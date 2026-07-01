ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - форма организации валютных отношений стран Европейского экономического сообщества.
Создана на основе укрепления западно-европейской экономической интеграции с целью формирования собственного валютного центра и усиления конкурентоспособности стран ЕЭС на мировом рынке.
Структурные принципы европейской валютной системы отличались от мировой валютной системы (смотри Ямайская валютная система) по следующим направлениям. Её базой служил стандарт ЭКЮ (смотри Европейская валютная единица) в противовес нежизнеспособному стандарту СДР - специальных прав заимствования. В отличие от официальной демонетизации золота, в европейской валютной системе были возобновлены межгосударственные операции с золотом, которые были включены в механизм эмиссии ЭКЮ. Центральные банки стран - членов европейской валютной системы получали ЭКЮ в обмен на перечисление 20% своих золотодолларовых резервов в Европейский фонд валютного сотрудничества, европейский валютный институт. В результате в виртуальный совместный фонд было переведено 2,66 млрд. долларов при сохранении на них права собственности центральных банков, поскольку сделки с ними осуществлялись в форме возобновляемых трёхмесячных свопов (сочетание наличной продажи и покупки золота в установленный срок). В целях обеспечения валютной стабилизации в европейской валютной системе был введён режим совместного плавания курсов валют 12 стран в пределах ± 2,5%, с авг. 1993 ± 15% их центральных курсов. При превышении этих пределов взаимных курсовых колебаний страна была обязана проводить валютную интервенцию или девальвацию своей валюты. Этот режим валютного курса получил название «европейская валютная змея», так как в графическом изображении совместное плавание курсов валют в установленных пределах было похоже на движение змеи. В корзине ЭКЮ в составе 12 валют лидировала марка ФРГ. Межгосударств. валютное регулирование осуществлял Европейский фонд валютного сотрудничества, затем сменивший его Европейский валютный институт путём проведения валютной интервенции и предоставления кредитов для покрытия дефицита платёжного баланса стран - членов Европейской валютной системы.
Европейская валютная система обеспечила относительную валютную стабильность ЕЭС, но испытала и трудности. Различие в уровнях и темпах экономического развития, инфляции, состоянии платёжного баланса стран осложняли её функционирование. Несмотря на режим совместного плавания курсов 12 валют, периодически проводились девальвации относительно слабых из них (датской кроны, итальянской лиры, ирландского фунта, бельгийского франка) и ревальвации более сильных валют (марки ФРГ, голландского гульдена), что обостряло валютные противоречия между странами - членами Европейской валютной системы.
Некоторые страны (например, Италия, Великобритания в 1992 году) периодически отказывались участвовать в «европейской валютной змее», чтобы не тратить валютные резервы на поддержание курса нац. валют в установленных пределах.
Координация валютно-экономической политики в европейской валютной системе наталкивалась на нежелание стран-членов передавать свои суверенные права наднациональным органам. Функционирование европейской валютной системы осложнялось внешними факторами - нестабильностью Ямайской валютной системы и доллара США, который продолжал широко использоваться в ЕЭС как международное платёжное (60% международных расчётов) и резервное (2/3 официальных валютных резервов) средство.
Несмотря на трудности и противоречия, европейская валютная система способствовала укреплению европейской валютной интеграции и подготовке к введению евро. Новый этап её развития определил Маастрихтский договор (вступил в силу 1 ноября 1993 года) о поэтапном создании европейского экономического, валютного и политического союза и переходе к единой европейской валюте. С выпуском евро с 1 января 1999 года европейская валютная система была заменена Экономическим и валютным союзом.