ЕВСТАФИЙ ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ

Евстафий Фессалоникийский (греч. Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης) (ок. 1115, Константинополь (?) — между 1195 и 1199, Фессалоники) — византийский писатель, ученый-филолог и церковный деятель.

Получил образование в Константинополе. Начал карьеру в качестве секретаря патриаршей канцелярии при патриархе Луке Хрисоверге (1157—1169/70). Благодаря покровительству Михаила Анхиальского (будущего патриарха) получил должность диакона при храме Св. Софии, а затем (во 2-й половине 1160-х) — магистра риторов. В годы преподавания в константинопольской патриаршей школе сделался центром кружка классически образованных интеллектуалов, в который входили Григорий Антиох, Евфимий Малак, Михаил Хониат . Ок. 1178 был назначен митрополитом Мир Ликийских, однако по распоряжению императора Мануила I переведен на более престижную Фессалоникийскую кафедру. В Фессалониках столкнулся с противодействием части местного общества, из-за чего в какой-то момент был вынужден на некоторое время покинуть город. Имеются сведения о посмертном почитании Е. в качестве святого. Канонизирован Элладской церковью в 1988 (память 20 сентября).

Из сочинений Е. наиболее известен обширный комментарий к гомеровским поэмам, а также историческое повествование, в котором он как очевидец описал захват и разграбление Фессалоник сицилийскими норманнами в 1185. Памфлет «Об исправлении монашеской жизни» посвящен обличению нравов современного автору монашества, которое Е. порицает за его невежество и корыстолюбие. В своих торжественных речах Е. прославлял политику Мануила I, направленную на возрождение величия Византийской империи. Сочинения Е., отличающиеся сложным синтаксисом и изобилующие редкими словами, могут служить образцом византийской риторической прозы «высокого стиля».

Соч.: Eustathii, archiepiscopi Thessalonicensis, ad Homeri Iliadem. T. 1—3. Lipsiae, 1827—1829; Eustathii Thessalonicensis De emendanda vita monachica / Rec., germanice vertit indicibusque instruxit K. Metzler; ed. H.-G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell. Berlin—New York, 2006; Eustathii Thessalonicensis opera minora, magnam partem inedita / Rec. P. Wirth. Berlin—New York, 2000; Reden auf die Große Quadragesima / Prolegomena, Text, Übersetzung, Kommentar, Indices besorgt von S. Schönauer. Frankfurt am Main, 2006 [Meletemata. Beiträge zur Byzantinistik und Neugriechischen Philologie herausgegeben von A. Kambylis]; La espugnazione di Tessalonica / Testo critico, introduzione, annotazioni di S. Kyriakidis; proemio di B. Lavagnini; versione italiana di V. Rotolo. Palermo, 1961; Kolovou F. Die Briefe des Eustathios von Thessalonike: Einleitung, Regesten, Text, Indizes. München; Leipzig, 2006 [Beiträge zur Altertumskunde 239].

Лит.: Angold M. Church and Society in Byzantium Under the Comneni, 1081–1261. Cambridge, 1995; Kazhdan A., Franklin S. Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries. Cambridge, 1984; Wirth P. Eustathiana: gesammelte Aufsatze zu Leben und Werk des Metropoliten Eustathios von Thessalonike. Amsterdam, 1980; Wirth P. Untersuchungen zur byzantinischen Rhetorik des zwölften Jahrhunderts: mit besonderer Berücksichtigung der Schriften des Erzbischofs Eustathios von Thessalonike. Diss. München, 1960.