопримечательностей города Хотькова.