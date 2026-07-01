ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МУРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МУРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

13 ноября 1939 года на заседании оргкомитета Президиума Верховного Совета по Мурманской области был создан Вечерний учительский институт, состоящий из трех факультетов, в том числе отделения русского языка и литературы. На этом отделении велась подготовка по двум специальностям: Русский язык и литература и История (5–7 классов).

Приказом № 43 от 23.02.1956 года Учительский институт становится Мурманским государственным педагогическим институтом, а отделение русского языка и литературы - историко-филологическим факультетом. Началась подготовка специалистов с присвоением квалификации «Учитель русского языка, литературы и истории». Первым деканом был Рудин Николай Петрович. В 1960 году осуществлен первый выпуск из 49 человек, из них с красным дипломом - 4 человека.

В разные годы руководство факультетом осуществляли: В.Н. Шейнаев, С.Ф. Елисеев, М.И. Андрианов-Верхнев, П.Ф. Шевченко, И.Н. Худяков, С.А. Сомов, Т.Н. Карху. С 1997 года факультетом руководила доцент Татьяна Алексеевна Киселева (по сентябрь 2009 года).

В 1973 году на факультете появилась первая в истории вуза специальность, направленная на изучение иностранного языка - «История и английский язык».

В 1994 году в ответ на вызовы времени факультет был разделен на два: созданы факультет иностранных языков и историко-филологический факультет. Руководство факультетом иностранных языков (или его правопреемником) осуществляли: В.Э. Черник, Т.Н. Лисицына, М.М. Лукина, О.Н. Иванищева, Н.И. Курганова.

В 2007 году на основании приказа ректора №338-об от 19.06.2007 года «О структуре МГПУ» и решения Ученого совета МГПУ от 13.06.2007 года историко-филологический факультет был реорганизован в социально-гуманитарный факультет, а факультет иностранных языков - в факультет филологии и журналистики.

Приказом ректора № 253-об от 29.04.2010 года «О структуре МГПУ» и решения Ученого совета МГПУ от 16.04.2010 года социально-гуманитарный факультет переименован в факультет истории и социальных наук, а факультет филологии и журналистики - в факультет филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций.

Решением Ученого совета Университета от 10.09.2014 года оба факультета были вновь объединены в одно структурное подразделение - Социально-гуманитарный институт, в рамках которого снова ведется подготовка по направлениям, объединяющим историю и филологию.