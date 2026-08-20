ФАБЛИО

ФАБЛИО́ (фр. Fabliau) - слово, обозначающее один из популярных жанров средневековой французской литературы, получившей распространение в городах.

Происходит от латинского fabula – басня, рассказ. Наибольшее распространение получил в XII-XIV вв., представляя собой небольшие по объему стихотворные произведения, призванные развлекать читателей забавным и поучительным содержанием.

Авторство их по большей части не определимо, хотя известно, что в числе сочинителей были люди разных социальных групп. В фаблио, зачастую в непристойной форме, высмеиваются жадность, лицемерие, хитрость, адюльтер, и прочие смертные грехи, рассказываются истории (как правило, любовные) о жизни горожан, рыцарей, сельских жителей, и пр., представляя настоящую панораму быта и социальных отношений средневекового французского общества.

Медиевисты выделяют сто с лишним фаблио, дошедших до нашего времени, большая часть которых создана в северо-восточных регионах – Пикардии, Артуа и Фландрии . Приято также считать, что завершением традиции фаблио является известное произведение XV в. «Пятнадцать радостей брака».

Выраженный светский характер фаблио, остроумие и стремление к справедливости героев рассказов, обеспечили этому жанру большую популярность в обществе. Сюжеты из фаблио оказали свое влияние на литературу Возрождения , в частности, «Декамерон» Дж. Боккаччо.

Источники:

Фаблио. Старофранцузские новеллы / Пер. С. Вышеславцевой и В. Дынник. М., 1971;

«Пятнадцать радостей брака» и другие сочинения французских авторов XIV-XV веков / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 1991;

Recueil général et complet des Fabliaux des XIIIe et XIVe siècles / Éd. A. de Montaiglon et G. Reynaud. T. I-VI. Paris, 1872-1890

Иллюстрация:

Лист из рукописи с тектом фаблио «На смерть Рютбефа» XIII в.