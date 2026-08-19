ФАЛАЛЕЕВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1944).

Биография

Родился 19 (по новому стилю — 31) мая 1899 года в деревне Полянская (ныне — Можгинский район Удмуртии). После окончания шести классов работал сначала в отцовском хозяйстве, затем по найму у купцов, на Ижевском оружейном заводе.

В августе 1918 года в Прикамье начался антисоветский вооружённый мятеж (Ишимско-Воткинское восстание). Фалалеев, ранее добровольцем вступивший в отряд Красной Гвардии, был вынужден скрыться в родной деревне. Через некоторое время он стал работать в органах социального обеспечения. Участвовал в обороне Можги от войск адмирала Колчака. В начале 1919 года Фалалеев с группой товарищей отправился в Казань, где добровольцем поступил на службу в РККА.

Начал службу красноармейцем в 7-м запасном батальоне. После прохождения обучения, несмотря на просьбы отправить его на фронт, был оставлен для обучения новобранцев, а вскоре переведён в город Малоархангельск. В ноябре 1919 года, в связи с наступлением войск генерала А. И. Деникина, батальон был включён в состав запасного полка, дислоцированного в Калуге, Фалалеев был назначен комиссаром пулемётной школы.

В 1920 году Фалалеев был направлен на Юго-Западный фронт, где снова принял участие в боях Гражданской войны. После окончания боевых действий продолжал службу на командных и военно-политических должностях. В 1928 году Фалалеев окончил курсы «Выстрел», в 1931 году — курсы командиров-единоначальников при ВПА. В 1932 году, как опытный общевойсковой командир, он был направлен на курсы в ВВА. Через год Фалалеев завершил обучение, получив специальность лётчика-наблюдателя, и был направлен командиром 4-й дальнеразведывательной эскадрильи, дислоцировавшейся в городе Смоленске. В 1936-1938 годах командовал Смоленской авиабригадой. В дальнейшем командовал Сещенской авиабригадой, был заместителем по ВВС командующего Витебской армейской группировкой. Участвовал в польском походе 1939 года.

В середине 1940 года Фалалеев был переведён на Дальний Восток. Служил заместителем по ВВС командующего 1-й Дальневосточной армией. В начале 1941 года он был переведён в Москву на должность генерал-инспектора инспекции ВВС РККА. Занимался проверкой лётных частей, разработкой указаний для них по итогам инспекций. Принимал участие в работе совещания авиационных командиров по борьбе с аварийностью в ВВС. В апреле 1941 года Фалалеев был назначен первым заместителем начальника ГУ ВВС РККА.

Великая Отечественная война

Начало войны застало Фалалеев в КОВО, где он находился с инспекцией боевой подготовки. 22 июня 1941 года он находился в городе Луцке. Днём того же дня он вылетел в Киев, где получил назначен командующим ВВС 6-й армии. Под его руководством лётные части успешно действовали на Западной Украине.

В июле 1941 года Фалалеев был назначен командующим ВВС Юго-Западного фронта. Руководимые им части и соединения действовали во время обороны Киева, боёв на Днепре, под Харьковом и Ростовом-на-Дону. Летом 1942 года Фалалеев был отозван в центральный аппарат ВВС, и назначен начальником штаба — заместителем командующего. Проводил большую работу по анализу боевых действий авиации, обеспечению чёткой и слаженной работы всех служб и управлений ВВС. Были установлены тесные связи между штабом ВВС и штабами АДД СССР, авиации ПВО страны, ВВС ВМФ. Неоднократно, в периоды отсутствия командующего ВВС А. А. Новикова, исполнял его обязанности. В ноябре 1942 года по просьбе В. М. Молотова вёл переговоры с главой французской военной миссии в СССР генералом Э. Пети о создании в Советском Союзе авиационной части, впоследствии получившей наименование «Нормандия». Координировал действия ВВС во время освобождения Украинской ССР, Крыма, Белорусской ССР, Прибалтики, боёв в Восточной Пруссии. Участвовал в Потсдамской конференции.

Послевоенная жизнь

Тяжёлое напряжение военных лет подорвало здоровье Фалалеева. За время войны он перенёс два инфаркта, и всю оставшуюся жизнь страдал от сердечного заболевания. В 1946 году он был назначен начальником Военно-воздушной академии. Во время его руководства этим учебным заведением была значительно улучшена учебная и научная работа, увеличены часы лётной практики. Значительное развитие в академии получил спорт. Были построены новый учебный корпус, пионерский лагерь, парк, стадион. В феврале 1949 года перенёс очередной инфаркт, серьёзно подорвавший его работоспособность. В начале 1950 года он вышел в отставку. Скончался 12 августа 1955 года.