ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ ИМЕНИ И.Г. ПЕТРОВСКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Относится к числу факультетов со средней численностью студенческого контингента, имеет заочное отделение. Важное место в деятельности ФИиМО занимает научная и научно-методическая работа, осуществляемая кафедрами и научно-исследовательской лабораторией, а также совместно с институтом археологии РАН научным центром. Преподавателями кафедры отечественной истории создана Лаборатория археолого-этнологических исследований, которая в 2009 году вошла в НИИ фундаментальных и прикладных исследований при БГУ. Факультет поддерживает постоянные научные связи с институтами АН РФ, крупными российскими университетами, включая МГУ, СПбГУ и РУДН, с высшими учебными заведениями Украины и Белоруссии.

Действует Диссертационный совет по историческим наукам на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. За последние 5 лет (2009-2014 годы) произведена защита более 15 диссертаций (отечественная история (руководители: Е.А. Шинаков, А.М. Дубровский, М.В. Брянцев, Ю.В. Журов) и всеобщая история (руководители: С.Ф. Блуменау, С.В. Артамошин)), в том числе и защита докторской диссертации.

На факультете всегда была сильной профсоюзная организация, традиционно на лидирующих позициях находились художественная самодеятельность и газета истфака.

История факультета началась 1 октября 1930 года, когда 38 студентов I курса общественного отделения агропедагогического института в городе Новозыбкове разместились за столами бывшего политехникума имени Н.К. Крупской, чтобы прослушать первую учебную лекцию. В 1976 году пединститут из Новозыбкова был переведен в Брянск. В этом же году при факультете иностранных языков было сформировано отделение истории, а 15 ноября 1976 года был образован исторический факультет.

В 90-е годы XX века на факультете было открыто отделение юридического образования «Правоведение» во главе с доцентом И.А. Тарасовой, которое в 1996 году преобразовано в юридический факультет. На факультете осталась специальность «История и юриспруденция». До конца XX века факультет осуществлял подготовку специалистов гуманитарного профиля. С 2002 года он стал готовить классических историков по программе исторического факультета МГУ, с 2004 года - специалистов по социальной работе, а с 2006 года - теологов.

С 2008 года вместо специальности «Социальная работа» на факультете открыли новое направление подготовки - «Международные отношения». В этом же году с юридического факультета была переведена специальность «Регионоведение». В связи с этим факультет получил новое название - истории и международных отношений (ФИиМО).

С 1987 года деканом факультета являлся В.П. Ранчинский. В 2015 году деканом факультета назначен С.В. Артамошин.

В настоящее время на факультете работают 22 штатных преподавателя, 36% имеют ученые степени докторов исторических наук и звания профессоров, 59% - степени кандидатов наук. Объем выполненных за последние 5 лет исследований составил 1,444 миллионов рублей. За последние 5 лет подготовлено более 500 специалистов. Среди выпускников факультета доктора наук (М.В. Брянцев, С.И. Михальченко, С.В. Артамошин (город Брянск), Г. Чернов (город Челябинск)), десятки кандидатов наук, общественные деятели (А. Кокотов - педагог-хореограф, Л. Чеабалинов - банкир (город Москва), О. Шишкин - корреспондент Первого канала, С. Бирюков - кандидат исторических наук, краевед, создатель музея в поселке городского типа Погар, А.П. Бугаев - заместитель Председателя областной Думы, Е.В. Петров, заместитель директора РГИ при СПбГУ профессор СПбГУ, доктор исторических наук), почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено 6 выпускникам факультета.