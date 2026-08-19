ЭВРИПОНТИДЫ, ЕВРИПОНТИДЫ (др.-греч. Εὐρυπωντίδαι, лат. Eurypontidai) На чтение: 1 минута

Царский род в Спарте , правящий одновременно с родом Агиадов .

Оба царские дома возводили свой род непосредственно к Гераклу и таким образом к самому Зевсу. Между Гераклом и первыми спартанскими царями, Эврисфеном и Проклом, древние хронографы помещали еще четыре поколения и определяли время правления первых царей концом XII– началом XI вв. до н.э. Эти вымышленные персонажи призваны были объяснить диархию в Спарте: дорийцы, не зная, кого из братьев-близнецов сделать царем, обратились в Дельфы , и Аполлон приказал им признать царями обоих, но рожденного первым считать выше. Прокл считается родоначальником Эврипонтидов, но имя роду дал его сын (или по другой генеалогии внук) Эврипонт, также, скорее всего, еще мифический персонаж (Her., VI, 52; VII, 204). Возможно, Агиады принадлежали к более древнему и, следовательно, более знатному царствующему дому, чем Эврипонтиды (Her., VI, 51; 52, 5). Они сохраняли воспоминание о своем ахейском происхождении (Her., V, 72). Но по единодушному свидетельству древних оба спартанских царя принадлежали к Гераклидам , а точнее к одной и той же дорийской филе Гиллеев. О большинстве царей, правящих до сер. VI в. до н.э., кроме их имен и продолжительности правления, почти ничего не известно. Особенное недоверие вызывает список царей из династии Эврипонтидов. В нем встречаются явно выдуманные персонажи, например, Эвном. Он был выдуман, чтобы можно было установить генеалогическую связь между законодателем Ликургом и царским домом. Эвном выступает то в качестве брата, то в качестве отца Ликурга (Plut. Lyc., 1; Paus., III, 7, 2). За первого исторического басилевса в линии Эврипонтидов принимают Харилла, сына Полидекта, обычно идентифицируемого как племянник и подопечный Ликурга (начало или сер. VIII в. до н.э.). Список Агиадов считают более солидным и надежным. Согласно Геродоту (VI, 51), дом Агиадов был более древним и почитаемым, чем дом Эврипонтидов. За бесспорно историческую принимают ту часть списка царей, которая начинается с сер. VI в. до н.э. Последними спартанскими царями, правившими совместно, были Агесипол III (219–215) и Ликург (219–212).

Самыми известными царями из рода Эврипонтидов были Феопомп (2-я пол. VIII в. до н.э.), Демарат (ок. 515–491), Агесилай II (399–360) и Агис IV (ок. 244–241). Последним царем, причисляемым к Эврипонтидам, был Набис , потомок второстепенной ветви царской семьи, правящий единолично как тиран (ок. 207–192).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова