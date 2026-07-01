ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Становление исторического факультета началось с октября 1936 года, когда Народный Комиссариат просвещения РСФСР разрешил институту произвести первый набор на вечернее отделение исторического факультета в количестве 26 человек, а также открыть заочное отделение и экстернат.

В сентябре 1938 года в институте открыто дневное отделение исторического факультета, на которое было зачислено 30 человек

Первый выпуск исторический факультет сделал в 1939 году. Это были 14 человек с экстерната. Им были вручены дипломы об окончании вуза. В 1940 году состоялся выпуск с вечернего отделения. Его окончили 12 человек, среди них Иван Петрович Меленков (позже ректор пединститута). В январе 1941 года истфак закончили 21 студент-заочник. Диплом с отличием был выдан Валентине Яковлевне Ионовой (позже проректор по научной работе пединститута).

С 1946 года ежегодно на истфак принимались не менее 50 человек.

С 1950-1951 учебного года исторический факультет был объединен с филологическим. С сентября 1964 года исторический факультет был восстановлен, как самостоятельный.

70-е годы можно по праву считать временем расцвета исторического факультета, ставшего одним из самых престижных факультетов не только в Омске, но и за его пределами. Высокий конкур при поступлении наглядно свидетельствовал об этом.

Именно тогда окончательно сформировались индивидуальные черты истфака: особая демократическая атмосфера, опора на студенческое самоуправление, высокая требовательность, опора на теоретические проблемы преподавания, пристальное внимание к научно-исследовательской работе студентов.

Факультет в период его расцвета возглавлял В.Н. Худяков, выпускник 1964 года.

В 1991-1996 годы перед факультетом как результат реформ в стране открылись новые перспективы развития. Он получил самостоятельность в решении многих вопросов организации и проведения учебного процесса.

В 1992 году на историческом факультете открыт диссертационный Совет по защите кандидатских диссертаций по отечественной истории.

В 2012 году исторический факультет объединили с факультетом философии. Факультет переименовали в факультет истории, философии и права. Деканом факультета является В.Н. Худяков.