ЕВТИМИД

ЕВТИМИД - древнегреческий вазописец.

Один из ве­ду­щих мас­те­ров так называемой груп­пы Пио­не­ров - ху­дож­ни­ков крас­но­фи­гур­ной ва­зо­пи­си, ра­бо­тав­ших на афин­ском Ке­ра­ми­ке в 520-500 годах до нашей эры. Со­вре­мен­ник и со­пер­ник Ев­фро­ния , о чём го­во­рит над­пись на од­ной из ам­фор: «рас­пи­сал Ев­ти­мид, сын По­лия, как Ев­фро­ний ни­ко­гда бы не смог!» (Со­б­ра­ние ан­тич­но­го искусства, Мюн­хен). Под­пись Евтимида со­хра­ни­лась на 8 ва­зах, все­го ему при­пи­сы­ва­ет­ся 21 со­суд, пре­имущественно боль­шие ам­фо­ры с изо­бра­же­ни­ем 3-4 круп­ных фи­гур. В их ри­сун­ке вни­ма­ние ак­цен­ти­ро­ва­но на по­зах пер­со­на­жей, де­таль­ной пе­ре­да­че мус­ку­ла­ту­ры гру­ди и жи­во­та, обо­зна­чен­ной ла­ко­вы­ми ли­ния­ми раз­ной плот­но­сти. Евтимид од­ним из пер­вых сре­ди со­вре­мен­ни­ков на­чал изо­бра­жать фи­гу­ры в трёх­чет­верт­ном по­во­ро­те, под­чёр­ки­вать в ри­сун­ке скла­док оде­ж­ды раз­ли­чие в плот­но­сти тка­ней, а так­же осу­ще­ст­вил пе­ре­ход к крас­но­фи­гур­ной тех­ни­ке в ор­на­мен­таль­ных мо­ти­вах . Лю­би­мые те­мы рос­пи­сей - за­ня­тия в па­ле­ст­ре, про­во­ды вои­нов, сим­по­сии; ре­же встре­ча­ют­ся ми­фо­ло­гические сю­же­ты. Луч­шие ра­бо­ты - две ам­фо­ры с изо­бра­же­ни­ем «Про­во­дов Гек­то­ра» и «По­хи­ще­ния Еле­ны» (обе - Со­б­ра­ние ан­тич­но­го искусства, Мюн­хен).