ЕВТИМИД
ЕВТИМИД - древнегреческий вазописец.
Один из ведущих мастеров так называемой группы Пионеров - художников краснофигурной вазописи, работавших на афинском Керамике в 520-500 годах до нашей эры. Современник и соперник Евфрония, о чём говорит надпись на одной из амфор: «расписал Евтимид, сын Полия, как Евфроний никогда бы не смог!» (Собрание античного искусства, Мюнхен). Подпись Евтимида сохранилась на 8 вазах, всего ему приписывается 21 сосуд, преимущественно большие амфоры с изображением 3-4 крупных фигур. В их рисунке внимание акцентировано на позах персонажей, детальной передаче мускулатуры груди и живота, обозначенной лаковыми линиями разной плотности. Евтимид одним из первых среди современников начал изображать фигуры в трёхчетвертном повороте, подчёркивать в рисунке складок одежды различие в плотности тканей, а также осуществил переход к краснофигурной технике в орнаментальных мотивах. Любимые темы росписей - занятия в палестре, проводы воинов, симпосии; реже встречаются мифологические сюжеты. Лучшие работы - две амфоры с изображением «Проводов Гектора» и «Похищения Елены» (обе - Собрание античного искусства, Мюнхен).