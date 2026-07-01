ЕВРО
ЕВРО - единая валюта стран Европейского союза.
На 1 января 2007 года единственное законное платёжное средство для 13 государств - членов европейского Экономического и валютного союза (ЭВС): Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Словении, Финляндии, Франции. евро введён в обращение с 1 января 1999 года - сначала в безналичной форме, а с 1 января 2002 года - в виде банкнот и монет. Евро заменил ЭКЮ (смотри Европейская валютная единица) по курсу 1:1 и состоит из 100 центов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпускает 7 видов банкнот достоинством в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 Е. и 8 разновидностей монет – 1, 2, 5, 10 и 20 центов, 1 и 2 евро Банкноты печатаются и монеты чеканятся в странах – участницах ЭВС.
Важное достоинство евро - устойчивость его внутр. и внешних позиций с момента введения в обращение, обеспечиваемая проведением ЕЦБ совместно с центральными банками государств - членов ЭВС единой денежно-кредитной политики. В частности, ЕЦБ определил целевой ориентир по инфляции (годовой прирост Гармонизированного индекса потребительских цен) сначала на уровне ниже 2,0%, а с сентября 2006 года - в диапазоне 1,85-2,0%. В 2000-2006 годах индекс потребительских цен в зоне евро поддерживался на уровне 1,9-2,3% в год (исключением стал 2001 год, когда темпы инфляции в зоне Евро выросли до 2,5%). Зону Евро составляют страны, в которых обращается Евро, ставший национальной валютой. Успешному проведению ЕЦБ антиинфляционной политики и обеспечению макроэкономической сбалансированности в валютном союзе содействует режим свободно плавающего валютного курса евро. Уязвимость положения евро обусловлена сохраняющимися различиями в уровне развития стран ЭВС, недостаточной степенью корреляции экономических циклов между ними и угрозой ослабления позиций евро в результате разл. реакции стран ЭВС на возможное возникновение глубоких внутренних или внешних шоковых воздействий.
В целом преимущества евро превалируют над его потенциальными рисками. Активно развивающийся процесс интернационализации евро и растущее доверие к нему со стороны участников финансовых рынков способствуют развитию его функции как мировых денег. В результате выравнивания финансово-экономических потенциалов США и ЭВС и быстрого увеличения объёма операций с евро в международном официальном и частном обороте происходит трансформация неустойчивой доллароцентристской мировой валютной системы в биполярную мировую валютную систему, основанную на долларе США и евро.
По данным ЕЦБ, в 2005 году доля евро в ежедневном объёме торгов на мировых валютных рынках возросла до 43-63% (исходя из общего объёма 200%, как того требует международная практика учёта двусторонних операций), в качестве средства платежа и расчётов по экспорту товаров резидентов ЭВС за его пределы - до 41-61%, а в мировых валютных резервах - до 25%. Повышение роли евро в международном обороте характерно практически для всех сегментов мирового финансового рынка, но наиболее полно эта тенденция проявляется на международном рынке капиталов. По данным Банка международных расчётов, на конец сентября 2006 года общий объём накопленных эмиссий ценных бумаг на рынке международных долговых обязательств составил 16,3 трлн. долларов, из которых 7,6 трлн. долларов (или 46,6% всей суммы) пришлось на эмиссии в евро по сравнению с 6,0 трлн. долларов эмиссий в долларах (или 36,8%). (В 1999 году доли евро и доллара в выпуске международных долговых обязательств составили соответственно 27 и 46%.)
Географическая близость, взаимодополняемый и взаимовыгодный характер торгово-экономического сотрудничества России с Европейским союзом, на который приходится свыше 50% российского внешнеторгового оборота, обусловливают тенденцию к расширению сферы использования евро в российской экономике. Доля евро в российских официальных валютных резервах повысилась с 20% на момент введения евро до 30% в 2005 году и до 40% в 2006 году. Среднедневные объёмы конверсионных операций в евро на российском межбанковском валютном рынке возросли с 1-3% в 2001-2002 годах до 20-26% в 2005-2006 годах. За период с января 2001 года по октябрь 2005 года доля евро в структуре иностранных активов российских банков увеличилась с 5 до 22%, притом что доля доллара за тот же период уменьшилась с 84 до 66%.
С начала 2005 года Банк России отказался от односторонней привязки рубля к доллару при проведении валютных интервенций и официально объявил об использовании в качестве операционного ориентира курсовой политики стоимости корзины валют доллар/евро. Это обусловлено необходимостью создания условий: а) для постепенного приведения в соответствие доли евро в корзине валют удельному весу российской внешней торговли со странами ЕС; б) для более объективной оценки внешней покупательной способности рубля; в) для некоторого смягчения проблемы чрезмерного укрепления реального курса рубля и снижения издержек проведения антиинфляционной политики вследствие разнонаправленной курсовой динамики доллара США и евро. В течение 2005 года соотношение долей евро и доллара в корзине постепенно изменялось в пользу евро - с 0,1 евро. и 0,9 долларов США на 1 февраля до 0,4 евро и 0,6 долларов США на 2 декабря. С 25 августа 2005 года Банк России приступил к проведению прямых операций по купле-продаже общеевропейской валюты на биржевом рынке рубль/евро по котировкам, соответствующим установленным значениям бивалютного операционного ориентира.
Перспективы евро в процессе формирования бивалютной мировой валютной системы и его использования в российской экономике во многом зависят от упрочения позиций единой европейской валюты и укрепления доверия к ней участников мировых финансовых рынков.
(смотри Деньги)