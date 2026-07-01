ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ
ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ - открылся в 2012 году в здании Бахметьевского гаража - памятнике конструктивизма, построенном К. Мельниковым и В. Шуховым.
Спустя почти век с момента создания шедевр архитектуры русского авангарда стал площадкой самого высокотехнологичного музея России.
Отвечая запросам современной культуры и общества, Еврейский музей и центр толерантности представляет собой культурно-образовательный комплекс, в котором, помимо постоянной экспозиции, открыты выставочный, исследовательский, образовательный, детский центры и центр толерантности.
Постоянная экспозиция музея рассказывает об истории России со времен царствования Екатерины II до наших дней на примере культуры и быта еврейского народа. В отличие от традиционных исторических музеев Еврейский музей и центр толерантности интерактивен. Двенадцать тематических павильонов оснащены панорамными кинотеатрами, интерактивными экранами, аудиовизуальными инсталляциями, основой создания которых стали уникальные фото- и видеоархивы, документы и интервью.
В музее также проходят крупные выставочные проекты, знакомящие зрителей с ведущими направлениями и именами изобразительного искусства. Каталоги этих выставок, букинистические художественные альбомы, литературные новинки, а также сувениры, авторские украшения и иудаика представлены в лавке при музее.
Исследовательская деятельность, образовательные курсы для детей и взрослых, масштабные выставочные проекты, широкий спектр экскурсионных программ делают Еврейский музей и центр толерантности многофункциональной культурной институцией, открытой для каждого.
Иллюстрации:
Еврейский музей и центр толерантности