ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ - открылся в 2012 году в здании Бахметьевского гаража - памятнике конструктивизма, построенном К. Мельниковым и В. Шуховым.

Спустя почти век с момента создания шедевр архитектуры русского авангарда стал площадкой самого высокотехнологичного музея России.

Отвечая запросам современной культуры и общества, Еврейский музей и центр толерантности представляет собой культурно-образовательный комплекс, в котором, помимо постоянной экспозиции, открыты выставочный, исследовательский, образовательный, детский центры и центр толерантности.

Постоянная экспозиция музея рассказывает об истории России со времен царствования Екатерины II до наших дней на примере культуры и быта еврейского народа. В отличие от традиционных исторических музеев Еврейский музей и центр толерантности интерактивен. Двенадцать тематических павильонов оснащены панорамными кинотеатрами, интерактивными экранами, аудиовизуальными инсталляциями, основой создания которых стали уникальные фото- и видеоархивы, документы и интервью.

В музее также проходят крупные выставочные проекты, знакомящие зрителей с ведущими направлениями и именами изобразительного искусства. Каталоги этих выставок, букинистические художественные альбомы, литературные новинки, а также сувениры, авторские украшения и иудаика представлены в лавке при музее.

Исследовательская деятельность, образовательные курсы для детей и взрослых, масштабные выставочные проекты, широкий спектр экскурсионных программ делают Еврейский музей и центр толерантности многофункциональной культурной институцией, открытой для каждого.

Иллюстрации:

Еврейский музей и центр толерантности