ЕВРОПА

Часть све­та в Сев. по­лу­ша­рии, зап. часть ма­те­ри­ка Евразия.

Об­щие све­де­ния

Пло­щадь 10,2 млн. км2. Нас. 583,2 млн. чел. (2005, без Рос­сии). Край­ние ма­те­ри­ко­вые точ­ки: се­вер­ная – мыс Норд­кин (71°8′ с. ш.) на Скан­ди­нав­ском п-ове, юж­ная – мыс Мар­ро­ки, 36° с. ш., за­пад­ная – мыс Ро­ка, 9°34′ з. д. (оба – на Пи­ре­ней­ском п-ове), вос­точ­ная – 67°20′ в. д. (вост. под­но­жие По­ляр­но­го Ура­ла, близ Бай­да­рац­кой гу­бы). Тра­ди­ци­он­но за гра­ни­цу Е. и Азии при­ни­ма­ют гл. во­до­раз­дел, или вост. под­но­жие Ура­ла, до­ли­ну р. Урал, Кас­пий­ское м., Ку­мо-Ма­ныч­скую впа­ди­ну и Кер­чен­ский прол. (ино­гда – осе­вую часть Боль­шо­го Кав­ка­за), Азов­ское, Чёр­ное и Мра­мор­ное мо­ря, про­ли­вы Бос­фор и Дар­да­нел­лы. От Аф­ри­ки Е. от­де­ле­на Гиб­рал­тар­ским и Ту­нис­ским про­ли­ва­ми. Омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским ок. (на за­па­де) и его мо­ря­ми – Се­вер­ным и Бал­тий­ским в центр. час­ти, Сре­ди­зем­ным, Чёр­ным и Азов­ским – на юге; на се­ве­ре – Сев. Ле­до­ви­тым ок. и его мо­ря­ми (Нор­веж­ским, Ба­рен­це­вым, Бе­лым, Кар­ским). По сте­пе­ни из­ре­зан­но­сти бе­ре­го­вой ли­нии Е. за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто сре­ди всех час­тей све­та. До 1 /4 пло­ща­ди Е. при­хо­дит­ся на по­лу­ост­ро­ва; круп­ней­шие: Скан­ди­нав­ский, Ют­лан­дия, Коль­ский, Ка­нин – на се­ве­ре, Бре­тань – на за­па­де, Пи­ре­ней­ский, Апен­нин­ский, Бал­кан­ский, Крым­ский – на юге. К Е. при­над­ле­жат мно­го­числ. ост­ро­ва и ар­хи­пе­ла­ги об­щей пл. ок. 730 тыс. км2: Ис­лан­дия , Фа­рер­ские, Бри­тан­ские ост­ро­ва – не­по­сред­ст­вен­но в Ат­лан­ти­че­ском ок.; Си­ци­лия, Сар­ди­ния, Кор­си­ка, Крит, Ба­ле­ар­ские, Ио­ни­че­ские ост­ро­ва и др. – в Сре­ди­зем­ном м.; ар­хи­пе­ла­ги Шпиц­бер­ген, Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, Но­вая Зем­ля – в Сев. Ле­до­ви­том ок. В пре­де­лах Е. рас­по­ло­же­ны (пол­но­стью или час­тич­но) 46 го­су­дарств (2007).

В Е. вы­де­ля­ют сле­дую­щие круп­ные фи­зи­ко-гео­гра­фич. ре­гио­ны: Вост. Е. (Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ская рав­ни­на, Урал, Крым­ские го­ры); Ис­лан­дия; Сев. Е. (Фен­но­скан­дия); Сред­няя Е. (Бри­тан­ские о-ва, Сред­не­ев­ро­пей­ская рав­ни­на, Цен­траль­но­ев­ро­пей­ское сред­не­го­рье, Аль­пий­ско-Кар­пат­ская гор­ная стра­на); Юж. Е., или Ев­роп. Сре­ди­зем­но­мо­рье (Пи­ре­ней­ский, Апен­нин­ский и Бал­кан­ский по­лу­ост­ро­ва).

Рас­по­ло­же­ние Е. на зап. ок­раи­не ог­ром­но­го ма­те­ри­ка Ев­ра­зия оп­ре­де­ля­ет мн. осо­бен­но­сти фор­ми­ро­ва­ния её ланд­шаф­тов. На тер­ри­то­рии Е. по­сле­до­ва­тель­но сме­ня­ют­ся арк­тич., суб­арк­тич., уме­рен­ный и суб­тро­пич. гео­гра­фи­че­ские поя­са, в пре­де­лах ко­то­рых ано­маль­но ши­ро­ко раз­ви­ты зо­ны гу­мид­ных и экс­т­ра­гу­мид­ных (за­пад­ных при­океа­ни­че­ских) сек­то­ров (см. кар­ту Гео­гра­фи­че­ские поя­са и зо­ны). Сре­ди час­тей све­та Е. вы­де­ля­ет­ся про­дол­жи­тель­но­стью и мас­шта­ба­ми ан­тро­по­ген­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния при­род­ных эко­си­стем и пре­об­ла­да­ни­ем ан­тро­по­ген­но-мо­ди­фи­ци­ро­ван­ных ланд­шаф­тов, за­ни­маю­щих до 85% её тер­ри­то­рии.

При­ро­да

Рель­еф. По ср. вы­со­те (ок. 300 м) Е. ус­ту­па­ет всем час­тям све­та за ис­клю­че­ни­ем Ав­ст­ра­лии. Ок. 60% её тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­но на выс. до 200 м. Гос­под­ство в Е. рав­нин­ных ти­пов рель­е­фа (см. Фи­зи­че­скую кар­ту) свя­за­но с ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем плат­фор­мен­ных струк­тур.

В Вост. Е. и на се­ве­ре Сред­ней Е. пре­об­ла­да­ют пла­сто­вые рав­ни­ны. Б. ч. тер­ри­то­рии Вост. Е. за­ни­ма­ет об­шир­ная Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ская рав­ни­на, для рель­е­фа ко­то­рой ха­рак­тер­но че­ре­до­ва­ние струк­тур­ных воз­вы­шен­но­стей (Ти­ман­ский кряж, Сев. Ува­лы, Верх­не­кам­ская, Бу­гуль­мин­ско-Бе­ле­бе­ев­ская, Сред­не­рус­ская, При­волж­ская, По­доль­ская и др.) и ак­ку­му­ля­тив­ных низ­мен­но­стей (При­азов­ская, При­чер­но­мор­ская, Пе­чор­ская, При­кас­пий­ская и др.) выс. 100–150 м, в юго-вост. час­ти опус­каю­щих­ся ни­же уров­ня мо­ря (до –27 м на При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти). Зап. про­дол­же­ни­ем Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны яв­ля­ет­ся низ­мен­ная Сред­не­ев­ро­пей­ская рав­ни­на с хол­ми­сто-лож­бин­ным и вол­ни­сто-за­па­дин­ным рель­е­фом. В вост. и центр. час­тях Фен­но­скан­дии рас­про­стра­не­ны цо­коль­ные де­ну­да­ци­он­ные рав­ни­ны и воз­вы­шен­но­сти (Нор­ланд, Смо­ланд, Суо­мен­сель­кя, Ма­ан­сель­кя и др.) выс. 300–500 м и глы­бо­вые го­ры выс. до 1200 м (Хи­би­ны).

На се­ве­ре Е. в об­лас­тях плей­сто­це­но­вых оле­де­не­ний по­верх­ность рав­нин и воз­вы­шен­но­стей ос­лож­не­на мо­рен­ны­ми гря­да­ми, оза­ми, ка­ма­ми, озёр­ны­ми кот­ло­ви­на­ми и др. Пер­вич­ные мо­рен­ные рав­ни­ны об­лас­ти вал­дай­ско­го, или вюрм­ско­го, оле­де­не­ния со­хра­ни­ли све­жие сле­ды лед­ни­ко­во­го рель­е­фа (ко­неч­но-мо­рен­ные ва­лы Бал­тий­ской гря­ды, Сал­па­ус­сель­кя). К югу от пер­вич­ных мо­рен­ных рав­нин рас­по­ла­га­ют­ся зан­д­ро­вые и вто­рич­но-мо­рен­ные рав­ни­ны, сло­жен­ные пес­ка­ми и пе­ре­мы­ты­ми мо­ре­на­ми бо­лее ран­них ста­дий оле­де­не­ния. В сев.-вост. час­ти Коль­ско­го п-ова и Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, в об­лас­ти рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род, раз­ви­ты мерз­лот­ные фор­мы рель­е­фа.

С се­ве­ро-за­па­да, вос­то­ка и юга рав­ни­ны окайм­ле­ны гор­ны­ми сис­те­ма­ми. На се­ве­ро-за­па­де Е. под­ни­ма­ют­ся склад­ча­то-глы­бо­вые и глы­бо­вые Скан­ди­нав­ские го­ры, об­ра­зо­вав­шие­ся на ка­ле­дон­ских склад­ча­тых струк­ту­рах. Со­сто­ят из отд. мас­си­вов (Ютун­хей­мен, Юс­те­дал­сб­ре­эн, Те­ле­марк и др.), макс. выс. 2469 м (го­ра Галл­хё­пиг­ген). Вы­по­ло­жен­ные вер­шин­ные по­верх­но­сти гор (фьель­ды) рас­чле­не­ны глу­бо­ки­ми тро­го­об­раз­ны­ми до­ли­на­ми. Скан­ди­нав­ские го­ры име­ют кру­той зап. мак­ро­склон, из­ре­зан­ный фьор­да­ми, и по­ло­гий вос­точ­ный, сту­пен­ча­то опус­каю­щий­ся к Бот­ни­че­ско­му зал. Сход­ным рель­е­фом об­ла­да­ют Се­ве­ро-Шот­ланд­ское на­го­рье выс. до 1343 м (го­ра Бен-Не­вис) и Юж­но-Шот­ланд­ская воз­вы­шен­ность на се­ве­ре о. Ве­ли­ко­бри­та­ния.

К югу от Сред­не­ев­ро­пей­ской рав­ни­ны рель­еф пред­став­лен слож­ной мо­заи­кой омо­ло­жен­ных глы­бо­во-склад­ча­тых сред­не­вы­сот­ных гор и мас­си­вов, объ­е­ди­нён­ных об­щим на­зва­ни­ем Цен­траль­но­ев­ро­пей­ское сред­не­го­рье (Рейн­ские Слан­це­вые го­ры, Во­ге­зы, Шварц­вальд, Гарц, Су­де­ты, Шу­ма­ва и др.). Гор­ные мас­си­вы на­сле­ду­ют вы­сту­пы фун­да­мен­та эпи­гер­цин­ской плат­фор­мы, име­ют пе­не­п­ле­ни­зи­ро­ван­ные или ку­по­ло­об­раз­ные вер­ши­ны и кру­тые сбро­со­вые скло­ны. Зап. и юго-зап. про­дол­же­ние Цен­траль­но­ев­ро­пей­ско­го сред­не­го­рья об­ра­зу­ют Нор­манд­ская воз­вы­шен­ность и Цен­траль­ный мас­сив. Сход­ный рель­еф име­ют Пен­нин­ские и Кем­брий­ские го­ры на о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, Цен­траль­ная Кор­диль­е­ра и Ибе­рий­ские го­ры на Пи­ре­ней­ском п-ове. Сре­ди гор рас­по­ло­же­ны де­ну­да­ци­он­ные рав­ни­ны и пла­то с куэ­сто­вым рель­е­фом – Па­риж­ский, Лон­дон­ский, Шваб­ско-Фран­кон­ский, Тю­рин­ген­ский бас­сей­ны, Ста­ро­кас­тиль­ское и Но­во­кас­тиль­ское пла­то.

На край­нем вос­то­ке Е. – глы­бо­во-склад­ча­тые го­ры Урал (выс. до 1895 м, го­ра На­род­ная), сфор­ми­ро­вав­шие­ся на гер­цин­ских склад­ча­тых струк­ту­рах, пред­став­лен­ные сис­те­мой суб­ме­ри­дио­наль­ных хреб­тов и про­доль­ных по­ни­же­ний, за­ня­тых реч­ны­ми до­ли­на­ми. В пре­де­лах По­ляр­но­го, При­по­ляр­но­го и Сев. Ура­ла раз­ви­ты совр. аль­пий­ские фор­мы рель­е­фа.

В юж. и юго-вост. час­тях Е. пре­об­ла­да­ют мо­ло­дые склад­ча­тые и глы­бо­во-склад­ча­тые вы­со­ко­го­рья и сред­не­го­рья, сфор­ми­ро­вав­шие­ся в пре­де­лах аль­пий­ских склад­ча­тых струк­тур. От цен­траль­но­го под­ня­тия – Альп (выс. до 4807 м, го­ра Монб­лан) в раз­ных на­прав­ле­ни­ях рас­хо­дят­ся гор­ные це­пи: на се­ве­ро-за­па­де к Аль­пам при­мы­ка­ет хре­бет Юра, на вос­то­ке – ду­го­об­раз­но изо­гну­тые в пла­не Кар­па­ты и Ста­ра-Пла­ни­на; на юго-вос­то­ке – Ди­нар­ское на­го­рье, оро­гра­фи­че­ским про­дол­же­ни­ем ко­то­ро­го на Бал­кан­ском п-ове яв­ля­ют­ся го­ры Пинд, го­ры п-ова Пе­ло­пон­нес и о. Крит; на юге – Апен­ни­ны. К гор­ным сис­те­мам аль­пий­ско­го воз­рас­та при­над­ле­жат так­же Пи­ре­неи, Ан­да­лус­ские го­ры, Крым­ские го­ры. Для вы­со­ко­го­рий ха­рак­тер­ны аль­пий­ские фор­мы рель­е­фа (гл. обр. ре­лик­то­вые, в Аль­пах и Пи­ре­не­ях – со­вре­мен­ные); ак­тив­ны об­валь­но-осып­ные про­цес­сы. Ши­ро­ко раз­вит карст. В Юж. Е. так­же пред­став­ле­ны мно­го­числ. глы­бо­вые и склад­ча­то-глы­бо­вые го­ры и плос­ко­го­рья, об­ра­зо­вав­шие­ся в ре­зуль­та­те нео­тек­то­ни­че­ско­го под­ня­тия гер­цин­ских мас­си­вов: Ро­до­пы, го­ры Ма­ке­до­нии, Ка­лаб­рий­ские Апен­ни­ны и др. В пред­гор­ных и меж­гор­ных впа­ди­нах сфор­ми­ро­ва­лись об­шир­ные ак­ку­му­ля­тив­но-де­ну­да­ци­он­ные и ак­ку­му­ля­тив­ные рав­ни­ны – Сред­не­ду­най­ская и Ниж­не­ду­най­ская низ­мен­но­сти, Па­дан­ская рав­ни­на, Ан­да­лус­ская низ­мен­ность и др.

Автор раздела: Э. П. Ро­ма­но­ва.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние. Древ­ним яд­ром Е. яв­ля­ет­ся Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ская плат­фор­ма, ко­то­рую ок­ру­жа­ют раз­но­воз­ра­ст­ные склад­ча­тые со­ору­же­ния и мо­ло­дые плат­фор­мы (см. Тек­то­ни­че­скую кар­ту). Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ская плат­фор­ма об­ла­да­ет ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ским кри­стал­лич. фун­да­мен­том (воз­раст 3,9–1,6 млрд. лет), час­тич­но пе­ре­ра­бо­тан­ным на за­па­де (Се­ве­ро-Нор­веж­ская зо­на) в грен­виль­скую эпо­ху тек­то­ге­не­за ок. 1 млрд. лет на­зад. Фун­да­мент име­ет бло­ко­вое строе­ние (вы­де­ля­ют ар­хей­ские и ран­не­про­те­ро­зой­ские бло­ки); вы­сту­па­ет на по­верх­ность в пре­де­лах Бал­тий­ско­го щи­та и Ук­ра­ин­ско­го щи­та. На ос­таль­ной тер­ри­то­рии, име­нуе­мой Рус­ской пли­той, фун­да­мент пе­ре­крыт ри­фей­ско-­фа­не­ро­зой­ским плат­фор­мен­ным чех­лом и за­ле­га­ет на глу­би­нах от 0–2 км в сво­дах ан­тек­лиз (Бе­ло­рус­ской, Во­ро­неж­ской, Вол­го-Ураль­ской) до 3–5 км в центр. час­тях си­нек­лиз (оса­доч­ных бас­сей­нов), наи­бо­лее круп­ные из ко­то­рых – Мо­с­ков­ская, Ме­зен­ская, Ук­ра­ин­ская. В ос­но­ва­нии глу­бо­кой (св. 20 км) При­кас­пий­ской си­нек­ли­зы в юго-вост. час­ти плат­фор­мы ряд ис­сле­до­ва­те­лей вы­де­ля­ет позд­не­про­те­ро­зой­ский Юж­но-При­кас­пий­ский оро­ген и па­лео­зой­ский за­ду­го­вой бас­сейн с ко­рой океа­нич. ти­па. Вдоль сев.-вост. гра­ни­цы Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы про­тя­ги­ва­ет­ся Юж­но-Ба­рен­це­во-Ти­ман­ская склад­ча­тая сис­те­ма бай­каль­ско­го воз­рас­та, об­ра­зо­ва­ния ко­то­рой вы­хо­дят на по­верх­ность на по­лу­ост­ро­вах Ры­ба­чий и Ка­нин, в Ти­ман­ском кря­же. Рас­по­ло­жен­ная се­вер­нее мо­ло­дая Ба­рен­це­во-Пе­чор­ская плат­фор­ма име­ет гл. обр. бай­каль­ский (на се­ве­ре – грен­виль­ский) склад­ча­тый фун­да­мент, пе­ре­кры­тый фа­не­розой­ским оса­доч­ным чех­лом. На вос­то­ке Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ская и Ба­рен­це­во-Пе­чор­ская плат­фор­мы че­рез Пре­ду­раль­ский пе­ре­до­вой про­гиб (позд­не­па­лео­зой­ский мо­лас­со­вый бас­сейн) гра­ни­чат с гер­цин­ски­ми склад­ча­ты­ми струк­ту­ра­ми Ура­ла и ран­не­ме­зо­зой­ски­ми – Пай-Хоя и Но­вой Зем­ли. На тер­ри­то­рии Е. рас­по­ло­же­на ме­га­зо­на зап. скло­на Ура­ла, под­сти­лаю­щая­ся по­гру­жен­ным плат­фор­мен­ным фун­да­мен­том. На юге Вос­точ­но-Ев­ро­пей­скую плат­фор­му об­рам­ля­ют позд­не­па­ле­о­зой­ская До­нец­ко-Кас­пий­ская склад­ча­тая зо­на и мо­ло­дая Скиф­ская плат­фор­ма с гер­цин­ским склад­ча­тым ос­но­ва­ни­ем; на юго-за­па­де она ог­ра­ни­че­на па­лео­зой­ско-ме­зо­зой­ской До­б­руд­жан­ской склад­ча­той сис­те­мой, за­пад­нее ко­то­рой на­хо­дит­ся мо­ло­дая Мё­зий­ская плат­фор­ма с позд­не­про­те­ро­зой­ским фун­да­мен­том.

На се­ве­ро-за­па­де на Вос­точ­но-Ев­ро­пей­скую плат­фор­му над­ви­ну­ты ка­ле­до­ни­ды Скан­ди­на­вии, про­дол­жаю­щие­ся на се­вер в на­прав­ле­нии Шпиц­бер­ге­на и на юго-вос­ток в сев. час­ти ост­ро­вов Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ир­лан­дия. Ка­ле­дон­ские склад­ча­тые струк­ту­ры центр. час­ти о. Ир­лан­дия, юж. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, се­ве­ра Гер­ма­нии и б. ч. Се­вер­но­го м. ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей вы­де­ля­ют­ся как ран­не­па­ле­о­зой­ский оро­ген Вост. Ава­ло­ния, про­тя­ги­ваю­щий­ся в юго-вост. на­прав­ле­нии, вдоль т. н. ли­нии Тей­сей­ра-Торн­к­ви­ста, яв­ляю­щей­ся гра­ни­цей ме­ж­ду Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мой и ев­роп. ка­ле­до­ни­да­ми. В пре­де­лах бри­тан­ских ка­ле­до­нид рас­по­ло­жен мас­сив Мид­ленд с позд­не­про­те­ро­зой­ским (ка­дом­ским) склад­ча­то-ме­та­мор­фич. ос­но­ва­ни­ем; из­вест­ны на­ло­жен­ные впа­ди­ны и риф­то­ген­ные про­ги­бы (де­вон­ские мо­лас­со­вые бас­сей­ны), за­пол­нен­ные кон­ти­нен­таль­ны­ми об­ло­моч­ны­ми, от­час­ти вул­ка­но­ген­ны­ми, по­ро­да­ми (Олд-Ред-Санд­стон). Край­няя сев.-зап. часть о. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Геб­рид­ские о-ва от­но­сят­ся к Геб­рид­ской плат­фор­ме с ран­не­до­кем­брий­ским фун­да­мен­том, воз­мож­но пе­ре­рабо­тан­ным в эпо­ху грен­виль­ско­го тек­то­ге­не­за. По мне­нию не­ко­то­рых учё­ных, Геб­рид­ская плат­фор­ма про­дол­жа­ет­ся в пре­де­лы под­вод­но­го крае­во­го пла­то Ро­колл.

К югу от ев­роп. ка­ле­до­нид рас­по­ло­же­на об­ласть бо­лее мо­ло­дой (гер­цин­ской) кон­со­ли­да­ции. По­ло­са гер­ци­нид пе­ре­се­ка­ет Зап. Е. от юж. час­ти Ир­лан­дии на се­ве­ро-за­па­де и Пи­ре­ней­ско­го п-ова на юго-за­па­де до р. Одер на вос­то­ке, где по­гру­жа­ет­ся под аль­пий­ские струк­ту­ры Кар­пат. Гер­цин­ский ком­плекс б. ч. пе­ре­крыт чех­лом ме­зо­кай­но­зой­ских осад­ков мо­ло­дой За­пад­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы и вы­хо­дит на по­верх­ность, об­ра­зуя мас­си­вы: Ар­мо­ри­кан­ский, Цен­траль­но­ф­ран­цуз­ский, Во­гез­ский, Шварц­вальд­ский, Чеш­ский (Бо­гем­ский); он так­же вы­сту­па­ет в Ар­ден­нах, Рейн­ских Слан­це­вых го­рах, Гар­це, Тю­рин­ген­ском Ле­су, Руд­ных го­рах, Су­де­тах, а так­же в зап. и центр. час­тях Пи­ре­ней­ско­го п-ова. В пре­де­лах гер­ци­нид на­блю­да­ют­ся вы­хо­ды бо­лее древ­не­го (в т. ч. ка­дом­ско­го) ос­но­ва­ния. В центр. час­ти Зап. Е. вы­де­ля­ют 3 струк­тур­ные зо­ны (с юга на се­вер) – Мол­да­нуб­скую, Сак­со­тю­ринг­скую и Ре­но­гер­цин­скую, раз­де­лён­ные над­ви­га­ми и по­кро­ва­ми и от­ли­чаю­щие­ся воз­рас­том склад­ча­то­сти, ко­то­рый омо­ла­жи­ва­ет­ся в сев. на­прав­ле­нии. На Пи­ре­ней­ском п-ове ус­та­нав­ли­ва­ет­ся сход­ная зо­наль­ность гер­ци­нид. Позд­не­па­ле­о­зой­ские мо­лас­со­вые бас­сей­ны в об­лас­ти гер­цин­ской склад­ча­то­сти пред­став­ле­ны це­поч­кой пе­ре­до­вых про­ги­бов вдоль сев. на­дви­го­во­го фрон­та и мно­го­числ. меж­гор­ны­ми про­ги­ба­ми сред­не­го и мел­ко­го раз­ме­ра. В пре­де­лах За­пад­но-Ев­ро­пей­ской мо­ло­дой плат­фор­мы наи­бо­лее круп­ные оса­доч­ные бас­сей­ны: Се­ве­ро­мор­ско-Сред­не­ев­ро­пей­ский, Анг­ло-Па­риж­ский и Ак­ви­тан­ский.

На юге ев­роп. гер­ци­ни­ды пе­ре­кры­ва­ют­ся аль­пи­да­ми Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са, раз­де­ляю­ще­го­ся на 4 вет­ви склад­ча­то-по­кров­ных со­ору­же­ний. На тер­ри­то­рии Е. к 1-й вет­ви от­но­сят­ся Пи­ре­неи, Аль­пы, Кар­па­ты, Бал­ка­ни­ды; ко 2-й вет­ви – Гор­ный Крым; к 3-й вет­ви – Апен­ни­ны, Ка­лаб­ри­ды (юг Апен­нин­ско­го полуострова), струк­ту­ры Северной Си­ци­лии, Ан­да­лус­ских гор (Кор­диль­е­ра-Бе­ти­ка), Ба­ле­арских островов; к 4-й вет­ви – Ди­на­риды, Эл­ли­ни­ды, струк­ту­ры юга Эгей­ско­го м., Крит­ской ост­ров­ной ду­ги. На фрон­те склад­ча­то-по­кров­ных со­ору­же­ний рас­по­ло­же­ны пе­ре­до­вые про­ги­бы (Пред­пи­ре­ней­ский, Пре­даль­пий­ский, Пред­кар­пат­ский и др.); име­ют­ся круп­ные меж­гор­ные про­ги­бы, час­то риф­то­ген­ной при­ро­ды (напр., Пан­нон­ский). Все про­ги­бы за­пол­не­ны мощ­ны­ми об­ло­моч­ны­ми тол­ща­ми и пред­став­ля­ют со­бой аль­пий­ские мо­лас­со­вые бас­сей­ны. В Ад­риа­ти­че­ском м. вы­де­ля­ют Ад­риа­ти­че­скую плат­фор­му (или Ад­рию) с позд­не­про­те­ро­зой­ским фун­да­мен­том. Эта плат­фор­ма, по мне­нию боль­шин­ст­ва учёных, яв­ля­ет­ся «от­тор­жен­цем» Аф­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та. Впа­ди­ны зап. час­ти Сре­ди­зем­но­го м. (Ал­жир­ская кот­ло­ви­на, Тир­рен­ское м.) пред­став­ля­ют со­бой кай­но­зой­ские за­ду­го­вые бас­сей­ны с океа­нич. ко­рой или силь­но уто­нён­ной рас­тя­же­ни­ем кон­ти­нен­таль­ной ко­рой; вост. час­ти Сре­ди­зем­но­го м. (Ио­ни­че­ская и Ле­ван­тий­ская кот­ло­ви­ны) яв­ля­ют­ся ре­лик­то­вым бас­сей­ном ме­зо­кай­но­зой­ско­го океа­на Те­тис; Вос­точ­но- и За­пад­но-­Чер­но­мор­ские впа­ди­ны – ме­зо­зой­ские за­ду­го­вые бас­сей­ны.

Для Е. ха­рак­тер­ны раз­но­воз­ра­ст­ные риф­ты, над мно­ги­ми из ко­то­рых в про­цес­се по­стриф­то­во­го по­гру­же­ния бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны круп­ные оса­доч­ные бас­сей­ны. К ри­фей­ским па­лео­риф­там от­но­сят­ся Па­челм­ский, Кам­ско-Бель­ский и др. на Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­ме; к па­лео­зой­ским па­лео­риф­там – Днеп­ров­ско-До­нец­кий, При­пят­ский, Ос­ло и др. на той же плат­фор­ме, а так­же Пе­чо­ро-­Кол­вин­ский, Вос­точ­но- и Юж­но-Ба­рен­цев­ские на Ба­рен­це­во-Пе­чор­ской плат­фор­ме. В ос­но­ва­нии Се­ве­ро­мор­ско­го бас­сей­на рас­по­ло­жен ме­зо­зой­ский па­лео­рифт. Во 2-й по­ло­ви­не кай­но­зоя воз­ник­ла и про­дол­жа­ет раз­ви­вать­ся За­пад­но-Ев­ро­пей­ская риф­то­вая сис­те­ма (Рейн­ский и Рон­ский гра­бе­ны). В это же вре­мя про­изош­ла вспыш­ка вул­ка­нич. дея­тель­но­сти, ох­ва­тив­шая не толь­ко гра­бе­ны, но и Цен­траль­ноф­ран­цуз­ский и Чеш­ский (Бо­гем­ский) мас­си­вы. На сев. и зап. пе­ри­фе­рии Е. ши­ро­ко раз­ви­ты шель­фо­вые мо­ря её пас­сив­ной ок­раи­ны. На юго-зап. и юго-­вост. ок­раи­нах ши­ри­на шель­фа не­зна­чи­тель­на. На юге име­ет­ся уча­сток ак­тив­ной ок­раи­ны, где в зо­нах суб­дук­ции Вост. Сре­ди­зем­но­морья (Ка­лаб­рий­ской, Эгей­ской и Кипр­ской) про­дол­жа­ет­ся под­дви­га­ние ре­лик­то­вой ко­ры океа­на Те­тис под Е., фор­ми­ру­ют­ся ак­кре­ци­он­ные приз­мы; над Ка­лаб­рий­ской и Эгей­ской зо­на­ми суб­дук­ции раз­ви­ва­ют­ся вул­ка­нич. ду­ги. Осо­бен­но­стью совр. гео­ди­на­ми­ки Е. яв­ля­ет­ся раз­ви­тие зон по­вы­шен­ной сей­смич­но­сти на её ак­тив­ной ок­раи­не и во внут­ри­кон­ти­нен­таль­ных рай­онах (За­пад­но-Ев­ро­пей­ская риф­то­вая сис­те­ма).

По­лез­ные ис­ко­пае­мые. Е. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре по за­па­сам ртут­ных руд, 2-е ме­сто – мар­ган­це­вых руд. Зна­чи­тель­ны так­же за­па­сы руд же­ле­за, свин­ца, цин­ка, се­реб­ра.

В Е. неф­те­га­зо­нос­ные бас­сей­ны в осн. ло­ка­ли­зу­ют­ся в пре­де­лах плат­форм. Б. ч. за­па­сов неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за в Зап. Е. скон­цен­три­ро­ва­на в Цен­траль­но­ев­ро­пей­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не (ак­ва­то­рия Се­вер­но­го м.), а так­же в Ак­ви­тан­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не, Ад­риа­ти­че­ско-Ио­ни­че­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не, Пред­кар­пат­ско-­Бал­кан­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не и Бал­тий­ской неф­те­нос­ной об­лас­ти; в Вост. Е. – в Ба­рен­це­во-Се­ве­ро­кар­ской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции (час­тич­но), Вол­го-Ураль­ской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции, Ти­ма­но-Пе­чор­ской, При­кас­пий­ской (час­тич­но) неф­те­га­зо­нос­ных про­вин­ци­ях, Днеп­ров­ско-При­пят­ской га­зо­неф­те­нос­ной про­вин­ции. Наи­боль­ши­ми за­па­са­ми неф­ти об­ла­да­ют Нор­ве­гия (на её тер­ри­то­рии рас­по­ло­жен ряд круп­ней­ших ме­сто­ро­ж­де­ний ми­ра, в т. ч. Нур­не, Снур­ре, Эко­фиск и др.) и Ве­ли­ко­бри­та­ния (Брент); по за­па­сам го­рю­че­го га­за ли­ди­ру­ют Нор­ве­гия, Ни­дер­лан­ды (ги­гант­ское ме­сто­ро­ж­де­ние Гро­нин­ген) и Ве­ли­ко­бри­та­ния. Б. ч. ме­сто­ро­ж­де­ний ка­мен­ных уг­лей в зап. час­ти Е. свя­за­на с от­ло­же­ния­ми ка­мен­но­уголь­но­го воз­рас­та; наи­бо­лее круп­ные ка­мен­но­уголь­ные бас­сей­ны – Юж­но-Уэль­ский, Йорк­шир­ский, Юж­но- и Се­ве­ро-Шот­ланд­ские (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Ниж­не­рейн­ско-Вест­фаль­ский, Са­ар­ский (Гер­ма­ния), Верх­не­си­лез­ский ка­мен­но­уголь­ный бас­сейн, Люб­лин­ский (Поль­ша), Ло­та­ринг­ский, Нор-­Па-­де-­Ка­ле (Фран­ция), Ас­ту­рий­ский уголь­ный бас­сейн (Ис­па­ния), Ост­рав­ско-Кар­вин­ский (Че­хия), До­б­руд­жан­ский (Бол­га­рия), Шпиц­бер­ген (Нор­ве­гия). Из­вест­ны круп­ные бас­сей­ны и ме­сто­ро­ж­де­ния бу­рых уг­лей и лиг­ни­тов эо­цен-плио­це­но­во­го воз­рас­та: в Гер­ма­нии, Сер­бии, Венг­рии, Че­хии, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Гре­ции, Ру­мы­нии, Бол­га­рии. Уголь­ные бас­сей­ны вост. час­ти Е.: Пе­чор­ский, Под­мос­ков­ный (Рос­сия), До­нец­кий уголь­ный бас­сейн (Ук­раи­на, Рос­сия), Днеп­ров­ский уголь­ный бас­сейн, Львов­ско-Во­лын­ский (Ук­раи­на). Наи­боль­ши­ми за­па­са­ми ка­мен­ных уг­лей об­ла­да­ют Ве­ли­ко­бри­та­ния, Гер­ма­ния, Ук­раи­на, Поль­ша; бу­рых уг­лей – Гер­ма­ния, Сер­бия, Ук­раи­на, Поль­ша.

Круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния же­ле­зи­стых квар­ци­тов, при­уро­чен­ные к до­кем­брий­ским зе­ле­но­ка­мен­ным поя­сам фун­да­мен­та Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, из­вест­ны в Рос­сии (Кур­ская маг­нит­ная ано­ма­лия, Оле­не­гор­ское и Кос­то­мукш­ское ме­сто­ро­ж­де­ния) и Ук­раи­не (Кри­во­рож­ский же­ле­зо­руд­ный бас­сейн, Кре­мен­чуг­ская маг­нит­ная ано­ма­лия). Маг­не­ти­то­вые ме­сто­ро­ж­де­ния в до­кем­брий­ских кри­стал­лич. по­ро­дах Бал­тий­ско­го щи­та на­хо­дят­ся в Шве­ции (Ки­ру­на), в щёлоч­но-ульт­ра­ос­нов­ных ин­тру­зи­ях – в Рос­сии (Ков­дор­ское ме­сто­ро­ж­де­ние), а так­же в Фин­лян­дии. Оса­доч­ные же­лез­ные ру­ды – осн. ис­точ­ник же­ле­за во Фран­ции, Бель­гии, Люк­сем­бур­ге (Ло­та­ринг­ский же­ле­зо­руд­ный бас­сейн), а так­же в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В стра­нах Сев. Е. рас­по­ло­же­ны маг­ма­тич. ти­та­но­маг­не­ти­то­вые ме­сто­ро­ж­де­ния с вольф­ра­мом (Тель­нес в Нор­ве­гии, Отан­мя­ки в Фин­лян­дии, Руо­ти­ва­ре в Шве­ции). С ла­те­рит­ны­ми ко­ра­ми вы­вет­ри­ва­ния свя­за­ны же­ле­зо­ни­ке­ле­вые ме­сто­ро­ж­де­ния в Поль­ше, Ал­ба­нии, Гре­ции, Сер­бии, Ма­ке­до­нии, со­дер­жа­щие так­же зна­чит. за­па­сы ко­баль­та. Ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд др. гео­ло­го-пром. ти­пов име­ют­ся в Гер­ма­нии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Ав­ст­рии, Бол­га­рии, Ита­лии, Ру­мы­нии, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не и др. стра­нах. Ко­рен­ные, ос­та­точ­ные и рос­сып­ные ме­сто­рож­де­ния иль­ме­ни­та вы­яв­ле­ны в Ук­раи­не. Осн. за­па­сы мар­ган­це­вых руд за­клю­че­ны в оса­доч­ных ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Ук­раи­ны (б. ч. в Ни­ко­поль­ском мар­ган­це­во-руд­ном бас­сей­не), при­уро­чен­ных к от­ло­же­ни­ям оли­го­це­на; зна­чи­тель­но мень­шие за­па­сы со­сре­до­то­че­ны в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Бол­га­рии, Венг­рии, Ру­мы­нии, Гре­ции, Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны и др.

Ме­сто­ро­ж­де­ния свин­цо­во-цин­ко­вых руд (кол­че­дан­но-по­ли­ме­тал­лич., стра­ти­форм­ные, квар­це­во-по­ли­ме­тал­лич.) из­вест­ны в боль­шин­ст­ве стран Е. Наи­боль­ши­ми за­па­са­ми свин­цо­во-цин­ко­вых руд об­ла­да­ют Ис­па­ния, Поль­ша, Ир­лан­дия, Пор­ту­га­лия, Сер­бия, Бол­га­рия. Весь­ма зна­чит. за­па­сы мед­ных руд скон­цен­три­ро­ва­ны в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях ме­ди­стых пес­ча­ни­ков в Поль­ше (Лю­бин и др.), а так­же в Гер­ма­нии. До­воль­но круп­ные мед­но-кол­че­дан­ные ме­сто­ро­ж­де­ния име­ют­ся в Пор­ту­га­лии, Ис­па­нии, Шве­ции и др., мед­но-пор­фи­ро­вые – в Сер­бии, Бол­га­рии, Ру­мы­нии, Венг­рии. Боль­шое зна­че­ние име­ют мед­но-ни­ке­ле­вые ме­сто­рож­де­ния Фин­лян­дии (в т. н. Глав­ном суль­фид­ном поя­се) и Рос­сии (Пе­ченг­ская груп­па, Мон­че­гор­ское ме­сто­ро­ж­де­ние). Алю­ми­ние­вые ру­ды пред­став­ле­ны пре­им. бок­си­та­ми, круп­ные за­ле­жи ко­то­рых при­уро­че­ны к Сре­ди­зем­но­мор­ской бок­си­то­нос­ной про­вин­ции в Гре­ции, Хор­ва­тии, Фран­ции, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Ру­мы­нии, Ал­ба­нии. Не­боль­шое зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния Ис­па­нии, Ита­лии, Ав­ст­рии, Бол­га­рии, Хор­ва­тии, Рос­сии и Ук­раи­ны.

За­па­сы вольф­ра­мо­вых руд в Е. срав­ни­тель­но не­ве­ли­ки. Осн. их часть за­клю­че­на в гид­ро­тер­маль­ных вольф­ра­ми­то­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Пор­ту­га­лии (Па­наш­кей­ра), Фран­ции (Ан­гь­я­лес), а так­же в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Хе­мер­дон), Ис­па­нии; скар­но­вых вольф­ра­ми­то­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Фран­ции (Са­ло), Ав­ст­рии (Мит­тер­зилль), Ис­па­нии (руд­ный рай­он Мо­ри­лье), Бол­га­рии; в грей­зе­но­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях с вольф­ра­мо­вым ору­де­не­ни­ем Гер­ма­нии (Аль­тен­берг) и Че­хии (Ци­но­вец). Для б. ч. пе­ре­чис­лен­ных ме­сто­рож­де­ний ха­рак­тер­на ком­плекс­ная оло­вян­но-вольф­ра­мо­вая ми­не­ра­ли­за­ция. Соб­ст­вен­но оло­во­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния име­ют­ся в Ис­па­нии (в пре­де­лах т. н. оло­вян­но­го поя­са), а так­же в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Уил-Джейн, Са­ут-Кроф­ти). Ме­сто­ро­ж­де­ния мо­либ­де­но­вых руд весь­ма ма­ло­чис­лен­ны; от­но­сят­ся к про­жил­ко­во-­вкра­п­лен­но­му ти­пу (пром. зна­че­ние име­ет мед­но-мо­либ­де­но­вое ме­сто­ро­ж­де­ние Ме­дет в Бол­га­рии). На тер­ри­то­рии Е. на­хо­дят­ся уни­каль­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ртут­ных руд – Аль­ма­ден в Ис­па­нии и Ид­рия в Сло­ве­нии, а так­же мно­го­числ. ме­сто­ро­ж­де­ния мень­шей ве­ли­чи­ны в Ита­лии (Мон­те-Амиа­та), Ук­раи­не (Ни­ки­тов­ское), Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Ру­мы­нии и др. В Е. из­вест­ны так­же ме­сто­ро­ж­де­ния строн­цие­вых руд (в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ис­па­нии), сурь­мя­ных про­жил­ко­во-вкра­п­лен­ных руд (в Ав­ст­рии, Ита­лии, Ис­па­нии) и жиль­ных (в Сер­бии, Ма­ке­до­нии, Сло­ва­кии). Ме­сто­ро­ж­де­ния руд ред­ких ме­тал­лов и ред­ко­зе­мель­ных эле­мен­тов, при­уро­чен­ные к мас­си­вам ще­лоч­ных по­род, име­ют­ся в Рос­сии (Ло­во­зер­ское, Хи­бин­ская груп­па), Ук­раи­не (Азов­ское); свя­зан­ные с кар­бо­на­ти­то­вы­ми ком­плек­са­ми вы­яв­ле­ны в Фин­лян­дии (Со­кли, Си­линъ­яр­ви), Нор­ве­гии (Сё­ве). Ме­сто­ро­ж­де­ния ура­но­вых руд эн­до­ген­ной и эк­зо­ген­ной се­рий рас­по­ло­же­ны на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии, Че­хии, Бол­га­рии, Поль­ши, Сло­ве­нии, Гре­ции, Ук­раи­ны, а так­же Ита­лии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Фран­ции и Шве­ции.

Ме­сто­ро­ж­де­ния руд зо­ло­та, се­реб­ра, пла­ти­ны и ме­тал­лов пла­ти­но­вой груп­пы в Е. срав­ни­тель­но ред­ки. Зо­ло­то и се­реб­ро в разл. со­дер­жа­ни­ях при­сут­ст­ву­ют в мед­ных, по­ли­ме­тал­лич., мед­но-ни­ке­ле­вых ру­дах боль­шин­ст­ва суль­фид­ных ме­сто­ро­ж­де­ний. Наи­боль­шие за­па­сы се­реб­ра за­клю­че­ны в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Поль­ши (б. ч. в ме­сто­ро­ж­де­нии Лю­бин); зна­чи­тель­но мень­шие – Ис­па­нии, Шве­ции, Пор­ту­га­лии и др. Пла­ти­на и ме­тал­лы пла­ти­но­вой груп­пы из­вест­ны в мед­но-ни­ке­ле­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Фин­лян­дии (Вам­ма­ла, Ко­та­лах­ти, Хи­ту­ра и др.) и Рос­сии (Пе­ченг­ская груп­па, Мон­че­гор­ское ме­сто­ро­ж­де­ние).

Ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов ло­ка­ли­зу­ют­ся толь­ко в Ев­роп. час­ти Рос­сии (ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния Ар­хан­гель­ской обл. и рос­сып­ные – Перм­ской). В Че­хии, Ан­дор­ре, Фин­лян­дии из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния ру­би­нов, сап­фи­ров, гра­на­тов. Круп­ные за­ле­жи ка­мен­ной и ка­лий­ных со­лей при­уро­че­ны к Сред­не­ев­ро­пей­ско­му цех­штей­но­во­му со­ле­нос­но­му бас­сей­ну (Гер­ма­ния, Да­ния, Поль­ша), При­кар­пат­ско­му (Ук­раи­на, Ру­мы­ния), При­пят­ско­му (Бе­ло­рус­сия), При­кас­пий­ско­му (Рос­сия) ка­лие­нос­ным бас­сей­нам. Зна­чит. за­па­сы фос­фа­тов со­сре­до­то­че­ны в апа­ти­то­вых ру­дах, ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых на­хо­дят­ся в Рос­сии (Коль­ский п-ов), Ук­раи­не и стра­нах Сев. Е. Из­вест­ны так­же ме­сто­ро­ж­де­ния фос­фо­ри­тов: Вят­ско-Кам­ское, Егорь­ев­ское в Рос­сии, а так­же в При­бал­тий­ском фос­фо­ри­то­нос­ном бас­сей­не в Эс­то­нии и Рос­сии. Осн. ме­сто­ро­ж­де­ния се­ры раз­ме­ща­ют­ся в Сре­ди­зем­но­мор­ской се­ро­нос­ной про­вин­ции (Ис­па­ния, Фран­ция, Ита­лия, Гре­ция, Ру­мы­ния, Ук­раи­на). Круп­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния флюо­ри­та вы­яв­ле­ны во Фран­ции (р-н Мор­ван), Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Гер­ма­нии, Шве­ции. Зна­чит. за­па­сы ба­ри­та скон­цен­три­ро­ва­ны в не­драх Бол­га­рии, Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны, Гер­ма­нии, Гре­ции, Хор­ва­тии. Ме­сто­ро­ж­де­ния разл. ви­дов слю­ды (мус­ко­ви­та, фло­го­пи­та, вер­ми­ку­ли­та) рас­по­ло­же­ны на тер­ри­то­рии Рос­сии в Мур­ман­ской обл. (Ков­дор­ское) и в Ка­ре­лии (Бе­ло­мор­ская слю­до­нос­ная про­вин­ция). В Е. так­же име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ке­ра­мич. по­ле­во­го шпа­та (в Фин­лян­дии, Шве­ции, Рос­сии), гра­фи­та (в Шве­ции, Нор­ве­гии, Ав­ст­рии, Че­хии, Гер­ма­нии), ас­бе­ста (в Гре­ции, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Сер­бии, Ал­ба­нии, Ита­лии), маг­не­зи­та (в Ав­ст­рии, Гре­ции, Сло­ва­кии), таль­ка (во Фран­ции), разл. при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов.

Автор раздела: А. М. Ни­ки­шин.

Кли­мат. Прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но над по­верх­но­стью Е., рас­по­ло­жен­ной пре­им. в уме­рен­ных ши­ро­тах, круг­ло­го­дич­но гос­под­ству­ет зап. пе­ре­нос воз­ду­ха в сис­те­мах ат­лан­тич. ци­кло­нов. Важ­ны­ми кли­ма­то­об­ра­зую­щи­ми фак­то­ра­ми яв­ля­ют­ся прак­тич. от­сут­ст­вие в Е. гор­ных барь­е­ров на пу­ти цир­ку­ля­ци­он­ных по­то­ков воз­ду­ха с Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и силь­ная из­ре­зан­ность бе­ре­го­вой ли­нии. Мо­ря и за­ли­вы глу­бо­ко вда­ют­ся в су­шу, до­пол­ни­тель­но ув­лаж­няя тер­ри­то­рию и смяг­чая кли­мат. Зна­чи­тель­ное оте­п­ляю­щее влия­ние на кли­ма­тич. ус­ло­вия, осо­бен­но в зим­нее вре­мя, ока­зы­ва­ет Се­ве­ро-Ат­лан­ти­че­ское те­че­ние, при­но­ся­щее к бе­ре­гам Е. ано­маль­но тё­п­лые во­ды.

Зи­мой над сев. час­тью Ат­лан­ти­че­ско­го ок. раз­ви­ва­ет­ся силь­ней­шая Ис­ланд­ская де­прес­сия, а в рай­оне Азор­ских о-вов – Азор­ский ан­ти­ци­клон. Фрон­таль­ная зо­на ме­ж­ду ни­ми пе­ре­се­ка­ет всю Сред­нюю Е., до­хо­дя на вос­то­ке до Ура­ла. Пе­ре­ме­ще­ние воз­ду­ха в сис­те­ме тё­п­лых и влаж­ных ат­лан­тич. ци­кло­нов – осн. цир­ку­ля­ци­он­ный про­цесс в зим­ний се­зон для б. ч. тер­ри­то­рии Е. Над тё­п­лым Сре­ди­зем­ным м. зи­мой воз­ни­ка­ют ме­ст­ные ци­кло­ны, обиль­но ув­лаж­няя всю Юж. Е., осо­бен­но на­вет­рен­ные скло­ны Апен­нин, юго-вост. час­ти Альп и Ди­нар­ско­го на­го­рья. Оте­п­ляю­щее воз­дей­ст­вие Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и его внут­рен­них мо­рей и за­ли­вов объ­яс­ня­ет не­обыч­ное рас­по­ло­же­ние ну­ле­вой изо­тер­мы ян­ва­ря: на край­нем за­па­де Е. она под­ни­ма­ет­ся на се­вер до ши­ро­ты 70–72°, да­лее сле­ду­ет стро­го на юг вдоль зап. под­но­жий Скан­ди­нав­ских гор до юж. под­но­жий Альп и, лишь обо­гнув их, при­об­ре­та­ет юго-вост. на­прав­ле­ние (см. кар­ту Сред­няя тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха, ян­варь). К за­па­ду от этой изо­тер­мы ср. темп-ры ян­ва­ря по­ло­жи­тель­ные, снеж­ный по­кров удер­жи­ва­ет­ся толь­ко в го­рах. Наи­бо­лее вы­со­кие ср. темп-ры ян­ва­ря (10–12 °C) на­блю­да­ют­ся в Сре­ди­зем­но­мо­рье. В вост. час­ти Фен­но­скан­дии и на се­ве­ре Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны зи­мой час­ты про­ры­вы арк­тич. воз­ду­ха, при­но­ся­щие силь­ные мо­ро­зы: ср. темп-ры ян­ва­ря на се­ве­ро-вос­то­ке Е. опус­ка­ют­ся до –20 °C в бас­сей­не р. Пе­чо­ра и до –24 °C на Зем­ле Фран­ца-Ио­си­фа. Снеж­ный по­кров удер­жи­ва­ет­ся от 1 мес на юге Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны до 7–9 мес на се­ве­ре.

Ле­том Ис­ланд­ская де­прес­сия силь­но со­кра­ща­ет­ся, но влия­ние Азор­ско­го ан­ти­ци­кло­на ох­ва­ты­ва­ет всё Сре­ди­зем­но­мо­рье и час­тич­но Сред­нюю Е. В Сре­ди­зем­но­мо­рье гос­под­ству­ет тро­пич. воз­дух, над Арк­ти­кой – арк­ти­че­ский, над ос­таль­ны­ми рай­она­ми Е. – по­ляр­ный. Ин­тен­сив­ность ци­кло­нич. зап. пе­ре­но­са не­сколь­ко умень­ша­ет­ся. Ат­лан­тич. ци­кло­ны на за­па­де Е. сни­жа­ют лет­ние темп-ры воз­ду­ха и при­но­сят осад­ки, осо­бен­но на на­вет­рен­ные скло­ны гор. В Вост. Е. ци­кло­ны при­хо­дят ос­лаб­лен­ны­ми, и здесь раз­ви­ва­ют­ся про­цес­сы кон­век­ции с гро­зо­вы­ми лив­ня­ми и по­вы­шен­ны­ми темп-ра­ми. Изо­тер­мы ию­ля име­ют в це­лом суб­ши­рот­ное на­прав­ле­ние (см. кар­ту Сред­няя тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха, июль): ср. темп-ры дос­ти­га­ют макс. зна­че­ний в Сре­ди­зем­но­мо­рье (28–30 °C) и на При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти (24–26 °C), ми­ни­маль­ных (2–4 °C) – на ост­ро­вах Арк­ти­ки.

Го­до­вые сум­мы осад­ков в це­лом умень­ша­ют­ся с за­па­да на вос­ток (см. кар­ту Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков). На рав­ни­нах Сред­ней Е. вы­па­да­ет 1000–2000 мм осад­ков в год, на на­вет­рен­ных скло­нах гор (юго-вост. скло­ны Альп, зап. скло­ны Ди­нар­ско­го на­го­рья) – до 3500–4000 мм. В Вост. Е., осо­бен­но на юге и юго-вос­то­ке, сум­ма осад­ков сни­жа­ет­ся до 300–500 мм в год, а на При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти – до 200 мм и ме­нее. Ре­жим вы­па­де­ния осад­ков за­ви­сит от цир­ку­ля­ции возд. масс: в Сре­ди­зем­но­мо­рье и на Юж. бе­ре­гу Кры­ма обиль­ные до­ж­ди вы­па­да­ют зи­мой, а ле­то су­хое и сол­неч­ное; в при­ат­лан­тич. рай­онах Сред­ней Е. и в Сев. Е. осад­ки вы­па­да­ют круг­лый год, с не­боль­шим зим­ним мак­си­му­мом; на Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­не мак­си­мум осад­ков при­хо­дит­ся на ле­то. На б. ч. тер­ри­то­рии Е. ко­ли­че­ст­во осад­ков пре­вы­ша­ет ве­ли­чи­ну ис­па­ряе­мо­сти, по­это­му ув­лаж­не­ние ока­зы­ва­ет­ся дос­та­точ­ным или из­бы­точ­ным. В юж. и юго-вост. рай­онах Вост. Е. ув­лаж­не­ние не­дос­та­точ­ное. В Сре­ди­зем­но­мо­рье ле­том ощу­ща­ет­ся силь­ный де­фи­цит ат­мо­сфер­ной вла­ги при сум­ме осад­ков 400–500 мм в год.

Е. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах арк­тич., суб­арк­тич., уме­рен­но­го и суб­тро­пич. кли­ма­тич. поя­сов. Для ар­хи­пе­ла­гов Шпиц­бер­ген, Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, Но­вая Зем­ля ха­рак­те­рен су­ро­вый арк­тич. кли­мат с дол­гой мо­роз­ной зи­мой и ко­рот­ким хо­лод­ным ле­том; осад­ки вы­па­да­ют в ви­де сне­га. Суб­арк­тич. кли­мат Ис­лан­дии, сев. час­тей Скан­ди­нав­ско­го п-ова и Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны от­ли­ча­ет­ся бо­лее тё­п­лым ле­том (ср. темп-ра ию­ля до 10–12 °C). Зи­ма в зап. рай­онах мяг­кая, в вос­точ­ных – мо­роз­ная; осад­ков в год от 1000 мм на за­па­де до 400 мм на вос­то­ке. Ув­лаж­не­ние из­бы­точ­ное. Б. ч. тер­ри­то­рии Ев­ро­пы рас­по­ло­же­на в пре­де­лах уме­рен­но­го кли­ма­тич. поя­са. На се­ве­ре Сред­ней Е. вы­де­ля­ет­ся бо­лее хо­лод­ный бо­ре­аль­ный кли­мат, в юж. час­ти Е. – бо­лее тё­п­лый суб­бо­ре­аль­ный. На край­нем за­па­де Е. кли­мат мор­ской, с не­боль­ши­ми го­до­вы­ми ам­пли­ту­да­ми тем­пе­ра­тур, круг­ло­го­дич­но обиль­ны­ми осад­ка­ми, дос­та­точ­ным и из­бы­точ­ным ув­лаж­не­ни­ем. Ле­то тё­п­лое на юге и про­хлад­ное на се­ве­ре. Зи­ма мяг­кая, ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров на рав­ни­нах не фор­ми­ру­ет­ся. В пре­де­лах центр. час­ти Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, го­до­вые ам­пли­ту­ды тем­пе­ра­тур уве­ли­чи­ва­ют­ся, ле­то на се­ве­ре тё­п­лое, на юге жар­кое; зи­мы мо­роз­ные и снеж­ные. Ле­том в юго-вост. рай­онах воз­ни­ка­ет де­фи­цит ув­лаж­не­ния. В Юж. Е. гос­под­ству­ет суб­тро­пич. сре­ди­зем­но­мор­ский кли­мат с мяг­кой и тё­п­лой, но дожд­ли­вой зи­мой и жар­ким за­суш­ли­вым ле­том. Для зап. ок­ра­ин Пи­ре­ней­ско­го, Апен­нин­ско­го и Бал­кан­ско­го по­лу­ост­ро­вов ха­рак­те­рен мор­ской тип кли­ма­та (с ме­нее рез­ко вы­ра­жен­ной лет­ней за­су­хой), для юж. и вост. рай­онов Юж. Е. – кон­ти­нен­таль­ный тип кли­ма­та с дли­тель­ной лет­ней за­су­хой и силь­ным де­фи­ци­том ув­лаж­не­ния.

Пло­щадь совр. оле­де­не­ния Е. со­став­ля­ет 89,9 тыс. км2. Вы­со­та сне­го­вой ли­нии из­ме­ня­ет­ся от 200 м в сев.-вост. час­ти Шпиц­бер­ге­на до 3000–3500 м во внутр. час­тях и на вос­то­ке Альп. По­кров­ное оле­де­не­ние раз­ви­то на ар­хи­пе­ла­гах Шпиц­бер­ген, Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, Но­вая Зем­ля, о. Ис­лан­дия. Круп­ней­шим рай­оном оле­де­не­ния в ма­те­ри­ко­вой Ев­ро­пе яв­ля­ют­ся Скан­ди­нав­ские го­ры; гор­ные лед­ни­ки есть в Аль­пах, на По­ляр­ном, При­по­ляр­ном и Сев. Ура­ле, в Пи­ре­не­ях. Пло­щадь гор­но­го оле­де­не­ния в Е. име­ет тен­ден­цию к со­кра­ще­нию.

Внут­рен­ние во­ды. По объ­ё­му пол­но­го реч­но­го сто­ка (2860 тыс. км3 в год) Е. пре­вос­хо­дит толь­ко Ав­ст­ра­лию и Ан­тарк­ти­ду, но по ср. зна­че­нию слоя сто­ка (ок. 295 мм) за­ни­ма­ет 2-е ме­сто сре­ди всех час­тей све­та (по­сле Юж. Аме­ри­ки). По тер­ри­то­рии Е. сток рас­пре­де­ля­ет­ся не­рав­но­мер­но, в це­лом сни­жа­ясь с за­па­да на вос­ток и уве­ли­чи­ва­ясь в го­рах (см. кар­ту Реч­ной сток). Б. ч. тер­ри­то­рии Е. от­но­сит­ся к бас­сей­ну Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и его мо­рей; осн. ре­ки: Ду­най, Днепр, Дон, Днестр, Рейн, Эль­ба, Луа­ра, Вис­ла, За­пад­ная Дви­на, Та­хо. В мо­ря Сев. Ле­до­ви­то­го ок. впа­да­ют ре­ки сев. час­тей Фен­но­скан­дии и Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны – Пе­чо­ра, Се­вер­ная Дви­на, Ме­зень и др. Об­шир­ная часть Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, дре­ни­руе­мая р. Вол­га (круп­ней­шая ре­ка Е.), при­над­ле­жит к бас­сей­ну внут­рен­не­го сто­ка (Кас­пий­ско­го м.).

Рав­нин­ные ре­ки Вост. Е. име­ют сне­го­вое и час­тич­но до­ж­де­вое пи­та­ние, с ве­сен­ним по­ло­водь­ем и зим­ней ме­же­нью. Ле­до­став про­дол­жа­ет­ся от 1,5–3 мес на юге до 7–7,5 мес на се­ве­ре. На Скан­ди­нав­ском п-ове ре­ки ко­рот­кие, по­ро­жи­стые, имею­щие пре­им. сне­го­вое пи­та­ние и об­ла­даю­щие зна­чит. гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­циа­лом, но за­мер­заю­щие на 2–3 мес в юж. час­ти по­лу­ост­ро­ва до 7 мес на се­ве­ре. В при­ат­лан­тич. рай­онах Сред­ней Е. ре­ки (Се­на, Тем­за, Луа­ра, Се­верн и др.) име­ют до­ж­де­вое пи­та­ние и прак­ти­че­ски не за­мер­за­ют. Их сток рав­но­ме­рен в те­че­ние го­да. Ре­ки Рейн, Эль­ба, Вис­ла и др. име­ют до­ж­де­вое и сне­го­вое пи­та­ние; мак­си­мум сто­ка сме­ща­ет­ся на вес­ну, ко­гда на­блю­да­ет­ся по­ло­во­дье, а ле­том ус­та­нав­ли­ва­ет­ся ме­жень. В го­рах (Цен­траль­но­ев­ро­пей­ское сред­не­го­рье, Кар­па­ты и др.) зи­мой ска­п­ли­ва­ет­ся мно­го сне­га, на ре­ках ве­сен­ние по­ло­во­дья или осен­ние па­вод­ки не­ред­ко бур­ные, со­про­во­ж­даю­щие­ся на­вод­не­ния­ми. В пи­та­нии вер­ховь­ев Рей­на, Ро­ны, ле­вых при­то­ков По, пра­вых при­то­ков Ду­ная уча­ст­ву­ют та­лые во­ды аль­пий­ских гор­ных лед­ни­ков, что де­ла­ет эти ре­ки пол­но­вод­ны­ми ле­том. Гор­ный рель­еф и вы­со­кое па­де­ние ру­сел уве­ли­чи­ва­ют гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­ци­ал этих рек. Ре­ки Юж. Е. (Та­хо, Ду­эро, Гва­диа­на, Тибр, Ар­но и др.) об­ла­да­ют рез­ко вы­ра­жен­ным се­зон­ным сто­ком со зна­чит. внут­ри­го­до­вы­ми ко­ле­ба­ния­ми: ха­рак­тер­ны бур­ные подъ­ё­мы уров­ня во­ды осе­нью и зи­мой и очень силь­ная ме­жень ле­том, ко­гда не­боль­шие ре­ки пе­ре­сы­ха­ют. Бас­сей­ны мн. ев­роп. рек со­еди­ня­ют су­до­ход­ные ка­на­лы: Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ский ка­нал, Вол­го-Бал­тий­ский вод­ный путь, Вол­го-Дон­ской ка­нал (Рос­сия), Сред­не­гер­ман­ский ка­нал (Гер­ма­ния), Гё­та-ка­нал (Шве­ция).

Соз­да­но св. 4500 во­до­хра­ни­лищ, в т. ч. бо­лее 2500 круп­ных, объ­ё­мом св. 1 млн. км3 (из них ок. 60 – в Ев­роп. час­ти Рос­сии). Круп­ней­шее по объ­ё­му и пло­ща­ди – Куй­бы­шев­ское во­до­хра­ни­ли­ще. На ре­ках Вол­га, Ка­ма, Днепр, Дон, Ду­най, Луа­ра, Та­хо и др. функ­цио­ни­ру­ют кас­ка­ды во­до­хра­ни­лищ ком­плекс­но­го на­зна­че­ния (ре­гу­ли­ро­ва­ние сто­ка, вы­ра­бот­ка гид­ро­энер­гии, оро­ше­ние, ком­му­наль­но-­бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, улуч­ше­ние вод­но-транс­порт­ных ус­ло­вий и др.). Су­ще­ст­вен­на роль во­до­хра­ни­лищ в пре­дот­вра­ще­нии на­вод­не­ний и па­вод­ков, обыч­ных для зап. ре­гио­нов Ев­ро­пы.

В Е. мно­го раз­лич­ных по про­ис­хо­ж­де­нию озёр. Боль­шин­ст­во озёр рас­по­ло­же­ны в об­лас­тях плей­сто­це­но­вых оле­де­не­ний. Круп­ней­шие озё­ра Е. – лед­ни­ко­во-тек­то­ни­че­ские: Ла­дож­ское озе­ро, Онеж­ское озе­ро, Ве­нерн, Вет­терн, Ина­ри, Иман­д­ра и др.; к это­му же ти­пу от­но­сят­ся под­пру­жен­ные мо­рен­ны­ми ва­ла­ми крае­вые озё­ра у под­но­жий Альп – Же­нев­ское, Бо­ден­ское, Ла­го-Мад­жо­ре, Ко­мо, Гар­да и др. В рай­онах раз­ви­тия ко­неч­но-мо­рен­но­го рель­е­фа в Фен­но­скан­дии, на Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской и Сред­не­ев­ро­пей­ской рав­ни­нах, в меж­мо­рен­ных по­ни­же­ни­ях сфор­ми­ро­ва­лись об­шир­ные ско­п­ле­ния не­боль­ших озёр (Озёр­ный ок­руг Фин­лян­дии, Ма­зур­ское, По­мор­ское, Мек­лен­бург­ское и др. по­озе­рья). В др. рай­онах Е. име­ют­ся озё­ра тек­то­нич. про­ис­хо­ж­де­ния – Ба­ла­тон на Сред­не­ду­най­ской рав­ни­не, Ох­рид­ское и Шко­дер – на Бал­кан­ском п-ове; мно­го­чис­лен­ны так­же не­боль­шие ла­гун­ные, дель­то­вые и кар­сто­вые озё­ра. Озё­ра Е. – гл. обр. пре­сные; ми­не­ра­ли­зо­ван­ные озё­ра име­ют­ся в за­суш­ли­вых юго-вост. рай­онах Е. (Эль­тон, Бас­кун­чак). На гра­ни­це с Ази­ей рас­по­ло­же­но круп­ней­шее бес­сточ­ное озе­ро ми­ра – Кас­пий­ское мо­ре.

Зна­чи­тель­ны ре­сур­сы под­зем­ных вод: толь­ко до глу­би­ны 100 м об­на­ру­же­но ок. 200 тыс. км3 за­па­сов во­ды. В це­лом св. 75% нужд ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния в Е. удов­ле­тво­ря­ет­ся за счёт под­зем­ных вод. Осо­бен­но ак­тив­но под­зем­ные во­ды ис­поль­зу­ют­ся в юж. и вост. рай­онах Е., ис­пы­ты­ваю­щих се­зон­ный или по­сто­ян­ный де­фи­цит ув­лаж­не­ния. В юго-вост. час­ти Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны и на при­мор­ских низ­мен­но­стях под­зем­ные во­ды в раз­ной сте­пе­ни ми­не­ра­ли­зо­ва­ны.

Поч­вы. Со­став и рас­про­стра­не­ние почв в Е. под­чи­ня­ет­ся био­кли­ма­ти­че­ским за­ко­но­мер­но­стям: с се­ве­ра на юг и с за­па­да на вос­ток про­ис­хо­дит сме­на не­сколь­ких поч­вен­ных об­лас­тей. На ар­хи­пе­ла­гах Сев. Ле­до­ви­то­го ок. (Шпиц­бер­ген, Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, Но­вая Зем­ля) на сво­бод­ных ото льда по­верх­но­стях раз­ви­ты ма­ло­мощ­ные арк­то­тун­д­ро­вые поч­вы. В Ис­лан­дии, на Фа­рер­ских о-вах (Да­ния) в ус­ло­ви­ях из­бы­точ­но­го ув­лаж­не­ния и мяг­кой зи­мы рас­про­стра­не­ны дер­но­вые суб­арк­тич. гру­бо­гу­мус­ные поч­вы. Край­ний се­вер Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны за­ни­ма­ют тун­д­ро­вые гле­евые и бо­лот­ные поч­вы. Под та­ёж­ны­ми ле­са­ми Фен­но­скан­дии и сев. час­ти Вос­точ­но-­Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны сфор­ми­ро­ва­лись под­зо­ли­стые, аль­фе­гу­му­со­вые и бо­лот­ные поч­вы, сме­няю­щие­ся в юж. под­зо­не тай­ги дер­но­во-под­зо­ли­сты­ми поч­ва­ми. В со­ста­ве почв про­яв­ля­ют­ся раз­ли­чия поч­во­об­ра­зую­щих по­род: на рав­ни­нах Фен­но­скан­дии пре­об­ла­да­ют ил­лю­ви­аль­но-­гу­му­со­вые под­зо­лы и под­бу­ры на ма­ло­мощ­ных пес­ча­ных и ка­ме­ни­стых мо­ре­нах; на уча­ст­ках Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, сло­жен­ных мощ­ны­ми гли­ни­сты­ми мо­ре­на­ми и по­кров­ны­ми суг­лин­ка­ми, фор­ми­ру­ют­ся под­зо­ли­стые поч­вы; на пес­ча­ных от­ло­же­ни­ях зан­д­ро­вых рав­нин (в пре­де­лах Сред­не­ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, Ме­щёр­ской низ­мен­но­сти и др.) рас­про­стра­не­ны ил­лю­ви­аль­но-же­ле­зи­стые под­зо­лы.

Гор­ные ва­ри­ан­ты аль­фе­гу­му­со­вых почв раз­ви­ты на Ура­ле, в Скан­ди­нав­ских го­рах и на плос­ко­горь­ях Шот­лан­дии.

Боль­шая часть тер­ри­то­рии Сред­ней Е. при­над­ле­жит к об­лас­ти бу­ро­зё­мов. Ти­пич­ные бу­ро­зё­мы при­уро­че­ны к кар­бо­нат­ным от­ло­же­ни­ям, а на бес­кар­бо­нат­ных рых­лых от­ло­же­ни­ях сфор­ми­ро­ва­лись лес­си­ви­ро­ван­ные или опод­зо­лен­ные бу­ро­зё­мы со сни­жен­ной ес­теств. про­дук­тив­но­стью.

В зо­не ле­со­сте­пи под лу­го­вы­ми сте­пя­ми (Сред­не­ду­най­ская и Ниж­не­ду­най­ская рав­ни­ны, Сред­не­рус­ская воз­вы­шен­ность) фор­ми­ру­ют­ся опод­зо­лен­ные и вы­ще­ло­чен­ные чер­но­зё­мы; юж­нее, в бо­лее за­суш­ли­вых ус­ло­ви­ях, – ти­пич­ные чер­но­зё­мы – од­ни из са­мых пло­до­род­ных почв ми­ра (со­дер­жа­ние гу­му­са 8% и вы­ше). В су­хих сте­пях Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны ти­пич­ные чер­но­зё­мы сме­ня­ют­ся юж­ны­ми чер­но­зё­ма­ми и каш­та­но­вы­ми поч­ва­ми. В наи­бо­лее за­суш­ли­вых рай­онах При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти под раз­ре­жен­ной рас­ти­тель­но­стью по­лу­пус­тынь раз­ви­ты бу­рые пус­тын­но-степ­ные поч­вы, че­ре­дую­щие­ся с со­лон­ца­ми и мас­си­ва­ми пес­ков.

Для Юж­ной Е. и Юж­но­го бе­ре­га Кры­ма ти­пич­ны ко­рич­не­вые поч­вы, со­дер­жа­щие до 4–7% гу­му­са, с по­вы­шен­ным со­дер­жа­ни­ем кар­бо­на­тов. На про­дук­тах вы­вет­ри­ва­ния кар­бо­нат­ных по­род («тер­ра рос­са») раз­ви­ты ко­рич­не­вые крас­но­цвет­ные поч­вы, на вы­хо­дах ос­нов­ных по­род – плот­ные ма­ло­гу­мус­ные сли­то­зё­мы. С вы­со­той в го­рах ко­рич­не­вые поч­вы сме­ня­ют­ся гор­ны­ми бу­ро­зё­ма­ми и гор­но-лу­го­вы­ми поч­ва­ми.

Рас­ти­тель­ность. По фло­ри­стич. со­ста­ву рас­ти­тель­ность Е. от­но­сит­ся к Го­ларк­ти­че­ской об­лас­ти. В со­ста­ве фло­ры ок. 10 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний (без Рос­сии); ха­рак­тер­но боль­шое чис­ло об­щих с Ази­ей, Аф­ри­кой и Сев. Аме­ри­кой се­мейств, ро­дов и ви­дов рас­те­ний; уро­вень эн­де­миз­ма в це­лом не­вы­сок (эн­де­мич­ные ви­ды рас­про­стра­не­ны в осн. в го­рах).

Влия­ние кли­ма­тич. ус­ло­вий (на­рас­та­ние те­п­ла в юж. на­прав­ле­нии, сни­же­ние ув­лаж­не­ния в юго-вост. на­прав­ле­нии) оп­ре­де­ля­ет по­сле­до­ва­тель­ную сме­ну зо­наль­ных ти­пов рас­ти­тель­но­сти по тер­ри­то­рии Е. (см. кар­ту Гео­гра­фи­че­ские поя­са и зо­ны).

В арк­тич. поя­се (ар­хи­пе­ла­ги Шпиц­бер­ген, Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, Но­вая Зем­ля) зна­чит. пло­ща­ди за­ни­ма­ют лед­ни­ки и ка­ме­ни­стые по­верх­но­сти, поч­ти ли­шён­ные рас­ти­тель­но­сти. На при­бреж­ных, сво­бод­ных ото льда по­верх­но­стях и в до­ли­нах ши­ро­ко пред­став­ле­ны при­мор­ские лу­га, бо­ло­та, фраг­мен­ты арк­тич. пус­тынь и тундр с от­но­си­тель­но бо­га­той фло­рой на­зем­ных во­до­рос­лей, ли­шай­ни­ков, пе­чё­ноч­ни­ков, мхов и цвет­ко­вых рас­те­ний. Рав­нин­ные суб­арк­тич. тун­д­ры – кус­тар­нич­ко­во-мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вые, кус­тар­ни­ко­во-мо­хо­вые, тра­вя­но-мо­хо­вые с уча­сти­ем ив, кар­ли­ко­вой бе­рёзы и др. – про­тя­ги­ва­ют­ся уз­кой по­ло­сой на се­ве­ре Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны вдоль по­бе­ре­жья Ба­рен­це­ва, Пе­чор­ско­го и Кар­ско­го мо­рей (т. н. Ма­ло­зе­мель­ская и Боль­ше­зе­мель­ская тун­д­ры), от п-ова Ка­нин до По­ляр­но­го Ура­ла. На пла­то и плос­ко­горь­ях о. Ис­лан­дия, Фен­но­скан­дии и на По­ляр­ном Ура­ле рас­про­стра­не­ны гор­ные ва­ри­ан­ты кус­тар­нич­ко­во-­мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вых тундр с не­боль­шим уча­сти­ем трав и кус­тар­ни­ков и фраг­мен­та­ми ни­зин­ных бо­лот в по­ни­же­ни­ях рель­е­фа. На се­ве­ре Е., вдоль юж. гра­ни­цы суб­арк­тич. кус­тар­ни­ко­вых тундр и их гор­ных ана­ло­гов, про­тя­ги­ва­ет­ся по­ло­са ле­со­тун­д­ры, пред­став­лен­ной бе­рёзо­вы­ми (в Фен­но­скан­дии) и ело­вы­ми кри­во­лесь­я­ми и ред­ко­лесь­я­ми. На юго-­за­па­де о. Ис­лан­дия сфор­ми­ро­ва­лись раз­но­трав­но-зла­ко­вые лу­га. В тун­д­рах в осн. вы­па­са­ют оле­ней, на лу­гах юго-зап. Ис­лан­дии – до­маш­ний скот.

На б. ч. тер­ри­то­рии Е. раз­ви­ты ти­пы рас­ти­тель­но­сти уме­рен­но­го поя­са, под­раз­де­ляю­ще­го­ся на бо­ре­аль­ный и суб­бо­ре­аль­ный под­поя­са. Сев. часть Е. за­ни­ма­ют бо­ре­аль­ные та­ёж­ные ле­са, со­стоя­щие в Фен­но­скан­дии из ели и со­сны, а на Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­не – из ели, пих­ты и ли­ст­вен­ни­цы. На вы­хо­дах по­род, пес­ча­ных от­ло­же­ни­ях и в ус­ло­ви­ях де­фи­ци­та пи­та­тель­ных эле­мен­тов пе­ре­ход­ных и вер­хо­вых бо­лот пре­об­ла­да­ют со­сня­ки. Зна­чит. пло­ща­ди ко­рен­ных бо­ре­аль­ных ле­сов Е., осо­бен­но в Рос­сии, за­ня­ты вто­рич­ны­ми ле­са­ми – бе­рё­зо­вы­ми, оси­но­вы­ми, оль­хо­вы­ми, со­сно­вы­ми. В Скан­ди­нав­ских го­рах и на Ура­ле та­ёж­ные ле­са об­ра­зу­ют ниж­ний по­яс гор­ной рас­ти­тель­но­сти. Срав­ни­тель­но боль­шие пло­ща­ди в гра­ни­цах та­ёж­ной зо­ны Е. за­ни­ма­ют бо­ло­та (вер­хо­вые, пе­ре­ход­ные, ни­зин­ные) – об­ле­сён­ные и без­лес­ные. В за­ру­беж­ной Е. та­ёж­ные ле­са со­хра­ни­лись не­пло­хо, но в вост. сек­то­ре под­вер­га­ют­ся силь­ным пе­ре­ру­бам. К югу от тай­ги про­из­ра­ста­ют сме­шан­ные ле­са, на за­па­де – хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (с при­ме­сью ду­ба, клё­на, ли­пы, ясе­ня и др.), на вос­то­ке – хвой­но-­мел­ко­ли­ст­вен­ные (с бе­рё­зой и оси­ной). В зап. и вост. на­прав­ле­нии по­ло­са сме­шан­ных ле­сов вы­кли­ни­ва­ет­ся, дос­ти­гая в цен­тре Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны макс. ши­ри­ны. Эти рай­оны на про­тя­же­нии ты­ся­че­ле­тий ак­тив­но ос­ваи­ва­лись че­ло­ве­ком и ны­не по­ми­мо ле­сов, бо­лот и пой­мен­ных лу­гов здесь ши­ро­ко пред­став­ле­ны паш­ни и по­сле­лес­ные лу­га (при­род­ные се­но­ко­сы и па­ст­би­ща).

Зо­на ши­ро­ко­листв. ле­сов, про­сти­рав­ших­ся от по­бе­ре­жья Ла-Ман­ша до Ура­ла, под­вер­глась макс. ан­тро­по­ген­ной транс­фор­ма­ции. В про­шлом как осн. тип ко­рен­ной рас­ти­тель­но­сти за­ру­беж­ной Е. ши­ро­ко­листв. ле­са из бу­ка и ду­ба с при­ме­сью клё­на, ли­пы, ясе­ня, гра­ба, каш­та­на и др. лис­то­пад­ных по­род за­ни­ма­ли ши­ро­кую по­ло­су ме­ж­ду Бал­тий­ским и Сре­ди­зем­ным мо­ря­ми. В струк­ту­ре совр. лес­но­го по­кро­ва пре­об­ла­да­ют ис­кусств. на­са­ж­де­ния, в т. ч. с уча­сти­ем чу­же­род­ных дре­вес­ных по­род. Ле­си­стость в стра­нах Зап. Е. со­став­ля­ет 35%, Центр. Е. – 24%. На рав­ни­нах ши­ро­ко­листв. ле­са по­все­ме­ст­но за­ме­ще­ны ин­тен­сив­но ме­лио­ри­руе­мы­ми (оро­шае­мы­ми и удоб­ряе­мы­ми) па­хот­ны­ми угодь­я­ми, куль­тур­ны­ми лу­га­ми (пре­им. на за­па­де Е.) и па­ст­би­ща­ми; на скло­нах Альп, Кар­пат, гор­ных мас­си­вов Цен­траль­но­ев­ро­пей­ско­го сред­не­го­рья – па­ст­би­ща­ми или ис­кусств. лес­ны­ми на­са­ж­де­ния­ми. Вдоль по­бе­ре­жий Се­вер­но­го м. ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны за­со­лён­ные лу­га и мар­ши, на пес­ча­ных поч­вах – ве­ре­щат­ни­ки, пус­то­ши, тра­вя­ные и тра­вя­но-мо­хо­вые бо­ло­та.

На Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­не зо­на ши­ро­ко­листв. ле­сов зна­чи­тель­но су­жа­ет­ся в сев.-вост. на­прав­ле­нии и гра­ни­чит с ле­со­сте­пью, где ра­нее уча­ст­ки дуб­рав со­че­та­лись с лу­го­вы­ми сте­пя­ми. На Сред­не­ду­най­ской и Ниж­не­ду­най­ской низ­мен­но­стях, на юге Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны ко­рен­ная рас­ти­тель­ность пред­став­ле­на раз­но­трав­но-зла­ко­вы­ми лу­го­вы­ми и на­стоя­щи­ми сте­пя­ми, по ме­ре уси­ле­ния арид­но­сти кли­ма­та пе­ре­хо­дя­щи­ми на юге Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны в за­суш­ли­вые зла­ко­вые сте­пи, а на При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти – в зла­ко­во-кус­тар­нич­ко­вые пус­тын­ные сте­пи и пус­ты­ни. В про­цес­се ты­ся­че­лет­не­го аг­рар­но­го ос­вое­ния рас­ти­тель­ность этих зон су­ще­ст­вен­но транс­фор­ми­ро­ва­на, за­ме­ще­на бес­край­ни­ми по­ля­ми зер­но­вых, ку­ку­ру­зы, са­хар­ной свёк­лы, под­сол­неч­ни­ка и др. с.-х. куль­тур. По­лу­пус­ты­ни и пус­ты­ни ис­поль­зу­ют­ся в ка­че­ст­ве па­ст­бищ, гл. обр. для вы­па­са овец. В близ­ком к ес­теств. ви­ду рас­ти­тель­ность сте­пей и по­лу­пус­тынь пред­став­ле­на гл. обр. в за­по­вед­ни­ках и нац. пар­ках.

В суб­тро­пич. поя­се Е. в ус­ло­ви­ях жар­ко­го и су­хо­го ле­та и влаж­ной тё­п­лой зи­мы зо­наль­ный тип рас­ти­тель­но­сти пред­став­лен же­ст­ко­ли­ст­ны­ми веч­но­зе­лё­ны­ми ле­са­ми и кус­тар­ни­ка­ми. Ко­рен­ные ксе­ро­филь­ные веч­но­зе­лё­ные ле­са из разл. ви­дов ду­бов (ка­мен­ный, ма­ке­дон­ский и проб­ко­вый), ли­ван­ско­го и ат­лас­ско­го кед­ров, алепп­ской, при­мор­ской и италь­ян­ской со­сен в Юж. Е. бы­ли све­де­ны мно­го ве­ков на­зад. Ны­не ко­рен­ная рас­ти­тель­ность по­все­ме­ст­но за­ме­ще­на вто­рич­ны­ми кус­тар­ни­ко­вы­ми со­об­ще­ст­ва­ми и не­боль­ши­ми мас­си­ва­ми ис­кусств. на­са­ж­де­ний и вто­рич­ных ле­сов (ле­си­стость не пре­вы­ша­ет 20%). Ши­ро­ко пред­став­ле­ны раз­но­об­раз­ные про­из­вод­ные кус­тар­ни­ко­вые со­об­ще­ст­ва: ма­к­вис (зем­ля­нич­ни­ки, ди­кая оли­ва, фис­таш­ка, лавр бла­го­род­ный, фи­ли­рея, мирт, ла­дан­ник и др.), рас­про­стра­нён­ный гл. обр. на за­па­де Пи­ре­ней­ско­го и Апен­нин­ско­го по­лу­ост­ро­вов, на Ба­ле­ар­ских и Дал­ма­тин­ских ост­ро­вах; в бо­лее су­хих ме­сто­оби­та­ни­ях гос­под­ству­ет га­ри­га с кус­тар­ни­ко­вым кер­ме­со­вым ду­бом; для Юж. бе­ре­га Кры­ма и сев. час­ти Бал­кан­ско­го п-ова ха­рак­те­рен шиб­ляк из пре­им. лис­то­пад­ных кус­тар­ни­ков (дер­жи­де­ре­во, гра­бин­ник, ди­кая гру­ша) с при­ме­сью не­ко­то­рых веч­но­зе­лё­ных ви­дов; на вы­хо­дах из­вест­ня­ков в пре­де­лах Бал­кан­ско­го п-ова рас­про­стра­не­ны со­об­ще­ст­ва фри­га­ны, с низ­ки­ми ко­лю­чи­ми кус­тар­ни­ка­ми и жё­ст­ки­ми тра­ва­ми. Все они стра­да­ют от чрез­мер­но­го вы­па­са, по­жа­ров и ту­риз­ма. Рав­ни­ны Юж. Е. пол­но­стью ос­вое­ны под оро­шае­мые паш­ни или план­та­ции, за­строе­ны го­ро­да­ми и сель­ски­ми по­се­ле­ния­ми, рек­реа­ци­он­ны­ми ком­плек­са­ми, по ним про­ло­же­ны до­ро­ги и ка­на­лы.

Рас­ти­тель­ность гор­ных мас­си­вов Е., осо­бен­но в пре­де­лах суб­аль­пий­ских и аль­пий­ских вы­сот­ных поя­сов, пред­став­лен­ных кус­тар­ни­ко­вы­ми за­рос­ля­ми, лу­га­ми, пус­то­ша­ми и со­об­ще­ст­ва­ми ка­ме­ни­стых рос­сы­пей, под­вер­глась мень­шей транс­фор­ма­ции, она ин­тен­сив­но ох­ра­ня­ет­ся в мно­го­числ. за­по­вед­ни­ках и нац. пар­ках. Прак­ти­че­ски все уча­ст­ки ес­теств. рас­ти­тель­но­сти Е. вклю­че­ны в сеть Клю­че­вых бо­та­нич. тер­ри­то­рий Е., бо­та­нич. за­каз­ни­ков и др.

Автор раздела: Э. П. Ро­ма­но­ва.

Жи­вот­ный мир. Со­глас­но био­гео­гра­фич. рай­они­ро­ва­нию, тер­ри­то­рия Е. вхо­дит в Аркто­гею, объ­е­ди­няю­щую Арк­тиче­скую цир­кум­по­ляр­ную, соб­ст­вен­но Ев­ро­пей­скую и Сре­ди­зем­но­мор­скую об­лас­ти. В зоо­гео­гра­фич. от­но­ше­нии Арк­то­гея от­ли­ча­ется от­но­си­тель­ной бед­ностью и низ­ким эн­де­мизмом фау­ны, мо­ло­достью фау­ни­стич. ком­плек­сов, сфор­ми­ро­вав­ших­ся в совр. ви­де по­сле по­след­не­го оле­де­не­ния в позд­нем плей­сто­це­не и в на­ча­ле го­ло­це­на, ко­гда от­ме­ча­лось мас­со­вое вы­ми­ра­ние круп­ных мле­ко­пи­таю­щих т. н. ма­мон­то­вой фау­ны (в этот пе­ри­од вы­мер­ло ок. 40% их ро­дов), а так­же в ре­зуль­та­те бес­пре­це­дент­ной ан­тро­по­ген­ной транс­фор­ма­ции эко­си­стем в по­след­ние ты­ся­че­ле­тия. Сре­ди вы­мер­ших в ис­то­рич. вре­мя не­сколь­ких де­сят­ков ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и птиц – бес­кры­лая га­гар­ка, тур (один из пред­ков круп­но­го ро­га­то­го ско­та) и тар­пан (один из пред­ков ло­ша­ди). С б. ч. тер­ри­то­рии Зап. и Юж. Е. в по­след­ние сто­ле­тия ис­чез­ли зубр, бу­рый мед­ведь, рысь, волк, вы­дра, лось, глу­харь, те­те­рев. В ре­зуль­та­те за­ре­гу­ли­ро­ва­ния сто­ка, за­гряз­не­ния вод и вы­со­ких про­мы­сло­вых на­гру­зок из пре­сных во­до­ёмов Е. ис­чез­ли мн. ви­ды рыб (осет­ро­вых, ло­со­сё­вых и си­го­вых). От­но­си­тель­но бла­го­при­ят­ная си­туа­ция с со­хра­не­ни­ем ес­теств. фау­ны от­ме­ча­ет­ся на се­ве­ре и в вы­со­ко­горь­ях Е., где со­хра­ни­лись при­род­ные эко­си­сте­мы. На б. ч. рав­нин и гор рас­про­стра­не­ны про­из­вод­ные эко­си­сте­мы (вто­рич­ные вос­ста­нов­лен­ные ле­са и лес­ные план­та­ции, по­сле­лес­ные лу­га, су­хие кус­тар­ни­ко­вые ред­ко­ле­сья и др.) и аг­ро­ланд­шаф­ты, ос­во­ен­ные совр. фау­ной, адап­ти­ро­ван­ной к жиз­ни в близ­ком со­сед­ст­ве с че­ло­ве­ком. В свя­зи с ан­тро­по­ген­ным из­ме­не­ни­ем при­род­ных ме­сто­оби­та­ний в со­ста­ве совр. фау­ны за­мет­но уча­стие чу­же­род­ных ви­дов (пре­им. рыб и птиц) и раз­ве­дён­ных в ре­зуль­та­те по­кро­ви­тель­ст­вен­ной ох­ра­ны пред­ста­ви­те­лей охот­ничь­ей фау­ны (ев­ро­пей­ская ко­су­ля, бла­го­род­ный олень, за­яц-ру­сак, се­рая ку­ро­пат­ка, фа­зан и др.).

В Е. на­счи­ты­ва­ет­ся св. 1000 ви­дов по­зво­ноч­ных и неск. со­тен ты­сяч ви­дов бес­по­зво­ноч­ных жи­вот­ных. В стра­нах Е. (за ис­клю­че­ни­ем Рос­сии) чис­ло ви­дов птиц ко­леб­лет­ся от 300 до 506 (Фран­ция, Ис­па­ния) и да­же до 590 ви­дов (Ве­ли­ко­бри­та­ния), мле­ко­пи­таю­щих – от 60 до 100 ви­дов (Гер­ма­ния, Ита­лия), рыб – от 30 до 300 ви­дов. Ви­до­вое бо­гат­ст­во фау­ны рыб Сре­ди­зем­но­го (св. 400 ви­дов), Чёр­но­го (160 ви­дов) и Бал­тий­ско­го (50 ви­дов) мо­рей про­дол­жа­ет рас­ти за счёт за­нос­ных, в осн. юж­ных, ви­дов. Мел­ко­во­дья Се­вер­но­го м. слу­жат ме­стом мас­со­вых зи­мо­вок во­до­пла­ваю­щих птиц ев­ра­зий­ско­го Се­ве­ра.

Ко­рен­ные из­ме­не­ния эко­си­стем че­ло­ве­ком в ис­то­рич. вре­мя при­ве­ли к зна­чит. уни­фи­ка­ции фау­ны на б. ч. тер­ри­то­рии Е. и сгла­жи­ва­нию зо­наль­ных гра­ниц её рас­про­стра­не­ния. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ют арк­тич. ар­хи­пе­ла­ги и ост­ро­ва, не­ко­то­рые сев. рай­оны Фен­но­скан­дии, сев. тай­га и вост.-ев­роп. тун­д­ры, фау­на ко­то­рых со­хра­ня­ет близ­кое к ес­те­ст­вен­но­му со­стоя­ние, хо­тя и ис­пы­ты­ва­ет ан­тро­по­ген­ный пресс.

В ев­роп. сек­то­ре Арк­ти­ки ши­ро­ко пред­став­ле­ны разл. ви­ды ки­то­об­раз­ных (грен­ланд­ский кит, бе­лу­ха), лас­то­но­гих (ат­лан­ти­че­ский морж, коль­ча­тая нер­па) и хищ­ных (бе­лый мед­ведь, пе­сец). Сре­ди мор­ских птиц, об­ра­зую­щих на по­бе­ре­жье пти­чьи ба­за­ры, – кай­ры, чис­тик, мо­ев­ка, ту­пик, лю­рик, разл. ви­ды ча­ек. Фау­ни­стич. ком­плекс ев­роп. тундр вклю­ча­ет из мле­ко­пи­таю­щих се­вер­но­го оле­ня (неск. под­ви­дов, в т. ч. шпиц­бер­ген­ский и но­во­зе­мель­ский), нор­веж­ско­го лем­мин­га, зай­ца-бе­ля­ка, пес­ца, ро­со­ма­ху, гор­но­стая; из птиц – по­мор­ни­ков, со­ко­ла сап­са­на, по­ляр­ную со­ву, га­гу обык­но­вен­ную, гу­сей, ка­за­рок, уток, ле­бе­дей, ку­ли­ков, ла­планд­ско­го по­до­рож­ни­ка и пу­ноч­ку. В рай­онах оле­не­вод­ст­ва обы­чен волк.

Фау­на тем­но­хвой­ной тай­ги Е., пред­став­лен­ная на се­ве­ре Фен­но­скан­дии и Ев­роп. час­ти Рос­сии, су­ще­ст­вен­но из­ме­не­на в ре­зуль­та­те рас­про­стра­не­ния про­из­вод­ных (по­сле ру­бок и по­жа­ров) мел­ко­листв. ле­сов. Ха­рак­те­рен ком­плекс, тро­фи­че­ски свя­зан­ный с елью: бел­ка, лес­ная мышь, по­лёв­ки, глу­харь, кле­сты, си­ни­цы, дят­лы, а так­же жи­вот­ные, осу­ще­ст­в­ляю­щие су­точ­ные и се­зон­ные пи­ще­вые ми­гра­ции ме­ж­ду ле­са­ми и от­кры­ты­ми про­стран­ст­ва­ми (пой­ма­ми, бо­ло­та­ми, лу­га­ми), – бу­рый мед­ведь, рысь, лес­ная ку­ни­ца, лось, лес­ной се­вер­ный олень, те­те­рев, ряб­чик, со­вы и др.

Хвой­но-ши­ро­ко­листв. и ши­ро­ко­листв. ле­са Е. за ис­то­рич. вре­мя прак­ти­че­ски пол­но­стью бы­ли унич­то­же­ны, а их фау­на пре­тер­пе­ла зна­чит. из­ме­не­ния. В совр. ви­де она пред­став­ле­на ко­су­лей, бла­го­род­ным оле­нем, ла­нью, ка­ба­ном, ли­си­цей, обык­но­вен­ной и ка­мен­ной ку­ни­ца­ми, хо­ря­ми, бар­су­ком, мы­ша­ми, со­ня­ми, по­лёв­ка­ми, кро­том, ле­ту­чи­ми мы­ша­ми; из птиц – дроз­да­ми, му­хо­лов­ка­ми, пе­ноч­ка­ми, слав­ка­ми, дят­ла­ми. В не­ко­то­рых за­по­вед­ни­ках и нац. пар­ках Е. ох­ра­ня­ют­ся ев­ро­пей­ский зубр и ев­ро­пей­ский лес­ной кот. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия из-­за де­гра­да­ции с. х-ва и за­рас­та­ния за­ле­жей на Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­не от­ме­ча­ет­ся ак­тив­ное рас­се­ле­ние бу­ро­го мед­ве­дя вдоль юж. гра­ни­цы ареа­ла.

Фау­на сте­пей и по­лу­пус­тынь Е. бы­ла пол­но­стью из­ме­не­на в пе­ри­од её ос­вое­ния ко­че­вы­ми пле­ме­на­ми. На б. ч. тер­ри­то­рии ис­чез­ли ко­пыт­ные (тар­пан), круп­ные хищ­ни­ки и гры­зу­ны из-за воз­дей­ст­вия степ­ных па­лов и вы­со­ких па­ст­бищ­ных на­гру­зок. Совр. сте­пи и по­лу­пус­ты­ни Е. транс­фор­ми­ро­ва­ны рас­паш­кой и вы­па­сом прак­ти­че­ски пол­но­стью. Ес­теств. фау­ни­стич. ком­плек­сы со­хра­ни­лись в до­ли­нах не­ко­то­рых рек, на от­но­си­тель­но кру­тых скло­нах, а так­же в ма­ло­на­се­лён­ных рай­онах При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти. В це­лом фау­на сфор­ми­ро­ва­лась из ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и птиц, адап­ти­ро­ван­ных к оби­та­нию в аг­ро­ланд­шаф­те. Срав­ни­тель­но ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны гры­зу­ны (сус­ли­ки, обык­но­вен­ный хо­мяк, су­рок, боль­шой туш­кан­чик, сле­пыш, пес­чан­ки, по­лёв­ки, мы­ши) и хищ­ные (ли­си­ца, кор­сак, хорь, бар­сук; у круп­ных жи­вот­но­водч. ком­плек­сов – волк). На гра­ни ис­чез­но­ве­ния ока­за­лась из-за бра­конь­ер­ст­ва в 1990-х гг. ев­роп. часть по­пу­ля­ции сай­га­ка, чис­лен­ность ко­то­ро­го сни­зи­лась за по­след­нее де­ся­ти­ле­тие в 15 раз (до 17–20 тыс. го­лов). На­ря­ду с др. ев­роп. степ­ны­ми ви­да­ми (пе­ре­вяз­ка, степ­ной орёл, орёл-мо­гиль­ник, дро­фа, стре­пет и др.) сай­гак вне­сён в Крас­ную кни­гу МСОП.

Для Юж. Е. – об­лас­ти бы­ло­го рас­про­стра­не­ния суб­тро­пич. и низ­ко­гор­ных ши­ро­ко­листв. ле­сов, за­ме­щён­ных су­хи­ми ред­ко­лесь­я­ми и кус­тар­ни­ка­ми, – ти­пи­чен обед­нён­ный со­став сре­ди­зем­но­мор­ской фау­ны (лань, без­оа­ро­вый ко­зёл, сер­на, муф­лон, ша­кал, хорь, ли­си­ца, гор­ная гал­ка, го­лу­бая со­ро­ка, стри­жи, слав­ки, сре­ди­зем­но­мор­ская че­ре­па­ха, по­ло­зы, ящур­ки, яще­ри­цы и гек­ко­ны). Эн­де­мизм раз­вит в Пи­ре­не­ях (пи­ре­ней­ская вы­ху­холь, ге­нет­та, бес­хво­стый ма­как), а так­же на мно­го­числ. ост­ро­вах Юж. Е. В Сре­ди­зем­но­мо­рье со­сре­до­то­че­ны мес­та зи­мо­вок мн. ви­дов пе­ре­лёт­ных птиц Ев­ро­пы.

Фау­на Е. – объ­ект ох­ра­ны мно­го­числ. ме­ж­ду­нар. со­гла­ше­ний (Бонн­ская кон­вен­ция о со­хра­не­нии миг­ри­рую­щих ви­дов, Берн­ская кон­вен­ция по ох­ра­не ме­сто­оби­та­ний ред­ких ви­дов жи­вот­ных, со­гла­ше­ния об ох­ра­не про­лёт­ных птиц Аф­ро-Ев­ра­зий­ско­го про­лёт­но­го пу­ти, об ох­ра­не ру­ко­кры­лых Ев­ро­пы, со­хра­не­нии ки­то­об­раз­ных Сре­ди­зем­но­го и Чёр­но­го мо­рей и др.).

Автор раздела: А. А. Тиш­ков.

Ос­нов­ные эко­ло­ги­че­ские про­бле­мы и ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии. По оцен­кам Ев­роп. агент­ст­ва по ок­ру­жаю­щей сре­де (2005), осн. эко­ло­гич. про­бле­ма­ми в Е. яв­ля­ют­ся за­гряз­не­ние ат­мо­сфе­ры, ис­то­ще­ние вод­ных ре­сур­сов и за­гряз­не­ние по­верх­но­ст­ных и под­зем­ных вод, ути­ли­за­ция от­хо­дов, де­гра­да­ция зе­мель, со­кра­ще­ние био­раз­но­об­ра­зия и др.

На ев­роп. стра­ны при­хо­дит­ся 25% гло­баль­ных вы­бро­сов в ат­мо­сфе­ру ок­си­дов се­ры и азо­та, по­ро­ж­даю­щих вы­па­де­ние ки­слот­ных до­ж­дей, от воз­дей­ст­вия ко­то­рых стра­да­ют рас­ти­тель­ность и поч­вы на пло­ща­ди св. 60% тер­ри­то­рии Е.; 25% ми­ро­вых эмис­сий ди­ок­си­да уг­ле­ро­да и 16% – ме­та­на, что в 4–5 раз пре­вы­ша­ет по­сту­п­ле­ние этих пар­ни­ко­вых га­зов от при­род­ных ис­точ­ни­ков. Фо­то­хи­мич. смог ле­том и за­гряз­не­ние ат­мо­сфе­ры транс­порт­ны­ми и хи­мич. вы­бро­са­ми фик­си­ру­ют­ся в 60 круп­ней­ших го­ро­дах Е. с об­щим нас. св. 100 млн. че­ло­век.

Еже­год­но в Е. изы­ма­ет­ся из вод­ных ис­точ­ни­ков ок. 600 км3 чис­тых вод, что со­став­ля­ет 26% объ­ё­ма реч­но­го сто­ка Е. Еже­год­ный сброс сточ­ных вод оце­ни­ва­ет­ся в 300 км3. Рез­кая на­пря­жён­ность во­до­поль­зо­ва­ния воз­ни­ка­ет в стра­нах Вост. Е., и ле­том – в стра­нах Юж. Е., где не­дос­та­точ­но при­род­ных вод, но по­всю­ду, да­же в наи­бо­лее ув­лаж­нён­ных рай­онах за­ру­беж­ной Е., на очи­ст­ку сто­ков тре­бу­ют­ся ог­ром­ные ре­сур­сы во­ды. Наи­бо­лее на­пря­жён­ная си­туа­ция с ка­че­ст­вом во­ды от­ме­ча­ет­ся в круп­ней­ших ев­роп. стра­нах (в Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Бель­гии, Ис­па­нии , Бол­га­рии и др.) и за­тра­ги­ва­ет 46% на­се­ле­ния Ев­ро­пы.

В пре­де­лах Е. еже­год­но об­ра­зу­ет­ся до 9 млрд. т твёр­дых от­хо­дов, в т. ч. ок. 7 млрд. т – с.-х., гор­но­про­мыш­лен­ных от­хо­дов, а так­же от­хо­дов энер­го­объ­ек­тов и очи­ст­ных ком­плек­сов, 1,5 млрд. т – от­хо­дов пром. объ­ек­тов (вклю­чая 300 тыс. т осо­бо опас­ных), 0,5 млрд. т – бы­то­вых от­хо­дов. Ок. 60% твёр­дых бы­то­вых от­хо­дов и ок. 70% осо­бо опас­ных от­хо­дов скла­ди­ру­ют­ся на свал­ках и не под­вер­га­ют­ся ути­ли­за­ции.

Поч­вы Е. в ре­зуль­та­те дли­тель­но­го и час­то не­ра­цио­наль­но­го ос­вое­ния, в т. ч. экс­пан­сии го­ро­дов и пром. объ­ек­тов, строи­тель­ст­ва до­рог, скла­ди­ро­ва­ния от­хо­дов, а так­же под дей­ст­ви­ем ат­мо­с­фер­но­го за­гряз­не­ния под­вер­же­ны мно­гим де­гра­да­ци­он­ным про­цес­сам, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее раз­ви­ты пло­ско­ст­ная и ли­ней­ная эро­зия, уп­лот­не­ние, под­кис­ле­ние, за­гряз­не­ние, де­гу­ми­фи­ка­ция, обес­струк­ту­ри­ро­ва­ние и др. Вне­дре­ние поч­вос­бе­ре­гаю­щих аг­ро­тех­но­ло­гий про­ис­хо­дит очень мед­лен­но.

Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния в Е. на­хо­дят­ся 250 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (42% об­ще­го ко­ли­че­ст­ва), 520 ви­дов птиц (15%), 200 ви­дов реп­ти­лий (45%), 227 ви­дов рыб (52%), 1250 ви­дов рас­те­ний (21%). Ареа­лы мн. круп­ных мле­ко­пи­таю­щих (бу­рый мед­ведь, рысь и др.) рез­ко со­кра­ти­лись, мн. ви­ды пол­но­стью ис­чез­ли с тер­ри­то­рии Ев­ро­пы.

В Е. пер­вые ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии на­ча­ли соз­да­вать­ся с сер. 19 в. (напр., Фон­тенб­ло во Фран­ции в 1853). В Е. (без ев­роп. стран СНГ) соз­да­но св. 12 тыс. ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий об­щей пл. 109,3 млн. га, сре­ди ко­то­рых зна­чит. до­лю со­став­ля­ют тер­ри­то­рии с низ­ким ста­ту­сом ох­ра­ны (разл. ти­пы за­каз­ни­ков, па­мят­ни­ков при­ро­ды, ох­ра­няе­мых на­зем­ных и мор­ских ланд­шаф­тов); пол­но­стью ох­ра­няемых тер­ри­то­рий (за­по­вед­ни­ки, нац. пар­ки и др.) – все­го 615 об­щей пл. 47,7 млн. га; по до­ле пло­ща­ди ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий (св. 20% тер­ри­то­рии) сре­ди ев­роп. стран ли­ди­ру­ют Да­ния, Ав­ст­рия, Гер­ма­ния, Швей­ца­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния (2006). Стра­ны СНГ в гра­ни­цах Е. име­ют не ме­нее 6–7 тыс. ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий раз­ных ка­те­го­рий. В Ев­роп. час­ти Рос­сии (без Кав­ка­за) 44 гос. при­род­ных за­по­вед­ни­ка, 25 нац. пар­ков и неск. ты­сяч при­род­ных тер­ри­то­рий с бо­лее низ­ким ста­ту­сом ох­ра­ны (2007).

В за­ру­беж­ной Е. на­счи­ты­ва­ет­ся 169 био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО, в т. ч. 20 – в Ев­роп. час­ти Рос­сии (без Кав­ка­за); 753 вод­но-бо­лот­ных уго­дья ме­ж­ду­нар. зна­че­ния (2006). К уча­ст­кам Все­мир­но­го при­род­но­го на­сле­дия от­не­се­ны: Ли­пар­ские о-ва (Ита­лия), фьор­ды Зап. Нор­ве­гии – Нур-фьорд и Ей­ран­гер-фьорд, ар­хи­пе­лаг Квар­кен и Вы­со­кий Бе­рег (Фин­лян­дия, Шве­ция), по­бе­ре­жья Дор­сет­ши­ра и Вост. Де­вон­ши­ра, «Мос­то­вая ги­ган­тов» (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Берн­ские Аль­пы (Юн­гф­рау, Алеч­хорн, Бич­хорн) и го­ра Мон­те-Сан-Джорд­жо (Швей­ца­рия), пе­щер­ный рай­он Аг­те­лек (Сло­вац­кий Карст; Венг­рия, Сло­ва­кия), Шко­ци­ан­ские пе­ще­ры (Сло­ве­ния), дель­та Ду­ная (Ру­мы­ния), Бе­ло­веж­ская Пу­ща (Поль­ша, Бе­ло­рус­сия), ис­ко­пае­мые на­ход­ки в карь­е­ре Мес­сель (Гер­ма­ния); а так­же нац. пар­ки Дур­ми­тор (Чер­но­го­рия), Плит­вич­ские озё­ра (Хор­ва­тия), Донь­я­на (Ис­па­ния), Пи­рин, ре­зер­ват Сре­быр­на (Бол­га­рия); в Рос­сии – Дев­ст­вен­ные ле­са Ко­ми (Пе­чо­ро-Илыч­ский за­по­вед­ник и нац. парк Югыд Ва) и Курш­ская ко­са (со­вме­ст­но с Лит­вой). По при­род­ным и куль­тур­ным кри­те­ри­ям в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны: мо­на­сты­ри Ме­тео­ры и го­ра Афон (Гре­ция), о-ва Сент-­Кил­да (Ве­ли­ко­бри­та­ния), о. Иби­ца (Ис­па­ния), о. Кор­си­ка (Фран­ция), Ла­план­дия (Шве­ция), го­род Ох­рид и Ох­рид­ское оз. (Ма­ке­до­ния), го­ра Мон­те-­Пер­ди­до в Пи­ре­не­ях (Ис­па­ния, Фран­ция).

В Е., осо­бен­но с нач. 1990-х гг., соз­да­но мно­го транс­гра­нич­ных ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий. Ев­роп. со­юз ак­тив­но под­дер­жи­ва­ет фор­ми­ро­ва­ние в Е. еди­ной эко­ло­гич. се­ти, осу­ще­ст­в­ляе­мой в со­от­вет­ст­вии с Об­ще­ев­ро­пей­ской стра­те­ги­ей со­хра­не­ния ланд­шафт­но­го и био­ло­гич. раз­но­об­ра­зия, про­грам­мой Ев­роп. сою­за «При­ро­да-­2000», се­тью «Изум­руд» («Emerald») Берн­ской кон­вен­ции, Рам­сар­ской кон­вен­ци­ей, дви­же­ни­ем «Ев­ро­пей­ские ох­ра­няе­мые объ­ек­ты», кон­вен­ци­ей об ох­ра­не Альп и др. Боль­шин­ст­во ев­роп. стран име­ют нац. про­грам­мы раз­ви­тия се­ти ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, ко­то­рые ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в сис­те­ме эко­ло­гич. об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния, ту­риз­ма и рек­реа­ции.

Автор(ы) статьи: Э. П. Ро­ма­но­ва, А. А. Тиш­ков.

Дополнительная литература:

До­б­ры­нин Б. Ф. Фи­зи­че­ская гео­гра­фия За­пад­ной Ев­ро­пы. М., 1948;

Кли­ма­ты За­пад­ной Ев­ро­пы. Л., 1983;

Soil map of the European communities. Luxembourg, 1985;

World map on status of human-induced soil degradation. Nairobi, 1990;

Ро­ма­но­ва Э. П., Ку­ра­ко­ва Л. И., Ер­ма­ков Ю. Г. При­род­ные ре­сур­сы ми­ра. М., 1993;

Europe’s environment. The Dobříš assessment. Cph., 1995;

Ро­ма­но­ва Э. П. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты Ев­ро­пы. М., 1997;

Ан­ти­по­ва А. В. Гео­гра­фия Рос­сии. М., 2001;

Ха­ин В. Е. Тек­то­ни­ка кон­ти­нен­тов и океа­нов (год 2000). М., 2001;

Гло­баль­ная эко­ло­ги­че­ская пер­спек­ти­ва – 3. М., 2002;

Био­гео­гра­фия с ос­но­ва­ми эко­ло­гии. 5-е изд. М., 2003;

Map of the natural vegetation of Europe. Bonn, 2003. Vol. 1–3;

За­щи­та ок­ру­жаю­щей сре­ды Ев­ро­пы: тре­тья оцен­ка. Люк­сем­бург, 2004;

World resources. Annual report. 2005 ;

Ми­не­раль­ные ре­сур­сы ми­ра на на­ча­ло 2005. М., 2006.

Фор­ми­ро­ва­ние ев­ро­пей­ской ци­ви­ли­за­ции

Пред­по­ла­га­ет­ся, что че­ло­век про­ник в Ев­ро­пу ок. 800 тыс. лет на­зад (см. в ст. Ан­тро­по­ге­нез) из Аф­ри­ки че­рез Гиб­рал­тар­ский прол. (Ата­пу­эр­ка, Чеп­ра­но). 40–28 тыс. лет на­зад по Е. рас­се­ли­лись из Зап. Азии лю­ди совр. ви­да (Homo sapiens), вы­тес­нив­шие оби­тав­ших здесь ра­нее не­ан­дер­таль­цев. Охо­та на круп­ных оби­та­те­лей при­лед­ни­ко­вой тун­д­ры, по­кры­вав­шей б. ч. Е. в па­лео­ли­те, да­ва­ла че­ло­ве­ку воз­мож­ность вес­ти от­но­си­тель­но осед­лый об­раз жиз­ни, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют жи­ли­ща-по­лу­зем­лян­ки, рас­про­стра­нён­ные в Центр. и Вост. Е. В верх­нем па­лео­ли­те поя­ви­лось и дос­тиг­ло рас­цве­та изо­бра­зит. иск-во: на­скаль­ные ри­сун­ки (осо­бен­но в При­пи­ре­ней­ской обл. на юге Фран­ции и се­ве­ре Ис­па­нии – Аль­та­ми­ра, Лас­ко, Фон-де-Гом, Тюк-­д’Оду­бер, Трёх Брать­ев пе­ще­ра и др.), резь­ба по кам­ню, ма­мон­то­во­му бив­ню, кос­ти (вил­лен­дорф­ско-кос­тён­ков­ское куль­тур­ное един­ст­во и др.), гли­ня­ная пла­сти­ка (Доль­ни-Вес­то­ни­це). К на­ча­лу ме­зо­ли­та (13–10 тыс. лет до н. э.) бы­ла за­се­ле­на б. ч. Е. Осн. за­ня­тия­ми жи­те­лей лес­ной ча­сти кон­ти­нен­таль­ной Е. ста­ли охо­та, озёр­ное и реч­ное ры­бо­лов­ст­во, по мор. по­бе­ре­жь­ям – мор­ское ры­бо­лов­ст­во, по бе­ре­гам Се­вер­но­го м. – мор­ское со­би­ра­тель­ст­во. В 6-м тыс. до н. э. на Бал­кан­ском п-ове (Ар­ги­са, Сеск­ло и др.) и в По­ду­на­вье (Стар­че­во) рас­про­стра­ня­ет­ся зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во, скла­ды­ва­ет­ся ти­пич­ная ран­не­зем­ле­дельч. не­о­ли­тич. куль­ту­ра (по­се­ле­ния-тел­ли, жен­ские ста­ту­эт­ки, позд­нее рас­пис­ная ке­ра­ми­ка). В 6–4-м тыс. до н. э. зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во поя­ви­лось в лес­ной зо­не Зап. и Центр. Е. Не­оли­тич. куль­ту­ра этих об­лас­тей (ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся от­но­си­тель­но крат­ко­вре­мен­ны­ми по­се­ле­ния­ми, кар­кас­ны­ми длин­ны­ми до­ма­ми и др. На бе­ре­гах озёр пред­гор­ной час­ти Альп в 4-м тыс. до н. э. воз­ник­ли зем­ле­дельч. свай­ные по­се­ле­ния. Пер­вые зем­ле­дель­цы Е. се­ли­лись по бе­ре­гам во­до­ё­мов, где поч­ва бы­ла пло­до­род­ной и лёг­кой в об­ра­бот­ке. С рас­про­ст­ра­не­ни­ем плу­га в энео­ли­те и брон­зо­вом ве­ке ста­ли ос­ва­ивать­ся внут­рен­ние лес­ные тер­ри­то­рии, рас­про­ст­ра­ня­ет­ся под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие. На юге Скан­ди­на­вии зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во появились в 4-м тыс. до н. э. (во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ра и др.). В 5–4-м тыс. до н. э. про­из­во­дя­щее хо­зяй­ст­во рас­про­ст­ра­ни­лось на юге Вост. Е. вплоть до Ср. и Ниж­не­го По­вол­жья, при­чём к во­сто­ку от Днеп­ра раз­ви­ва­лось пре­им. под­виж­ное ско­то­вод­ст­во. К кон­цу брон­зо­во­го ве­ка (кон. 2-го тыс. до н. э.) в сте­пях Вост. Е. сло­жи­лась клас­сич. куль­ту­ра ско­то­во­дов-ко­чев­ни­ков. Се­ве­ро-вос­ток Е. в не­оли­те по-преж­не­му за­се­ля­ли охот­ни­чьи пле­ме­на (ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ская общ­ность, гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра, вол­го-кам­ская куль­ту­ра и др.). Но­вый этап ев­роп. ис­то­рии на­сту­пил в 3-м тыс. до н. э., ко­гда в Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рье сфор­ми­ро­ва­лась древ­ней­шая в Е. гор. ци­ви­ли­за­ция (эгей­ская куль­ту­ра), тес­но свя­зан­ная с ци­ви­ли­за­ция­ми Зап. Азии. В Зап. Е. про­те­ка­ли сход­ные про­цес­сы: о со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции и фор­ми­ро­ва­нии эли­ты сви­де­тель­ст­ву­ет рас­про­стра­не­ние здесь ме­га­ли­тич. куль­тур и кур­ган­ных по­гре­бе­ний.

От до­ин­до­ев­ро­пей­ско­го на­се­ле­ния Зап. Е. ны­не со­хра­нил­ся лишь язык бас­ков. К древ­ней­ше­му на­се­ле­нию Сев. и Вост. Е. вос­хо­дят фин­но-угор­ские на­ро­ды. Во 2–1-м тыс. до н. э. в Е. поч­ти по­все­ме­ст­но (кроме северо-востока) рас­се­ли­лись ин­до­ев­ро­пей­цы. Древ­ней­шие ин­до­ев­ро­пей­ские пле­ме­на Е. по­яв­ля­ют­ся на юге Бал­кан­ско­го п-ова (пе­лас­ги, ка­рий­цы, ле­ле­ги и др.). Позд­нее на юге Е. из­вест­ны гре­ки, ил­ли­рий­цы, фра­кий­цы, ита­ли­ки и др. В 1-м тыс. до н. э. на б. ч. Зап. Е. жи­ли кель­ты, за­ни­мав­шие поч­ти всю тер­ри­то­рию совр. Фран­ции (гал­лы), Ни­дер­лан­дов и Бель­гии (бел­ги), за­тем Бри­тан­ских о-вов (брит­ты, скот­ты). Юг Вост. Е. за­ня­ли иран. пле­ме­на ски­фов и сав­ро­ма­тов.

В 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. в Сре­ди­зем­но­мо­рье воз­ник­ли фи­ни­кий­ские, гре­че­ские, эт­рус­ские и ла­тин­ские го­ро­да-по­ли­сы. С эпо­хи Ве­ли­кой греч. ко­ло­ни­за­ции (8–6 вв. до н. э.) Сев. Сре­ди­зем­но­мо­рье и При­чер­но­мо­рье по­па­ли под влия­ние куль­ту­ры Гре­ции Древ­ней, на ос­но­ве ко­то­рой сло­жи­лась ан­тич­ная ци­ви­ли­за­ция, во мно­гом оп­ре­де­лив­шая ха­рак­тер куль­тур­но­го раз­ви­тия Е. Один из лат. го­ро­дов – Рим, под­чи­нив се­бе вна­ча­ле тер­ри­то­рию совр. Ита­лии, а с кон. 3 в. до н. э. – др. об­лас­ти Е., стал цен­тром мо­гу­ще­ст­вен­но­го рим. го­су­дар­ст­ва (см. Рим Древ­ний). К 1 в. до н. э. сфор­ми­ро­ва­лась тер­ри­то­рия Рим. им­пе­рии, вклю­чав­шая в Е. зем­ли к за­па­ду от Рей­на и к югу от Ду­ная, а так­же б. ч. Ве­ли­ко­бри­та­нии. В зап. час­ти Им­пе­рии осн. язы­ком на­се­ле­ния ста­ла нар. ла­тынь, в вост. (на Бал­кан­ском п-ове) – греч. яз. (к кон. 4 в. н. э. раз­де­ле­ние Им­пе­рии на За­пад­ную и Вос­точ­ную офор­ми­лось по­ли­ти­че­ски). Об­лас­ти к се­ве­ру и вос­то­ку от гра­ни­цы Им­пе­рии (limes), за­се­лён­ные кельт­ски­ми (в Бри­та­нии), гер­ман­ски­ми (на Рей­не) и фра­кий­ски­ми (на Ду­нае) пле­ме­на­ми, в мень­шей сте­пе­ни под­верг­лись ро­ма­ни­за­ции.

Но­вый эт­нич. об­лик Е. при­да­ли со­вер­шав­шие­ся с 4 в. н. э. мас­со­вые ми­гра­ции гер­ман­ских, сла­вян­ских, тюрк­ских, иран­ских и др. пле­мён (Ве­ли­кое пе­ре­се­ле­ние на­ро­дов). Гер­ман­цы, за­вое­вав в 5 в. зап. по­ло­ви­ну Рим. им­пе­рии, ши­ро­ко рас­се­ли­лись по Зап., Юго-Зап. и Юго-Вост. Е. В силь­но ро­ма­ни­зи­ро­ван­ных час­тях Е. (Гал­лия, Ибе­рия, Ита­лия) со­хра­ни­лись разл. диа­лек­ты на­род­ной ла­ты­ни, гер­ман­цы со вре­ме­нем ас­си­ми­ли­ро­ва­лись. Даль­ше к се­ве­ру и вос­то­ку, где куль­тур­ное влия­ние рим­лян бы­ло сла­бее, во­зоб­ла­да­ли герм. язы­ки. На Бри­тан­ских о-вах они поч­ти пол­но­стью по­гло­ти­ли до­гер­ман­ский кельт­ский суб­страт. В ареа­ле сев.-герм. язы­ков – в Скан­ди­на­вии, Да­нии, позд­нее – в Ис­лан­дии и на Фа­рер­ских о-вах – сфор­ми­ро­ва­лась эт­но­куль­тур­ная общ­ность скан­ди­нав­ских на­ро­дов. Тер­ри­то­рии от Эль­бы на за­па­де и Бал­кан­ско­го п-ова на юге до Ср. По­до­нья и Ср. По­вол­жья на во­сто­ке и По­вол­хо­вья на се­ве­ре бы­ли за­ня­ты гл. обр. сла­вя­на­ми, всту­пав­ши­ми во взаи­мо­дей­ст­вие с бал­та­ми, вост.-ро­ман­ски­ми (вла­хи), фин­но-угор­ски­ми и тюрк­ски­ми (гун­ны, ава­ры, про­то­бол­га­ры, ха­за­ры и др.) на­ро­да­ми; позд­нее сла­вя­не к за­па­ду от Оде­ра бы­ли в осн. гер­ма­ни­зи­ро­ва­ны, их по­том­ки – совр. лу­жи­ча­не.

Кру­ше­ние ан­тич­ной ци­ви­ли­за­ции со­про­во­ж­да­лось рез­ким сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния Е., за­пус­те­ни­ем го­ро­дов. Од­но­вре­мен­но из слия­ния позд­не­ан­тич­ных и вар­вар­ских эле­мен­тов скла­ды­ва­лись но­вые фор­мы куль­ту­ры, об­ществ. от­но­ше­ний, пра­ва (см. Вар­вар­ские прав­ды), иск-ва и т. п. Важ­ным кон­со­ли­ди­рую­щим фак­то­ром ста­ло рас­про­стра­не­ние в Е. хри­сти­ан­ст­ва, при­чём зап. часть Е. бы­ла объ­е­ди­не­на под уп­рав­ле­ни­ем епи­ско­па Рим­ско­го (па­пы), а вос­точ­ная, на­се­лён­ная в осн. гре­ка­ми, юж. и вост. сла­вя­на­ми, – пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. Не­смот­ря на уг­луб­ляю­щий­ся рас­кол ме­ж­ду зап. и вост. церк­ва­ми (окон­ча­тель­но в 1054), по­ли­тич., цер­ков­ные и куль­тур­ные свя­зи с Ви­зан­ти­ей име­ли важ­ней­шее зна­че­ние для Е. на про­тя­же­нии все­го Сред­не­ве­ко­вья. С араб. за­вое­ва­ния Пи­ре­ней­ско­го п-ова (8 в.) на­ча­лось дли­тель­ное влия­ние на Е. ара­бо-­му­сульм. куль­ту­ры (в об­лас­ти фи­ло­со­фи­ии, нау­ки, иск-ва и др.). Вост. Е. под­дер­жи­ва­ла свя­зи с ара­бо-му­сульм. ми­ром че­рез Кав­каз и Вол­гу; че­рез ви­кин­гов (ва­ря­гов) эти свя­зи до­сти­га­ли Сев. Е.

В кон. 5–9 вв. б. ч. Зап. и Центр. Ев­ро­пы бы­ла вклю­че­на во Франк­ское го­су­дар­ст­во. С его раз­де­лом по Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 ме­ж­ду вну­ка­ми Кар­ла I Ве­ли­ко­го воз­ник­ли Вос­точ­но-Франк­ское и За­пад­но-Франк­ское ко­ро­лев­ст­ва – осно­ва бу­ду­щих Гер­ма­нии и Фран­ции. В 9 в. за­вер­ши­лось объ­еди­не­ние Анг­лии. В Сев., Центр. и Вост. Е. так­же скла­ды­ва­ют­ся но­вые го­су­дар­ст­ва – Авар­ский и Ха­зар­ский ка­га­на­ты, Бол­га­рия, Ве­ли­ко­мо­рав­ская дер­жа­ва, Че­хия, Поль­ша, Венг­рия, Нор­ве­гия, Шве­ция, Да­ния, Ки­ев­ская Русь, Бул­га­рия Волж­ско-Кам­ская. Так к 11 в. фор­ми­ру­ет­ся ос­но­ва совр. по­ли­тич. де­ле­ния Е. В то же вре­мя на­ме­ча­ет­ся де­мо­гра­фич. и эко­но­мич. рост, при­вед­ший к рас­цве­ту ста­рых и по­яв­ле­нию но­вых ев­роп. го­ро­дов. На За­па­де скла­ды­ва­ет­ся вас­саль­но-лен­ная сис­те­ма зем­ле­вла­де­ния, ставшая осно­вой клас­сич. ев­роп. фор­мы фео­да­лиз­ма. В эпо­ху кре­сто­вых по­хо­дов феод. Е. дос­тиг­ла эко­но­мич. и куль­тур­но­го рас­цве­та; раз­ви­ва­ют­ся го­ро­да, под влия­ни­ем Вос­то­ка фор­ми­ру­ют­ся но­вые шко­лы фи­ло­со­фии (схо­ла­сти­ка), ис­кус­ст­ва (го­ти­ка), ус­лож­ня­ет­ся бы­то­вая куль­ту­ра. Од­но­вре­мен­но Е. вновь под­вер­га­ет­ся втор­же­ни­ям с вос­то­ка: мон­го­ло-та­тар­ско­му на­ше­ст­вию в 13 в., унич­то­жив­ше­му Волж­ско-Кам­скую Бул­га­рию и под­чи­нив­ше­му рус. кня­же­ст­ва, и ос­ман­ско­му за­вое­ва­нию в 14–15 вв., по­ло­жив­ше­му ко­нец Ви­зант. им­пе­рии. С пе­рио­дом под­чи­не­ния Ос­ман­ской им­пе­рии Бал­кан­ско­го п-ова и По­ду­на­вья свя­за­но про­ник­но­ве­ние му­сульм. куль­ту­ры на юго-вос­ток Е. Раз­ви­ва­ет­ся но­вое ду­хов­ное дви­же­ние – Воз­ро­ж­де­ние. К кон. 15–16 вв. во мно­гих го­су­дар­ст­вах (Анг­лия, Фран­ция, Ис­па­ния, Шве­ция, Рос­сия и др.) за­вер­ши­лась по­ли­тич. цен­тра­ли­за­ция. В рам­ках но­вых го­су­дарств скла­ды­ва­ют­ся совр. ев­роп. на­ции. В Центр. и Юго-­Вост. Е. воз­ник­ли мно­го­эт­нич. им­пе­рии – Габс­бург­ская, Ос­ман­ская и др. (рас­пав­шие­ся по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны). С от­кры­ти­ем Аме­ри­ки (1492) и на­ча­лом Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий ев­роп. стра­ны (Ис­па­ния, Пор­ту­га­лия, за­тем Анг­лия, Ни­дер­лан­ды, Фран­ция) за­вла­де­ли ги­гант­ски­ми тер­ри­то­рия­ми в Аме­ри­ке, Азии и Аф­ри­ке, из ко­то­рых в Ев­ро­пу уст­ре­ми­лись ог­ром­ные ма­те­ри­аль­ные бо­гат­ст­ва и про­ник­ли но­вые куль­тур­ные яв­ле­ния, в т. ч. в бы­то­вую куль­ту­ру (рас­про­стра­не­ние кар­то­фе­ля, ку­ку­ру­зы, та­ба­ка, чая, ко­фе, хлоп­ка, кау­чу­ка и др.). Ста­ли скла­ды­вать­ся ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ния.

Ре­лиг. дви­же­ния позд­не­го Сред­не­веко­вья (ере­си, мо­на­ше­ские ни­щен­ст­вую­щие ор­де­на) в 14 в. при­ня­ли фор­му пер­вых по­пы­ток ре­фор­ма­ции ка­то­лич. церк­ви (уче­ние Дж. Уик­ли­фа, Я. Гу­са и др.). В 16 в. Ре­фор­ма­ция рас­ко­ло­ла Зап. Е. на ка­то­лич. и про­тес­тант­ские стра­ны. В Но­вое вре­мя раз­ви­ва­лись тра­ди­ции ре­лиг. воль­но­мыс­лия и ра­цио­на­лиз­ма, дея­те­ля­ми Про­све­ще­ния фор­му­ли­ро­ва­лись тео­рии ес­теств. пра­ва, об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра, на­род­но­го су­ве­ре­ни­те­та и др., лёг­шие в ос­но­ву совр. кон­цеп­ции прав че­ло­ве­ка. Од­но­вре­мен­но вы­дви­га­ют­ся прин­ци­пы эко­но­мич. ли­бе­ра­лиз­ма (А. Смит), со­ста­вив­шие идео­ло­гич. ос­но­ву ев­роп. ка­пи­та­лиз­ма. Про­мыш­лен­ный пе­ре­во­рот 18–19 вв. при­вёл к фор­ми­ро­ва­нию ин­тер­на­цио­наль­ной ур­ба­ни­сти­че­ской ин­ду­ст­ри­аль­ной ев­роп. ци­ви­ли­за­ции. В то же вре­мя с по­бе­дой ре­во­лю­ций, сверг­ших ста­рые мо­нар­хии, окон­ча­тель­но сло­жи­лась кон­цеп­ция на­ции. На­ро­ды Ав­ст­ро-­Венг­рии и Ос­ман­ской им­пе­рии пе­ре­жи­ли пе­ри­од нац.-куль­тур­но­го воз­ро­ж­де­ния, дав­ший тол­чок к раз­ви­тию ме­ст­ных язы­ков и куль­ту­ры.

В 19 в. ме­ж­ду ев­роп. го­су­дар­ст­ва­ми обо­ст­ря­лись про­ти­во­ре­чия, гл. обр. на поч­ве со­пер­ни­че­ст­ва в ко­ло­ни­ях, при­вед­шие к но­вой се­рии войн и ре­во­лю­ций. В 20 в. Е. стала эпи­цен­тром са­мых раз­ру­ши­тель­ных в ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва гражд. кон­флик­тов и ми­ро­вых войн. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны воз­ник­ло стрем­ле­ние к кон­со­ли­да­ции на­ро­дов Е., про­явив­шее­ся, в ча­ст­но­сти, в соз­да­нии в 1993 Ев­ро­пей­ско­го сою­за. Эт­нич. об­лик Е. с сер. 20 в. ме­ня­ет­ся под влия­ни­ем им­ми­гра­ции из Азии и Аф­ри­ки: ара­бы, бер­бе­ры, тур­ки, кур­ды, ин­дий­цы, па­ки­стан­цы и др. Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во вы­ход­цев из араб. ми­ра про­жи­ва­ет во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дах, Гер­ма­нии; тур­ки пред­став­ля­ют со­бой са­мую боль­шую эт­нич. груп­пу иностр. ра­бо­чих в Гер­ма­нии, в Ни­дер­лан­дах и вто­рую по ве­ли­чи­не в Ав­ст­рии, вы­ход­цы из Ин­дии и Па­ки­ста­на, быв. англ. ко­ло­ний в Аф­ри­ке и Вест-Ин­дии пре­об­ла­да­ют в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Внут­ри­ев­ро­пей­ские ми­гра­ции (во Фран­цию, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Гер­ма­нию, Швей­ца­рию, Бель­гию, Шве­цию) уси­ли­ва­ют эт­нич. пе­ст­ро­ту. Кон­со­ли­да­ции по­ли­куль­тур­но­го про­стран­ст­ва Е. спо­соб­ст­ву­ют спец. ме­ры нац. пра­ви­тельств и ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций.

Сло­жив­шие­ся в Е. мо­де­ли эко­но­мич., тех­нич., со­ци­аль­но­го, по­ли­тич. и куль­тур­но­го раз­ви­тия, в со­во­куп­но­сти об­ра­зую­щие ев­роп. ци­ви­ли­за­цию, по­влия­ли на раз­ви­тие на­ро­дов все­го ми­ра и ста­ли ос­но­вой совр. ур­ба­ни­стич. куль­ту­ры.

На­ро­ды

Эт­но­гра­фи­че­ский очерк. В совр. Е. на­счи­ты­ва­ет­ся св. 70 на­ро­дов (см. кар­ту На­ро­ды). Е. пред­став­ля­ет со­бой еди­ный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный ре­ги­он, у на­се­ле­ния ко­то­ро­го на про­тя­же­нии мно­го­ве­ко­вой ис­то­рии вы­ра­бо­та­лись об­щие куль­тур­ные осо­бен­но­сти.

В ан­тро­по­ло­гич. от­но­ше­нии совр. на­се­ле­ние Е. ста­но­вит­ся всё бо­лее слож­ным за счёт ин­тен­сив­но­го пе­ре­ме­ши­ва­ния по­пу­ля­ций и по­сте­пен­но воз­рас­тающих ми­гра­ций из др. час­тей све­та. Боль­шин­ст­во ко­рен­ных жи­те­лей Ев­ро­пы по фи­зич. об­ли­ку от­но­сит­ся к боль­шой ев­ро­пео­ид­ной ра­се: на се­ве­ре пре­об­ла­да­ют свет­ло-пиг­мен­ти­ро­ван­ные (ат­лан­то-бал­тий­ская ра­са и бе­ло­мо­ро-­бал­тий­ская ра­са), на юге – тем­но­пиг­мен­ти­ро­ван­ные (бал­ка­но-кав­каз­ская ра­са и ин­до-сре­ди­зем­но­мор­ская ра­са) ти­пы, б. ч. жи­те­лей Е. при­над­ле­жит к пе­ре­ход­ной сред­не­ев­ро­пей­ской ра­се. У ко­ми, ма­рий­цев, морд­вы, уд­мур­тов вы­ра­же­на при­месь ураль­ской ра­сы, саа­мы в осн. пред­став­ле­ны ла­по­но­ид­ной ра­сой. В бас­сей­не Вол­ги от­ме­ча­ет­ся про­ник­но­ве­ние эле­мен­тов се­ве­ро­ази­ат­ской ра­сы.

Е. – эко­но­ми­че­ски вы­со­ко­раз­ви­тый ре­ги­он с очень вы­со­кой сте­пе­нью ур­ба­ни­за­ции. В совр. пост­ин­ду­ст­ри­аль­ном ев­роп. об­ще­ст­ве тра­диц. фор­мы хо­зяй­ст­ва поч­ти не со­хра­ни­лись, нар. тра­ди­ции куль­ти­ви­ру­ют­ся как фольк­ло­риз­мы. Тра­диц. куль­ту­ра, сло­жив­шая­ся в осн. в 16 – нач. 19 вв. под силь­ным влия­ни­ем гор. бы­та, име­ет об­щие для мн. ев­роп. на­ро­дов чер­ты (фор­мы оде­ж­ды: ру­ба­ха с от­лож­ным во­рот­ни­ком, длин­ные или до ко­лен шта­ны, жи­лет или курт­ка, шля­па с по­ля­ми, не­ред­ко шей­ный пла­ток – у муж­чин; ру­ба­ха или коф­та, юб­ка, кор­саж, пе­ред­ник, че­пец – у жен­щин; жи­ли­ща: рас­по­ло­же­ние жи­лых и хо­зяйств. по­ме­ще­ний под од­ной кры­шей, ис­поль­зо­ва­ние кам­ня, кар­кас­ной тех­ни­ки фах­верк, че­ре­пи­цы, ото­пле­ние ка­ми­ном и т. д.). Ре­гио­наль­ные осо­бен­но­сти по­зво­ля­ют вы­де­лить в Е. ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. об­лас­ти (ИЭО): За­пад­но­евро­пей­скую, Цен­траль­но­ев­ро­пей­скую, Се­ве­ро­ев­ро­пей­скую и Юго-­Вост. Бал­тию, Юж­но­ев­ро­пей­скую, Юго-Вос­точ­ную, Вос­точ­но­ев­ро­пей­скую (с суб­ре­гио­на­ми Вос­точ­но­сла­вян­ский, Ев­ро­пей­ский Се­вер и Се­ве­ро-За­пад Рос­сии, Ура­ло-По­вол­жье).

В За­пад­но­ев­ро­пей­ской, или Ат­лан­ти­че­ской, ИЭО (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ир­лан­дия, Фран­ция, Ни­дер­лан­ды, Бель­гия) рас­се­ле­ны гер­ма­но­языч­ные (анг­ли­ча­не, шот­ланд­цы, ир­ланд­цы, гол­ланд­цы, фла­манд­цы, эль­зас­цы и ло­та­ринг­цы, фри­зы) и фран­коя­зыч­ные (фран­цу­зы, вал­ло­ны) на­ро­ды. Бре­тон­цы, уэльс­цы и гэ­лы говорят на кельт. языках. Фран­цу­зы, фла­манд­цы, вал­ло­ны, бре­тон­цы, ир­ланд­цы, гэ­лы в осн. ка­то­ли­ки. Про­тес­тан­тизм пред­став­лен гл. обр. каль­ви­низ­мом – реформатст­вом (гол­ланд­цы) и пресвитерианством (шот­ланд­цы), а также анг­ли­кан­ст­вом (анг­ли­ча­не, уэльс­цы).

Тра­диц. от­расль хо­зяй­ст­ва – то­вар­ное раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та. С.-х. куль­ту­ры: пше­ни­ца, рожь, са­хар­ная свёк­ла, со 2-й пол. 16 в. – за­ве­зён­ный из Аме­ри­ки кар­то­фель; в Ве­ли­ко­бри­та­нии тра­ди­ци­он­но вы­ра­щи­ва­ют яч­мень и овёс. Для тра­диц. зап.-ев­роп. го­род­ской и сель­ской ар­хи­тек­ту­ры ти­пич­на кар­кас­ная тех­ни­ка фах­верк. Рас­про­стра­не­ны по­строй­ки сред­не- и ниж­не­не­мец­ко­го, ло­та­ринг­ско­го, фриз­ско­го, юж.-лим­бург­ско­го, сев.-франц., пи­кард­ско­го и др. ти­пов, на юге Фран­ции – сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па. Для тра­диц. жен­ской оде­ж­ды ха­рак­тер­ны чеп­цы при­чуд­ли­вой фор­мы, пе­ре­кре­щи­ваю­щие­ся кон­ца­ми на гру­ди ша­ли, ши­ро­кие юб­ки, де­ревянные баш­ма­ки (клом­пы у гол­ланд­цев, са­бо у фран­цу­зов); вал­лон­ки и жи­тель­ни­цы Сев. Фран­ции но­си­ли уз­кие по­ло­са­тые юб­ки, фла­манд­ки и гол­ланд­ки – неск. на­де­тых од­на по­верх дру­гой юбок с кру­же­ва­ми, чёр­ные ша­ли и т. п. В тра­диц. муж­ской оде­ж­де гэ­лов со­хра­ни­лись юб­ки (килт). В тра­диц. кух­не ши­ро­ко упо­треб­ля­ют­ся сыр (фран­цу­зы, гол­ланд­цы, вал­ло­ны), мя­со (анг­ли­ча­не), со­лё­ная ры­ба (гол­ланд­цы, вал­ло­ны, фла­манд­цы), ус­т­ри­цы, ми­дии и др. мо­ре­про­дук­ты (фран­цу­зы, бре­тон­цы, вал­ло­ны), кар­то­фель и ово­щи (ир­ланд­цы, вал­ло­ны), кру­пя­ные блю­да (анг­ли­ча­не, шот­ланд­цы, ир­ланд­цы).

В Цен­траль­но­ев­ро­пей­ской ИЭО (Гер­ма­ния, Ав­ст­рия, Люк­сем­бург, Швей­ца­рия, Поль­ша, Че­хия, Сло­ва­кия, Венг­рия) про­жи­ва­ют гер­ма­но­языч­ные (нем­цы, валь­сер­цы, ав­ст­рий­цы, люк­сем­бурж­цы, лих­тен­штейн­цы, гер­ма­нош­вей­цар­цы, цим­бры, мо­хе­но) и ро­ма­ноя­зыч­ные (фран­кош­вей­цар­цы, ита­лош­вей­цар­цы, ре­то­ро­ман­цы) на­ро­ды, зап. сла­вя­не (по­ля­ки, че­хи, сло­ва­ки, лу­жи­ча­не), не­боль­шие груп­пы зап. ук­ра­ин­цев (ру­син), а так­же го­во­ря­щие на угор­ском яз. венг­ры. Ве­рую­щие – ка­толи­ки и про­тес­тан­ты (лю­те­ра­не и ре­фор­маты).

С. х-во ос­но­ва­но на вы­со­ко­про­дук­тив­ном зем­ле­де­лии и жи­вот­но­вод­ст­ве (в аль­пий­ском поя­се – от­гон­ном), в осн. мо­лоч­но­го на­прав­ле­ния. Ха­рак­тер­ная пла­ни­ров­ка ста­рых го­ро­дов: цен­траль­ная пло­щадь с гор. со­бо­ром и Ра­ту­шей; час­то от­дель­но в воз­вы­шен­ной час­ти (на зам­ко­вой го­ре) – кре­пость ме­ст­но­го фео­да­ла, обыч­но так­же с со­бо­ром. Пла­ни­ров­ка ря­да центр.-ев­роп. го­ро­дов – кру­го­вое рас­по­ло­же­ние улиц или длин­ная центр. ули­ца с от­хо­дя­щи­ми в сто­ро­ны по­пе­реч­ны­ми улоч­ка­ми – ука­зы­ва­ет на их про­ис­хо­ж­де­ние от сель­ских по­се­ле­ний. Кре­сть­ян­ское жи­ли­ще у че­хов, сло­ва­ков, по­ля­ков, фран­кош­вей­цар­цев – сруб­ное, позд­нее так­же кар­кас­ное, од­но­этаж­ное 3-ка­мер­ное (жи­лое по­ме­ще­ние, се­ни-кух­ня, кла­до­вая), с цен­траль­ным или бо­ко­вым рас­по­ло­же­ни­ем се­ней. Пан­нон­ский дом, ха­рак­тер­ный для Венг­рии и се­ве­ра Хор­ва­тии, – гли­но­бит­ный, с со­ло­мен­ной кры­шей и внеш­ней про­доль­ной га­ле­ре­ей на стол­бах. На се­ве­ре Гер­ма­нии, на вос­то­ке Ни­дер­лан­дов, на юге Да­нии, Бал­тий­ском по­бе­ре­жье рас­про­стра­нён ниж­не­не­мец­кий, или сак­сон­ский, дом – од­но­этаж­ный, со стой­ла­ми для ско­та, жи­лы­ми и хо­зяйств. по­ме­ще­ния­ми, ок­ру­жаю­щи­ми кры­тый внутр. двор (ди­ле, хал­ле); в уг­лу в зад­ней час­ти до­ма на­хо­ди­лась жи­лая ком­на­та (флетт). Сред­не­не­мец­кий (фран­кон­ский) дом, ха­рак­тер­ный для юж. и ср. рай­онов Гер­ма­нии, а так­же для Ав­ст­рии, обыч­но 2- или 3-этаж­ный (как пра­ви­ло, с ка­мен­ным ниж­ним эта­жом и вы­пол­нен­ны­ми в тех­ни­ке фах­верк верх­ни­ми эта­жа­ми), рас­по­ло­жен тор­цом к ули­це или до­ро­ге, вход че­рез центр. ота­п­ли­вае­мые се­ни, с од­ной сто­ро­ны от ко­то­рых – жи­лая ком­на­та с пе­чью (шту­бе), с дру­гой – кла­до­вые и хлев. Аль­пий­ский дом, рас­про­стра­нён­ный в гор­ных рай­онах Швей­ца­рии, Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Ита­лии, Сло­ве­нии, имел ниж­ний ка­мен­ный этаж, верх­ний – из де­ре­ва (в тех­ни­ке фах­верк или сруб­ный), со вхо­дом с тор­цевой сто­ро­ны че­рез уз­кие се­ни, с жи­лы­ми и хо­зяйственными по­ме­ще­ния­ми в пе­ред­ней части (вни­зу – ота­пли­вае­мая жи­лая ком­на­та – шту­бе и кух­ня, ввер­ху – кла­до­вые и спаль­ни), хле­вом, гум­ном и са­ра­ем – в зад­ней час­ти; кры­ша низ­кая дву­скат­ная, бал­ко­ны или от­кры­тые га­ле­реи опи­раю­т­ся на стол­бы; де­та­ли по­кры­ты бо­га­той резь­бой. Бли­зок к аль­пий­ско­му шварц­вальд­ский тип до­ма: в пе­ред­ней ча­сти – жи­лые по­ме­ще­ния с бал­ко­на­ми, в зад­ней – гум­но, хлев и ко­нюш­ня; вход – в сред­ней час­ти че­рез отап­ли­вае­мую кух­ню (ино­гда кух­ня рас­по­ла­га­лась меж­ду двух ком­нат в пе­ред­ней час­ти); вы­со­кая валь­мо­вая со­ло­мен­ная низ­ко спу­скаю­щая­ся кры­ша опи­ра­ет­ся на стол­бы, под­дер­жи­ваю­щие конь­ко­вую сле­гу. Для жен­ской оде­ж­ды ха­рак­тер­ны коф­та с пыш­ны­ми ру­ка­ва­ми, кор­саж, пыш­ная юб­ка до ко­лен (у венг­ров, че­хов и сло­ва­ков час­то с боль­шим ко­ли­че­ст­вом ниж­них юбок). В центр. Сло­ва­кии со­хра­ни­лись ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха и не­сши­тая оде­ж­да из двух фар­ту­ков. Свое­об­ра­зен муж­ской кос­тюм с очень ши­ро­ки­ми кле­шё­ны­ми бе­лы­ми шта­на­ми в Сло­ва­кии, Зап. Венг­рии, Сев. Хор­ва­тии. Ха­рак­тер­ны муч­ные блю­да, су­пы с клёц­ка­ми и вер­ми­ше­лью (осо­бен­но на юге Гер­ма­нии и в Ав­ст­рии). На се­ве­ре едят мно­го кар­то­фе­ля. В рай­онах аль­пий­ско­го ско­то­вод­ст­ва рас­про­стра­не­ны мо­лоч­ные про­дук­ты. Не­мец­кая кух­ня зна­ме­ни­та кол­ба­са­ми, со­сис­ка­ми, ав­ст­рий­ская – вы­печ­кой (вен­ская сдо­ба, штру­дель с яб­ло­ка­ми). Из на­пит­ков наи­бо­лее по­пу­ляр­но пи­во, в Рейн­ской обл. и Венг­рии – ви­но­град­ные ви­на. Ха­рак­тер­ны пар­ные тан­цы (в т. ч. ав­ст­рий­ский ленд­лер).

Жи­те­ли Се­ве­ро­ев­ро­пей­ской ИЭО (Фин­лян­дия, Шве­ция, Нор­ве­гия, Да­ния, Ис­лан­дия) и Юго-Вос­точ­ной Бал­тии (Лат­вия, Лит­ва, Эс­то­ния) го­во­рят на сев.-герм. (дат­ча­не и фа­рер­цы, шве­ды, нор­веж­цы, ис­ланд­цы), бал­тий­ских (ли­тов­цы и ла­ты­ши) и фин­но-угор­ских (фин­ны, эс­тон­цы, саа­мы) язы­ках. Сре­ди ве­рую­щих пре­об­ла­да­ют про­тес­тан­ты (в осн. лю­те­ра­не).

Традиц. хо­зяй­ст­во свя­за­но с ис­поль­зо­ва­ни­ем лес­ных и био­ло­гич. ре­сур­сов (лес­ные и ки­то­бой­ный про­мыс­лы, ры­бо­лов­ст­во). В с. х-ве раз­ви­то жи­вот­но­вод­ст­во (мя­со-мо­лоч­ное, сви­но­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во). В ка­че­ст­ве ра­бо­че­го ско­та ис­поль­зу­ют ло­ша­дей. До кон. 19 в. со­хра­ня­лось под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие. Тра­диц. куль­ту­ры – яч­мень, рожь, овёс, лён. Тип сель­ско­го по­се­ле­ния – ху­тор­ской. Рас­про­стра­не­ны сруб­ные од­но­этаж­ные 3-ка­мер­ные до­ма (ота­п­ли­вае­мое жи­лое по­ме­ще­ние, се­ни, кла­до­вая; жи­лая часть на се­ве­ре рас­по­ла­га­ет­ся сбо­ку, на юге – в цен­тре по­строй­ки). Оде­ж­да шер­стя­ная: юб­ки с тка­ным по­ло­са­тым или клет­ча­тым узо­ром, ли­фы, вя­за­ные коф­ты, сви­те­ра, чул­ки. В Нор­вегии и в некоторых ленах Швеции из­вест­на без­ру­кав­ная оде­ж­да ти­па са­ра­фа­на. Муж­ская оде­ж­да близ­ка к сред­не­евро­пей­ской. В пи­ще пре­об­ла­да­ют ка­ши, ры­ба, мо­ло­ко, сыр (пре­им. твёр­дых сор­тов). Осн. тип хле­ба – кис­лый ржа­ной. Из празд­ни­ков вы­де­ля­ют­ся пе­рио­ды зим­не­го (сканд. юль) и лет­не­го (Ива­нов день) солн­це­стоя­ния. По­пу­ляр­ны зим­ние ви­ды спор­та, хо­ро­вое пе­ние.

Юж­но­ев­ро­пей­ская (Сре­ди­зем­но­мор­ская) ИЭО (Пор­ту­га­лия, Ис­па­ния, Ита­лия, Гре­ция, Ан­дор­ра, Сан-­Ма­ри­но, Ва­ти­кан, Маль­та, Мо­на­ко, Гиб­рал­тар) на­се­ле­на пре­им. ром. на­ро­да­ми (пор­ту­галь­цы, га­ли­сий­цы, фа­ла, ис­пан­цы, ка­та­лон­цы, ми­ран­де­са, ан­дорр­цы, сан­ма­рин­цы, италь­ян­цы, сар­дин­цы, кор­си­кан­цы), а так­же гре­ка­ми, бас­ка­ми и се­ми­тоя­зыч­ны­ми маль­тий­ца­ми. Ве­рую­щие б. ч. ка­то­ли­ки; гре­ки – пра­во­слав­ные.

Для тра­диц. хо­зяй­ст­ва, ти­пич­но­го для все­го Сре­ди­зем­но­мо­рья (Юж. и Юго-Вост. Е.), ха­рак­тер­но раз­ви­тие са­до­вод­ст­ва (фрук­то­вые, цит­ру­со­вые, олив­ко­вые де­ре­вья) и ви­но­гра­дар­ст­ва; кро­ме тра­диц. зер­но­вых (пше­ни­ца, рожь) и бо­бо­вых рас­про­стра­не­на за­ве­зён­ная в 15 в. из Аме­ри­ки ку­ку­ру­за; в гор­ных рай­онах раз­ви­то от­гон­ное ско­то­вод­ст­во (ов­цы, ко­зы), как ра­бо­чий скот раз­во­дят во­лов и ос­лов. Тра­ди­ции гра­до­строи­тель­ст­ва и ти­пы сель­ско­го жи­ли­ща вос­хо­дят к ан­тич­но­сти. Пре­об­ла­да­ют ка­мен­ные до­ма сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па: 2-, ре­же 3-этаж­ные, с жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми на­вер­ху, ку­да час­то ве­дёт на­руж­ная ле­ст­ни­ца; ха­рак­тер­ны внутр. дво­ри­ки. Ос­но­ва тра­диц. пи­щи – пше­нич­ный хлеб, бо­бо­вые, рис, по­ми­до­ры, фрук­ты, сыр, ры­ба и мо­ре­про­дук­ты, из жи­ров – олив­ко­вое мас­ло; у италь­ян­цев из­вест­на гус­тая ку­ку­руз­ная ка­ша (по­лен­та). Для жен­ской оде­ж­ды ха­рак­тер­ны ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха, длин­ная ши­ро­кая юб­ка, для муж­ской – шля­па с ши­ро­ки­ми по­ля­ми (у пор­ту­галь­цев и ис­пан­цев – сом­бре­ро) или бе­рет. Со­хра­ня­лись тра­ди­ции раз­ветв­лён­но­го род­ст­ва и ку­мов­ст­ва (ком­пад­раз­го). Празд­нич­ная куль­ту­ра ос­но­ва­на на ка­то­лич. куль­те. К глу­бо­кой древ­но­сти вос­хо­дит обы­чай боя бы­ков.

ИЭО Юго-Вос­точ­ной Ев­ро­пы, ох­ва­ты­ваю­щая тер­ри­то­рию Бал­кан­ско­го п-ова и ниж­не­го Ду­ная (Бол­га­рия, Бос­ния и Гер­це­го­ви­на, Ма­ке­до­ния, Сер­бия, Сло­ве­ния, Хор­ва­тия, Чер­но­го­рия, Ал­ба­ния, Ру­мы­ния, Мол­да­вия), на­се­ле­на юж. сла­вя­на­ми (бол­га­ры, сер­бы, чер­но­гор­цы, хор­ва­ты, бош­ня­ки, сло­вен­цы), вост.-­ром. на­ро­да­ми (ру­мы­ны, мол­да­ва­не, аро­му­ны-вла­хи, ис­т­ро-ру­мы­ны, ис­т­рио­ты, мег­ле­ни­ты), а так­же ал­бан­ца­ми, от­час­ти гре­ка­ми и тюр­коя­зыч­ны­ми га­гау­за­ми. Б. ч. жи­те­лей ис­по­ве­ду­ет пра­во­сла­вие; хор­ва­ты, сло­вен­цы – ка­то­ли­ки; боль­шин­ст­во ал­бан­цев, бош­ня­ки и др. не­мно­го­числ. груп­пы сла­вян – му­суль­ма­не.

Кре­сть­ян­ские по­строй­ки ка­мен­ные (сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па на по­бе­ре­жье), сруб­ные (в гор­но-лес­ных рай­онах). По­все­ме­ст­но рас­про­стра­нён од­но­этаж­ный 2-ка­мер­ный дом с се­ня­ми. У 3-ка­мер­ных до­мов ота­п­ли­ва­ют­ся ли­бо рас­по­ло­жен­ные в цен­тре се­ни (Сер­бия, Хор­ва­тия, юг Ру­мы­нии и Мол­да­вии, при­ду­най­ская Бол­га­рия), ли­бо бо­ко­вые жи­лые по­ме­ще­ния (бе­ло­рус.-укр. тип – се­вер Ру­мы­нии и Мол­да­вии). В го­рах и на по­бере­жье (чер­но­гор­ское и хор­ват­ское При­мо­рье, Ма­ке­до­ния, Ал­ба­ния и др.) ти­пич­ны 2-этаж­ные до­ма с жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми на­вер­ху. Для тра­диц. пи­щи ха­рак­тер­ны хлеб-пи­та, ку­ку­руз­ный хлеб и гус­тая ка­ша (ма­ма­лы­га), слоё­ный пи­рог с овечь­им сы­ром, мяс­ные блю­да на гри­ле. Ос­но­ва нар. оде­ж­ды – ру­ба­ха ту­ни­ко­об­раз­но­го по­кроя (чер­но­гор­ское и хор­ват­ское При­мо­рье, Ма­ке­до­ния, центр Бол­га­рии, Ру­мы­ния) или с пле­че­вы­ми встав­ка­ми, ана­ло­гич­ная вос­точ­но­сла­вян­ской (Ди­нар­ское на­го­рье в Хор­ва­тии и Бос­нии, се­вер Бол­га­рии), у жен­щин – пыш­ная юб­ка, ны­не не­ред­ко плис­си­ро­ван­ная, пе­ред­ник, ко­рот­кая без­ру­кав­ка. В Сев. Бол­га­рии, Сер­бии, Ру­мы­нии, Мол­да­вии рас­про­стра­не­на не­сши­тая оде­ж­да из 2 по­лот­нищ), в Центр. Бол­га­рии и на вос­то­ке Гре­ции – без­ру­кав­ная оде­ж­да ти­па са­ра­фа­на. Му­суль­ман­ки Бос­нии но­сят ша­ро­ва­ры, длин­ную ру­ба­ху, пе­ред­ник, боль­шие го­лов­ные плат­ки. Муж­ская по­яс­ная оде­ж­да – чёр­ные или бе­лые из хол­ста или шер­сти уз­кие шта­ны. Ха­рак­те­рен муж­ской кос­тюм, вос­при­ня­тый у ту­рок: шта­ны с ши­ро­ким ша­гом, ши­ро­кий по­яс, ко­рот­кая без­ру­кав­ка, фес­ка. Обувь из сы­ро­мят­ной ко­жи ти­па по­сто­лов (у бол­гар, сер­бов, ал­бан­цев, мол­да­ван). У юж. сла­вян до 20 в. со­хра­ня­лась боль­шая пат­ри­ар­халь­ная се­мья – за­дру­га, до сих пор празд­ну­ет­ся се­мей­ный празд­ник в честь свя­то­го по­кро­ви­те­ля се­мьи (сла­ва). Ха­рак­тер­ны кру­го­вые тан­цы-ко­ло с дви­же­ни­ем про­тив ча­со­вой стрел­ки.

В Сев. Бол­га­рии, Сер­бии, Ру­мы­нии, Мол­да­вии рас­про­стра­не­на не­сши­тая оде­ж­да из 2 по­лот­нищ, в Центр. Бол­гарии и на вос­то­ке Гре­ции – без­ру­кав­ная оде­ж­да ти­па са­ра­фа­на. Му­суль­ман­ки Бос­нии но­сят ша­ро­ва­ры, длин­ную ру­ба­ху, пе­ред­ник, боль­шие го­лов­ные плат­ки. Муж­ская по­яс­ная оде­ж­да – чёр­ные или бе­лые из хол­ста или шер­сти уз­кие шта­ны. Ха­рак­те­рен муж­ской кос­тюм, вос­при­ня­тый у ту­рок: шта­ны с ши­ро­ким ша­гом, ши­ро­кий по­яс, ко­рот­кая без­ру­кав­ка, фес­ка. Обувь из сы­ро­мят­ной ко­жи ти­па по­сто­лов (у бол­гар, сер­бов, ал­бан­цев, мол­да­ван). У юж. сла­вян до 20 в. со­хра­ня­лась боль­шая пат­ри­ар­халь­ная се­мья – за­дру­га, до сих пор празд­ну­ет­ся се­мей­ный празд­ник в честь свя­то­го по­кро­ви­те­ля се­мьи (сла­ва). Ха­рак­тер­ны кру­го­вые тан­цы-ко­ло с дви­же­ни­ем про­тив ча­со­вой стрел­ки.

Вос­точ­но­ев­ро­пей­ская ИЭО (Ев­роп. часть Рос­сии, Ук­раи­на, Бе­ло­рус­сия). К древ­ней­ше­му эт­нич. пла­сту вос­хо­дят жи­ву­щие на се­ве­ре и вос­то­ке фин­но-уг­ры (саа­мы, ка­ре­лы, веп­сы, водь, ижора, ко­ми, ко­ми-пер­мя­ки, уд­мур­ты, бе­сер­мя­не, морд­ва, ма­рий­цы). На се­ве­ро-вос­то­ке жи­вут са­мо­дий­цы-нен­цы, в Кры­му – тюр­коя­зыч­ные крым­ские та­та­ры, крым­ча­ки и ка­раи­мы, в Ура­ло-По­вол­жье чу­ва­ши, та­та­ры, кря­шены и на­гай­ба­ки, баш­ки­ры и мон­го­лоя­зыч­ные кал­мы­ки. По всей тер­ри­то­рии рас­се­ле­ны вост. сла­вя­не (рус­ские, ук­ра­ин­цы, бе­ло­ру­сы). Осн. ре­ли­гия – пра­во­сла­вие, в т. ч. у час­ти рус­ских, ко­ми и др. – старо­об­ряд­че­ст­во. В Зап. Ук­раи­не есть гре­ко­ка­то­ли­ки. Та­та­ры и баш­ки­ры ис­по­ве­ду­ют суннитский ислам, кал­мы­ки – буд­дизм ( ламаизм ).

Осн. тра­диц. за­ня­тие – зем­ле­де­лие: на се­ве­ре воз­де­лы­ва­лись рожь, яч­мень, овёс, на юге – пше­ни­ца, про­со, гре­чи­ха. Со­хра­ня­ли зна­че­ние лес­ные про­мыс­лы, мес­та­ми охо­та, на сев. по­бе­ре­жье – ры­бо­лов­ст­во и зве­ро­бой­ный про­мы­сел (саа­мы, по­мо­ры), в тун­д­ре и ле­со­тун­д­ре – оле­не­вод­ст­во (саа­мы, нен­цы, ко­ми-ижем­цы), в ле­со­сте­пях и сте­пях По­вол­жья и При­ура­лья – по­лу­ко­че­вое и ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (баш­ки­ры, кал­мы­ки). Осн. тип жи­ли­ща – 3-ка­мер­ное (из­ба – се­ни – клеть, в Ук­раи­не и Бе­ло­рус­сии так­же из­ба – се­ни – из­ба), на се­ве­ре и вос­то­ке – сруб­ное (из­ба), на юге – сруб­ное, са­ман­ное или тур­луч­ное (ха­та). Спе­ци­фич­ны на­ли­чие «рус­ской» пе­чи, вруб­лен­ные в сте­ны лав­ки и по­ла­ти, стро­го тра­диц. пла­ни­ров­ка ин­терь­е­ра, ори­ен­та­ция са­краль­но­го цен­тра до­ма со сто­лом и ико­на­ми (крас­но­го уг­ла) по диа­го­на­ли от пе­чи. До­ма та­тар и баш­кир рас­по­ла­га­ют­ся в глу­би­не дво­ра, ти­пич­ны де­ле­ние на муж­скую и жен­скую по­ло­ви­ны, печь с вма­зан­ным кот­лом, на­ры вдоль пе­ред­ней и бо­ко­вой стен (тат. – ся­ке, си­ке). Для пла­ни­ров­ки вост.-слав. го­ро­дов ха­рак­тер­ны ра­ди­аль­но-коль­це­вая пла­ни­ров­ка, на­ли­чие ук­ре­п­лён­но­го де­тин­ца (крем­ля), соб­ст­вен­но го­ро­да и ре­мес­лен­но-тор­го­во­го по­са­да.

Об­щий тип жен­ской оде­ж­ды – ру­ба­ха (ту­ни­ко­об­раз­ная – у на­ро­дов Се­ве­ро-­За­па­да и По­вол­жья, с ко­сы­ми по­ли­ка­ми – у рус­ских и ук­ра­ин­цев, с пря­мы­ми – у бе­ло­ру­сов). По­верх неё на­де­ва­ли не­сши­тую юб­ку (юж.-рус. по­нё­ва, укр. дер­га и плах­та и др.) или пле­че­вую без­ру­кав­ную глухую оде­ж­ду ти­па са­ра­фа­на (у сев. рус­ских, во­ди, ка­рел, ко­ми), пе­ред­ник. Муж­чи­ны но­си­ли ру­ба­ху (ук­ра­ин­цы и бе­ло­ру­сы – с пря­мым раз­ре­зом, рус­ские – c раз­ре­зом сле­ва, уд­мур­ты, ма­рий­цы – спра­ва), на­вы­пуск (рус­ские, бе­ло­ру­сы, на­ро­ды По­вол­жья) или за­прав­ля­ли (ук­ра­ин­цы) в шта­ны с уз­ким (рус­ские, бе­ло­ру­сы) или ши­ро­ким (ук­ра­ин­цы, та­та­ры, баш­ки­ры) ша­гом. Для оде­ж­ды та­тар и баш­кир, от­час­ти чу­ва­шей ха­рак­тер­ны не­под­поя­сан­ная ру­ба­ха, без­ру­кав­ный кам­зол, ха­лат, под­поя­сан­ный ку­ша­ком, у жен­щин – боль­шое ко­ли­че­ст­во ме­тал­лич. ук­ра­ше­ний. Муж­ские го­лов­ные убо­ры на­ро­дов Вост. Е. – ме­хо­вые и вой­лоч­ные шап­ки, у та­тар и баш­кир – тю­бе­тей­ки. Раз­ли­ча­ют­ся де­ви­чьи и жен­ские го­лов­ные убо­ры: у де­ву­шек – ве­нок, лен­та или по­лу­сфе­рич. ша­поч­ка (у во­ди, на­ро­дов По­вол­жья), у за­муж­них жен­щин – мно­го­со­став­ный убор, скры­ваю­щий во­ло­сы (рус. ко­кош­ник, ки­ка, со­ро­ка и др., укр. очи­пок, бе­ло­рус. на­мит­ка и т. п.). Позд­нее жен­ским го­лов­ным убо­ром стал пла­ток. Осн. пи­ща – квас­ной хлеб, мес­та­ми (Кар­па­ты, По­вол­жье) так­же пре­сный. Хлеб, а так­же муч­ные и кру­пя­ные блю­да (пи­ро­ги, бли­ны, ка­ши) – осн. празд­нич­ная и ри­ту­аль­ная пи­ща. Из ово­щей до 19 в. бы­ли рас­про­стра­не­ны ре­па, ка­пус­та, свёк­ла, за­тем – кар­то­фель. У ско­то­во­дов боль­шое зна­че­ние име­ло мя­со, у ры­бо­ло­вов – ры­ба. В тра­диц. куль­ту­ре зап. групп ук­ра­ин­цев и бе­ло­ру­сов мно­го об­ще­го с на­ро­да­ми Юго-Вост. и Центр. Е., ско­то­во­дов По­вол­жья – цен­траль­но­ази­ат. ко­чев­ни­ков, на Край­нем Се­ве­ре со­хра­ня­ют­ся эле­мен­ты куль­ту­ры оле­не­во­дов тун­д­ры (см. в раз­де­ле На­ро­ды и язы­ки в томе «Рос­сия»).

Дополнительная литература:

На­ро­ды Ев­ро­пей­ской час­ти СССР. М., 1964. Т. 1–2;

На­ро­ды за­ру­беж­ной Ев­ро­пы. М., 1964–1965. Т. 1–2;

Ти­пы сель­ско­го жи­ли­ща в стра­нах за­ру­беж­ной Ев­ро­пы. М., 1968.

Автор раздела: М. Ю. Мар­ты­но­ва.

Иллюстрации:

По­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Ост­ров Го­цо. Фото А. И. Нагаева;

Фен­но­скан­дия. Аланд­ские ост­ро­ва. Фото А. И. Нагаева;

Вы­со­ко­го­рья Альп. Фото А. И. Нагаева;

Суб­тро­пи­че­ские ланд­шаф­ты. Го­ры Ри­ла. Фото А. И. Нагаева;

По­бе­ре­жье Же­нев­ско­го озе­ра. Аг­ро­ланд­шаф­ты. Фото А. И. Нагаева.

Тра­ди­ци­он­ное жи­ли­ще на­ро­дов Ев­ро­пы: 1 – фриз­ский дом; 2 – ниж­не­не­мец­кий дом; 3 – сред­не­не­мец­кий дом; 4 – шварц­вальд­ский дом; 5 – аль­пий­ский дом; 6 – пан­нон­ский дом; 7 – сруб­ный цент­раль­но­ев­ро­пей­ский дом. За­пад­ная Че­хия; 8 – сруб­ный дом (брвна­ра). Хор­ва­тия; 9 – сре­ди­зем­но­мор­ский дом. Чер­но­го­рия; 10 – сруб­ный дом. Сред­няя Шве­ция. Архив БРЭ;

Тра­ди­ци­он­ный ко­стюм на­ро­дов Ев­ро­пы: 1 – фри­зы; 2 – бре­тон­цы; 3 – фран­цу­зы; 4 – че­хи; 5 – си­ци­лий­цы;6 – хор­ва­ты; 7 – чер­но­гор­цы; 8 – ла­ты­ши; 9 – шве­ды; 10 – ук­ра­ин­цы. Архив БРЭ.