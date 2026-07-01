ФАРБМАН Николай Вольфович

Родился в 1920 г. Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет МГУ в 1948 году и аспирантуру Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской (1951).

Кандидатская диссертация , 1952 г. Докторская диссертация : Генезис германского реваншизма после первой мировой войны (1918-1923 гг.) (1978).

С 1952 по 1955 заведующий кафедрой всеобщей истории Барнаульского пединститута. С 1958 ст. преподаватель, затем доцент (1960) Пензенского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского, с 1963 по 1968 – на общественных началах заведующий кафедрой всеобщей истории. Проработал в Пензенском государственном педагогическом университете до 1997.

Область интересов : История Германии периода Веймарской республики, история германского реваншизма после Первой мировой войны, Германское рабочее движение в новейшее время.

Сочинения: Автор более 40 научных работ

Der Kampf des Ruhrproletariats gegen die französiesche Okkupation und den nationalen Verrat der Ruhrmagnaten im Jahre 1923// Die Presse der Sowjet Union. Berlin, №№ 81,82, 1955.

Борьба рурского пролетариата против французской оккупации и национальной измены магнатов Рура в 1923 г. // Вопросы истории АН СССР, 1955, № 6.

Майская стачка 1923 г. в Руре // Учебные записки МОПИ. Т.52, Вып.1. М.,1957.

Рецензия. Гренер В. Воспоминания. Юность. Генеральный штаб. Мировая война. Гёттинген, 1957.// «Sowijetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche. Beiträge». Berlin, 1959, № 4.

Изучение в СССР новейшей истории германского рабочего движения. (Обзор литературы) // Сб. ст. и материалов. М., 1962.

Новые работы историков ГДР о событиях 1923 года в Германии // ННИ. 1963, № 6.

Великий Октябрь и борьба рабочего класса Германии за демократический мир (1918-1919 гг.). Саратов - Пенза, 1967.

У истоков ревизии Версальского мирного договора // Ежегодник германской истории, 1969. М.,1970.

Ценный вклад в изучение истории советско-германских отношений // Ежегодник германской истории, 1971. М., 1973.

Германский империализм на пути к ревизии репарационных постановлений Версальского договора (1920-1922 гг.) // Ежегодник германской истории, 1972. М., 1973.

Германский реваншизм после первой мировой войны (1918-1923 гг.). Специальный курс лекций. Рязань, 1974.

Ноябрьская революция и борьба за демократический мир против милитаризма и фашизма (1919-1923 гг.) // Ежегодник германской истории, 1978. М.,1979.

«Версальская система» - 2 глава в коллективной монографии «Европа в международных отношениях» (1917-1939 гг.). М., 1979.

Идеология германского реваншизма (1918-1923 гг.). Рязань-Пенза, 1987.

Документальный очерк. Густав Штреземан: человек и государственный деятель // Новая и новейшая история. 1995. № 5.