ЕВРОПОЛ

ЕВРОПОЛ - международная организация, основными задачами которой являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами.

Сре­ди основных на­прав­ле­ний ра­бо­ты европола - борь­ба с тер­ро­риз­мом, не­ле­галь­ной тор­гов­лей ору­жи­ем, под­дел­кой де­неж­ных зна­ков, нар­ко­тор­гов­лей, дет­ской пор­но­гра­фи­ей и «от­мы­ва­ни­ем» де­нег, по­лу­чен­ных не­за­кон­ным пу­тём, и другим. Соз­да­ние еди­ной по­ли­цей­ской служ­бы Ев­ро­пей­ско­го сою­за (ЕС) бы­ло пре­ду­смот­ре­но Маа­ст­рихт­ским до­го­во­ром (1992). Кон­вен­ция о Ев­ро­по­ле (1995) всту­пи­ла в си­лу 01.10.1998, по­сле ра­ти­фи­ка­ции стра­на­ми ЕС. Соз­да­ние объ­е­ди­нён­ной по­ли­цей­ской ор­га­ни­за­ции бы­ло обу­слов­ле­но объ­е­ди­не­ни­ем стран ЕС и фак­ти­че­ским уп­разд­не­ни­ем гра­ниц ме­ж­ду ни­ми. Европол дей­ст­ву­ет в рам­ках треть­ей опо­ры (со­труд­ни­че­ст­во в об­лас­ти юс­ти­ции и сфе­ре внутренних дел). Штаб-квар­ти­ра европола - в Гаа­ге (Ни­дер­лан­ды). С 2002 года европол име­ет пра­во при­ни­мать уча­стие в со­вме­ст­ных рас­сле­до­ва­ни­ях стран - уча­ст­ни­ков, а так­же тре­бо­вать от них про­ве­де­ния рас­сле­до­ва­ний.

В шта­те ве­дом­ст­ва ра­бо­та­ют около 500 со­труд­ни­ков - пред­ста­ви­те­лей го­су­дарств - чле­нов ЕС. Европол дей­ст­ву­ет толь­ко на тер­ри­то­рии ЕС, со стра­на­ми, не вхо­дя­щи­ми в ЕС, и другими ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми европол взаи­мо­дей­ст­ву­ет на ос­но­ва­нии двух­сто­рон­них до­го­во­ров. С Ис­лан­ди­ей, Ка­на­дой, Ко­лум­би­ей, Нор­ве­ги­ей, Рос­си­ей, США, Тур­ци­ей, Швей­ца­ри­ей, а так­же с ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми - Все­мир­ной та­мо­жен­ной ор­га­ни­за­ци­ей, Ев­ропейской ко­мис­си­ей, Ев­ропейским цен­тром кон­т­ро­ля за нар­ко­ти­ка­ми и нар­ко­ма­нией, Ин­тер­по­лом , Ев­ропейским центральным бан­ком, Ев­рою­стом под­пи­са­ны до­го­во­ры о со­труд­ни­че­ст­ве. Ор­га­ни­за­цию ра­бо­ты европола и уп­рав­ле­ние его дея­тель­но­стью осу­ще­ст­в­ля­ет Со­вет ми­ни­ст­ров юс­ти­ции и внутренних дел стран ЕС. Со­вет на­зна­ча­ет ди­рек­то­ра европола, его за­мес­ти­те­лей. Бюд­жет европола фор­ми­ру­ет­ся за счёт взно­сов стран ЕС, про­пор­цио­наль­ных ве­ли­чи­не ВНП.

В струк­ту­ре Национального центрального бю­ро Ин­тер­по­ла при МВД Рос­сии соз­дан Российский национальный кон­такт­ный пункт по взаи­мо­дей­ст­вию с европолом (2004).

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