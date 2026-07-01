ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЕ КОМИТЕТЫ

ФАБРИ́ЧНО-ЗАВОДСКИ́Е КОМИТЕ́ТЫ (ФЗК) - органы производственного самоуправления в России в 1917-1918 годах.

В начальный период Великой российской революции ФЗК предприятий избирались рабочими или формировались из делегатов цехов. Для текущей работы выделялся президиум и комиссии. Но исполнительные органы только готовили решения, в то время как принимали их, как правило, пленарные заседания ФЗК. Конфликты, которые не разрешали ФЗК, передавались на рассмотрение районных Советов и т.п. Организованные в ФЗК рабочие обычно не претендовали на полное управление предприятиями, а осуществляли рабочий контроль за управлением прежней администрации, затем и участие в управлении. ФЗК были готовы вмешиваться в разнообразные сферы: продолжительность рабочего дня, минимальная зарплата, форма оплаты труда, организация медицинской помощи, страхование труда, касса взаимопомощи, прием и увольнение, разбор конфликтов, дисциплина труда, отдых работников, охрана завода, продовольственное снабжение.

Делегаты заводов формировали районные ФЗК, которые пытались регулировать решение социально-экономических проблем. Рабочие явочным порядком ввели 8-часовой рабочий день. В своей работе ФЗК были тесно связаны с Советами рабочих и солдатских депутатов, организовывали выборы рабочих депутатов, формировали красную гвардию. Проводились конференции ФЗК, в июне в Петрограде был создан Центральный совет ФЗК (председатель М. Животов), осенью объединения ФЗК существовали более чем в 50 городах России. 17-22 октября (30 октября — 4 ноября) 1917 в Петрограде работала Всероссийская конференция ФЗК, на которой большевики получили большинство. После Октябрьского переворота ФЗК стали переходить к управлению своими предприятиями. По мере назначения государственных директоров стали усиливаться их противоречия с ФЗК. В январе 1918 ФЗК были включены в структуру профсоюзов, контролировавшихся большевиками.

Исторические источники:

Октябрьская революция и фабзавкомы. М., 1927;

Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957.