ФАЛЬКОВИЧ Светлана Михайловна

Родилась 10.09.1932, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1955 г.

Кандидатская диссертация : Польская эмиграция накануне восстания 1863 г. (МГУ, 1962).

Докторская диссертация : Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912) (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1977, по монографии).

1959-1962 – редактор Издательства восточной литературы АН СССР. Работает в Институте славяноведения и балканистики (в настоящее время Институт славяноведения) с 1962 года: младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник.

Член Комиссии историков России и Польши (с 1991).

Учитель : Л.В. Черепнин.

Область интересов : Социально-политическая история, история революционного движения, культуры и общественной мысли. Российско-польские и советско-польские отношения.

Сочинения: Русские связи Краковского Союза помощи политзаключенным в России (1912-1914) // Ленин и Польша. Проблемы, отклики, контакты: Сб. М., 1970; Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). М., 1975;

Культурные связи СССР и Польши // Очерки истории советско-польских отношений 1917-1977. М., 1979;

Сотрудничество русских и польских неославистов и славянские съезды // Славянские съезды XIX–XX вв.: Сб. М., 1994;

Национальный вопрос в русской и польской революционно-демократической мысли (Сравнительный анализ) // Из истории общественной мысли народов Центр. и Вост. Европы (конец XVIII – 70-е гг. XIX в.). М., 1995;

Вопросы католической веры и католической церкви в Гос. Думе после революции 1905-1907 гг. // Католицизм и православие в Центр. и Центрально-Вост. Европе. М., 1996.

Санкт-Петербург – центр деловой, научной, культурной и общественно-политической активности поляков в конце XVIII – начале XX вв. // Столица и провинция в истории России и Польши. М., 2008.

Сейм Королевства Польского (1815–1831) как инструмент развития гражданского общества. Тезисы // Адаптация народов и культур. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества в странах Центральной и Восточной Европы XVIII–XX вв. (модели, формы, этапы трансформации).

Польский вопрос в трех российских революциях // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009.

Сущность и формы национального движения (анализ истории Польши и ряда славянских стран) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009.

О значении культурных традиций для сохранения национальной самобытности славянских народов // Славянские культуры: Корни и Крона. Славянский филологический сборник. М., 2009. Вып. 1.

Польский вопрос во взаимоотношениях России, Австрии и Пруссии накануне и в период восстания 1830 г. в Королевстве Польском // Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре. М., 2009.

Исламов Т.М. и комплексные исследования славяноведения // Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных отношений. XI–XX вв. СПб., 2009.

Россия и русско-польские отношения на страницах «Новой Польши» // Русская культура в польском сознании. М., 2009.

Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского 1815–1830. М., 2010 (соавтор, отв. редактор).

Польская политическая эмиграция XIX века – своеобразный феномен в славянском мире // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 2010.

Историческая традиция и национальная культура как фактор сохранения национальной идентичности народами, находящимися под инонациональной властью // Славянство, растворенное в крови. В честь 80-летия со дня рождения Владимира Константиновича Волкова. М., 2010.

Польское национальное движение и монархия Габсбургов: Проблемы австрофильства, австрославизма, федерализма, дуализма // Австро-Венгрия, Центральная Европа и Балканы (XI – XX вв.). СПб., 2011.

Исследования по истории Польши и российско-польских общественных и культурных связей. М., 2012. 440 с.

О формах научного сотрудничества историков-полонистов России с польскими учеными (вторая половина XIX – начало XX вв.) // Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w. Warszawa, 2013.