ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - форма организации валютных отношений стран Европейского экономического сообщества .

Соз­да­на на ос­но­ве ук­ре­п­ле­ния западно-ев­ропейской эко­но­мической ин­те­гра­ции с це­лью фор­ми­ро­ва­ния собственного ва­лют­но­го цен­тра и уси­ле­ния кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти стран ЕЭС на ми­ро­вом рын­ке.

Струк­тур­ные прин­ци­пы европейской валютной системы от­ли­ча­лись от ми­ро­вой ва­лют­ной сис­те­мы (смотри Ямай­ская ва­лют­ная сис­те­ма) по сле­дую­щим на­прав­ле­ни­ям. Её ба­зой слу­жил стан­дарт ЭКЮ (смотри Ев­ро­пей­ская ва­лют­ная еди­ни­ца) в про­ти­во­вес не­жиз­не­спо­соб­но­му стан­дар­ту СДР - спе­ци­аль­ных прав за­им­ст­во­ва­ния. В от­ли­чие от официальной де­мо­не­ти­за­ции зо­ло­та, в европейской валютной системе бы­ли во­зоб­нов­ле­ны меж­го­су­дарственные опе­ра­ции с зо­ло­том, ко­то­рые бы­ли вклю­че­ны в ме­ха­низм эмис­сии ЭКЮ. Центральные бан­ки стран - чле­нов европейской валютной системы по­лу­ча­ли ЭКЮ в об­мен на пе­ре­чис­ле­ние 20% сво­их зо­ло­то­дол­ла­ро­вых ре­зер­вов в Ев­ропейский фонд ва­лют­но­го со­труд­ни­че­ст­ва, ев­ропейский ва­лют­ный ин­сти­тут. В ре­зуль­та­те в вир­ту­аль­ный со­вме­ст­ный фонд бы­ло пе­ре­ве­де­но 2,66 млрд. долларов при со­хра­не­нии на них пра­ва соб­ст­вен­но­сти центральных бан­ков, по­сколь­ку сдел­ки с ни­ми осу­ще­ст­в­ля­лись в фор­ме во­зоб­нов­ляе­мых трёх­ме­сяч­ных сво­пов (со­че­та­ние на­лич­ной про­да­жи и по­куп­ки золота в ус­та­нов­лен­ный срок). В це­лях обес­пе­че­ния ва­лют­ной ста­би­ли­за­ции в европейской валютной системе был вве­дён ре­жим со­в­ме­ст­но­го пла­ва­ния кур­сов ва­лют 12 стран в пре­де­лах ± 2,5%, с авг. 1993 ± 15% их центральных кур­сов. При пре­вы­ше­нии этих пре­де­лов вза­им­ных кур­со­вых ко­ле­ба­ний стра­на бы­ла обя­за­на про­во­дить ва­лют­ную ин­тер­вен­цию или де­валь­ва­цию сво­ей ва­лю­ты. Этот ре­жим ва­лют­но­го кур­са по­лу­чил на­зва­ние «ев­ро­пей­ская ва­лют­ная змея», так как в гра­фическом изо­бра­же­нии со­вме­ст­ное пла­ва­ние кур­сов ва­лют в ус­та­нов­лен­ных пре­де­лах бы­ло по­хо­же на дви­же­ние змеи. В кор­зи­не ЭКЮ в со­ста­ве 12 ва­лют ли­ди­ро­ва­ла мар­ка ФРГ. Меж­го­су­дарств. ва­лют­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние осу­ще­ст­в­лял Ев­ропейский фонд ва­лют­но­го со­труд­ни­че­ст­ва, за­тем сме­нив­ший его Ев­ропейский ва­лют­ный ин­сти­тут пу­тём про­ве­де­ния ва­лют­ной ин­тер­вен­ции и пре­до­став­ле­ния кре­ди­тов для по­кры­тия де­фи­ци­та пла­тёж­но­го ба­лан­са стран - чле­нов Ев­ропейской ва­лют­ной сис­те­мы.

Европейская валютная система обес­пе­чи­ла от­но­сительную ва­лют­ную ста­биль­ность ЕЭС, но ис­пы­та­ла и труд­но­сти. Раз­ли­чие в уров­нях и тем­пах эко­но­мического раз­ви­тия, ин­фля­ции, со­стоя­нии пла­тёж­но­го ба­лан­са стран ос­лож­ня­ли её функ­цио­ни­ро­ва­ние. Не­смот­ря на ре­жим со­вме­ст­но­го пла­ва­ния кур­сов 12 ва­лют, пе­рио­ди­че­ски про­во­ди­лись де­валь­ва­ции от­но­си­тель­но сла­бых из них (датской кро­ны, итальянской ли­ры, ирландского фун­та, бельгийского фран­ка) и ре­валь­ва­ции бо­лее силь­ных ва­лют (мар­ки ФРГ, голландского гуль­де­на), что обо­ст­ря­ло ва­лют­ные про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду стра­на­ми - чле­на­ми Ев­ропейской ва­лют­ной сис­те­мы.

Не­ко­то­рые стра­ны (например, Ита­лия, Ве­ли­ко­бри­та­ния в 1992 году) пе­рио­ди­че­ски от­ка­зы­ва­лись уча­ст­во­вать в «ев­ро­пей­ской ва­лют­ной змее», что­бы не тра­тить ва­лют­ные ре­зер­вы на под­дер­жа­ние кур­са нац. ва­лют в ус­та­нов­лен­ных пре­де­лах.

Ко­ор­ди­на­ция ва­лют­но-эко­но­мической по­ли­ти­ки в европейской валютной системе на­тал­ки­ва­лась на не­же­ла­ние стран-чле­нов пе­ре­да­вать свои су­ве­рен­ные пра­ва над­на­цио­наль­ным ор­га­нам. Функ­цио­ни­ро­ва­ние европейской валютной системы ос­лож­ня­лось внеш­ни­ми фак­то­ра­ми - не­ста­биль­но­стью Ямай­ской ва­лют­ной сис­те­мы и дол­ла­ра США, ко­то­рый про­дол­жал ши­ро­ко ис­поль­зо­вать­ся в ЕЭС как ме­ж­ду­народное пла­тёж­ное (60% ме­ж­ду­народных рас­чё­тов) и ре­зерв­ное (2/3 официальных ва­лют­ных ре­зер­вов) сред­ст­во.

Не­смот­ря на труд­но­сти и про­ти­во­ре­чия, европейская валютная система спо­соб­ст­во­ва­ла ук­ре­п­ле­нию ев­ропейской ва­лют­ной ин­те­гра­ции и под­го­тов­ке к вве­де­нию ев­ро. Но­вый этап её раз­ви­тия оп­ре­де­лил Маа­ст­рихт­ский до­го­вор (всту­пил в си­лу 1 ноября 1993 года) о по­этап­ном соз­да­нии ев­ропейского эко­но­мического, ва­лют­но­го и по­ли­тического сою­за и пе­ре­хо­де к еди­ной ев­ропейской ва­лю­те. С вы­пус­ком ев­ро с 1 января 1999 года европейская валютная система бы­ла за­ме­не­на Эко­но­ми­че­ским и ва­лют­ным сою­зом.

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