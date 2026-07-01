ЕВРО

ЕВРО - единая валюта стран Европейского союза .

На 1 января 2007 года един­ст­вен­ное за­кон­ное пла­тёж­ное сред­ст­во для 13 го­су­дарств - чле­нов ев­ропейского Эко­но­ми­че­ско­го и ва­лют­но­го сою­за (ЭВС): Ав­ст­рии, Бель­гии, Гер­ма­нии, Гре­ции, Ир­лан­дии, Ис­па­нии, Ита­лии, Люк­сем­бур­га, Ни­дер­лан­дов, Пор­ту­га­лии, Сло­ве­нии, Фин­лян­дии, Фран­ции. евро вве­дён в об­ра­ще­ние с 1 января 1999 года - сна­ча­ла в без­на­лич­ной фор­ме, а с 1 января 2002 года - в ви­де банк­нот и мо­нет. Евро за­ме­нил ЭКЮ (смотри Ев­ро­пей­ская ва­лют­ная еди­ни­ца) по кур­су 1:1 и со­сто­ит из 100 цен­тов. Ев­ро­пей­ский цен­траль­ный банк (ЕЦБ) вы­пус­ка­ет 7 ви­дов банк­нот дос­то­ин­ст­вом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 Е. и 8 раз­но­вид­но­стей мо­нет – 1, 2, 5, 10 и 20 цен­тов, 1 и 2 евро Банк­но­ты пе­ча­та­ют­ся и мо­не­ты че­ка­нят­ся в стра­нах – уча­ст­ни­цах ЭВС.

Важ­ное дос­то­ин­ст­во евро - ус­той­чи­вость его внутр. и внеш­них по­зи­ций с мо­мен­та вве­де­ния в об­ра­ще­ние, обес­пе­чи­вае­мая про­ве­де­ни­ем ЕЦБ со­вме­ст­но с центральными бан­ка­ми го­су­дарств - чле­нов ЭВС еди­ной де­неж­но-кре­дит­ной по­ли­ти­ки. В ча­ст­но­сти, ЕЦБ оп­ре­де­лил це­ле­вой ори­ен­тир по ин­фля­ции (го­до­вой при­рост Гар­мо­ни­зи­ро­ван­но­го ин­дек­са по­тре­би­тель­ских цен) сна­ча­ла на уров­не ни­же 2,0%, а с сентября 2006 года - в диа­па­зо­не 1,85-2,0%. В 2000-2006 годах ин­декс по­тре­би­тель­ских цен в зо­не евро под­дер­жи­вал­ся на уров­не 1,9-2,3% в год (ис­клю­че­ни­ем стал 2001 год, ко­гда тем­пы ин­фля­ции в зо­не Евро вы­рос­ли до 2,5%). Зо­ну Евро со­став­ля­ют стра­ны, в ко­то­рых об­ра­ща­ет­ся Евро, став­ший национальной ва­лю­той. Ус­пеш­но­му про­ве­де­нию ЕЦБ ан­ти­ин­фля­ци­он­ной по­лити­ки и обес­пе­че­нию мак­ро­эко­но­мической сба­лан­си­ро­ван­но­сти в ва­лют­ном сою­зе со­дей­ст­ву­ет ре­жим сво­бод­но пла­ваю­ще­го ва­лют­но­го кур­са евро. Уяз­ви­мость по­ло­же­ния евро обу­слов­ле­на со­хра­няю­щи­ми­ся раз­ли­чия­ми в уров­не раз­ви­тия стран ЭВС, не­дос­та­точ­ной сте­пе­нью кор­ре­ля­ции эко­но­мических цик­лов ме­ж­ду ни­ми и уг­ро­зой ос­лаб­ле­ния по­зи­ций евро в ре­зуль­та­те разл. ре­ак­ции стран ЭВС на воз­мож­ное воз­ник­но­ве­ние глу­бо­ких внутренних или внеш­них шо­ко­вых воз­дей­ст­вий.

В це­лом пре­иму­ще­ст­ва евро пре­ва­ли­ру­ют над его по­тен­ци­аль­ны­ми рис­ка­ми. Ак­тив­но раз­ви­ваю­щий­ся про­цесс ин­тер­на­цио­на­ли­за­ции евро и рас­ту­щее до­ве­рие к не­му со сто­ро­ны уча­ст­ни­ков фи­нан­со­вых рын­ков спо­соб­ст­ву­ют раз­ви­тию его функ­ции как ми­ро­вых де­нег. В ре­зуль­та­те вы­рав­ни­ва­ния фи­нан­со­во-эко­но­мических по­тен­циа­лов США и ЭВС и бы­ст­ро­го уве­ли­че­ния объ­ё­ма опе­ра­ций с евро в ме­ж­ду­народном официальном и ча­ст­ном обо­ро­те про­ис­хо­дит транс­фор­ма­ция не­ус­той­чи­вой дол­ла­ро­цен­три­ст­ской ми­ро­вой ва­лют­ной сис­те­мы в би­по­ляр­ную ми­ро­вую ва­лют­ную сис­те­му, ос­но­ван­ную на дол­ла­ре США и ев­ро.

По дан­ным ЕЦБ, в 2005 году до­ля евро в еже­днев­ном объ­ё­ме тор­гов на ми­ро­вых ва­лют­ных рын­ках воз­рос­ла до 43-63% (ис­хо­дя из об­ще­го объ­ё­ма 200%, как то­го тре­бу­ет ме­ж­ду­народная прак­ти­ка учё­та дву­сто­рон­них опе­ра­ций), в ка­че­ст­ве сред­ст­ва пла­те­жа и рас­чё­тов по экс­пор­ту то­ва­ров ре­зи­ден­тов ЭВС за его пре­де­лы - до 41-61%, а в ми­ро­вых ва­лют­ных ре­зер­вах - до 25%. По­вы­ше­ние ро­ли евро в ме­ж­ду­народном обо­ро­те ха­рак­тер­но прак­ти­че­ски для всех сег­мен­тов ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го рын­ка, но наи­бо­лее пол­но эта тен­ден­ция про­яв­ля­ет­ся на ме­ж­ду­народном рын­ке ка­пи­та­лов. По дан­ным Бан­ка ме­ж­ду­народных рас­чё­тов, на конец сентября 2006 года об­щий объ­ём на­ко­п­лен­ных эмис­сий цен­ных бу­маг на рын­ке ме­ж­ду­народных дол­го­вых обя­за­тельств со­ста­вил 16,3 трлн. долларов, из ко­то­рых 7,6 трлн. долларов (или 46,6% всей сум­мы) при­шлось на эмис­сии в евро по срав­не­нию с 6,0 трлн. долларов эмис­сий в дол­ла­рах (или 36,8%). (В 1999 году до­ли евро и дол­ла­ра в вы­пус­ке ме­ж­ду­народных дол­го­вых обя­за­тельств со­ста­ви­ли со­от­вет­ст­вен­но 27 и 46%.)

Гео­гра­фическая бли­зость, взаи­мо­до­пол­няе­мый и взаи­мо­вы­год­ный ха­рак­тер тор­гово-­эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва Рос­сии с Ев­ро­пей­ским сою­зом, на ко­то­рый при­хо­дит­ся свыше 50% российского внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та, обу­слов­ли­ва­ют тен­ден­цию к рас­ши­ре­нию сфе­ры ис­поль­зо­ва­ния евро в российской эко­но­ми­ке. До­ля евро в российских официальных ва­лют­ных ре­зер­вах по­вы­си­лась с 20% на мо­мент вве­де­ния евро до 30% в 2005 году и до 40% в 2006 году. Сред­не­днев­ные объ­ё­мы кон­вер­си­он­ных опе­ра­ций в евро на российском меж­бан­ков­ском ва­лют­ном рын­ке воз­рос­ли с 1-3% в 2001-2002 годах до 20-26% в 2005-2006 годах. За пе­ри­од с января 2001 года по октябрь 2005 года до­ля евро в струк­ту­ре иностранных ак­ти­вов российских бан­ков уве­ли­чи­лась с 5 до 22%, при­том что до­ля дол­ла­ра за тот же пе­ри­од умень­ши­лась с 84 до 66%.

С начала 2005 года Банк Рос­сии от­ка­зал­ся от од­но­сто­рон­ней при­вяз­ки руб­ля к дол­ла­ру при про­ве­де­нии ва­лют­ных ин­тер­вен­ций и офи­ци­аль­но объ­я­вил об ис­поль­зо­ва­нии в ка­че­ст­ве опе­ра­ци­он­но­го ори­ен­ти­ра кур­со­вой по­ли­ти­ки стои­мо­сти кор­зи­ны ва­лют дол­лар/ев­ро. Это обу­слов­ле­но не­об­хо­ди­мо­стью соз­да­ния ус­ло­вий: а) для по­сте­пен­но­го при­ве­де­ния в со­от­вет­ст­вие до­ли евро в кор­зи­не ва­лют удель­но­му ве­су российской внеш­ней тор­гов­ли со стра­на­ми ЕС; б) для бо­лее объ­ек­тив­ной оцен­ки внеш­ней по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти руб­ля; в) для не­ко­то­ро­го смяг­че­ния про­бле­мы чрез­мер­но­го ук­ре­п­ле­ния ре­аль­но­го кур­са руб­ля и сни­же­ния из­дер­жек про­ве­де­ния ан­ти­ин­фля­ци­он­ной по­ли­ти­ки вслед­ст­вие раз­но­на­прав­лен­ной кур­со­вой ди­на­ми­ки дол­ла­ра США и евро. В те­че­ние 2005 года со­от­но­ше­ние до­лей евро и дол­ла­ра в кор­зи­не по­сте­пен­но из­ме­ня­лось в поль­зу евро - с 0,1 евро. и 0,9 долларов США на 1 февраля до 0,4 евро и 0,6 долларов США на 2 декабря. С 25 августа 2005 года Банк Рос­сии при­сту­пил к про­ве­де­нию пря­мых опе­ра­ций по ку­п­ле-про­да­же об­ще­ев­ро­пей­ской ва­лю­ты на бир­же­вом рын­ке рубль/евро по ко­ти­ров­кам, со­от­вет­ст­вую­щим ус­та­нов­лен­ным зна­че­ни­ям би­ва­лют­но­го опе­ра­ци­он­но­го ори­ен­ти­ра.

Пер­спек­ти­вы евро в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния би­ва­лют­ной ми­ро­вой ва­лют­ной сис­те­мы и его ис­поль­зо­ва­ния в российской эко­но­ми­ке во мно­гом за­ви­сят от уп­ро­че­ния по­зи­ций еди­ной ев­ропейской ва­лю­ты и ук­ре­п­ле­ния до­ве­рия к ней уча­ст­ни­ков ми­ро­вых фи­нан­со­вых рын­ков.

(смотри Деньги )

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)