ЕВРЕИ ДРЕВНИЕ

Евреи древние — укоренившееся в науке обозначение израильтян — этноса племенного союза и царства Израиль (XIII—X вв. до н. э.), а также этнополитических групп, сложившихся на его основе, прежде всего иудеев.

Древнее самоназвание — израильтяне. Термин «еврей» (евр. ибри`, досл. «перешедшие из-за реки» [подразумевался Евфрат]) употреблялся реже, нередко имел более широкое значение (легендарный Авраам считался первым ибри`) и стал синонимом терминов «израильтяне» и «иудеи» в эллинистическую эпоху у иных народов. Первые вполне достоверные вехи истории Е. д. — упоминание в древнеегипетской стеле царя Мернептаха (конец XIII в. до н. э.) Израиля как неоседлой или полуоседлой племенной общины в Ханаане (или у его границ) и археологически подтвержденное обитание уже оседлого племенного союза Израиль на нагорье Палестины в XII — начале XI в. до н. э.

Происхождение Е. д. — предмет гипотез, в разной степени использующих данные ветхозаветной традиции, окончательно сформировавшейся в середине I тысячелетия до н. э. (см. патриархи , Иисус Навин , Исход , Моисей ). Согласно этой традиции, предки Е. д., возводившие себя к Шету (=Суту, легендарный первопредок сутиев- амореев ), под началом Авраама за 13 поколений до израильского царя Давида выселились из Нижней Месопотамии в Вост. Средиземноморье, где в третьем поколении от Авраама среди его потомства обособился как племенная единица Израиль (основоположником которого считался легендарный внук Авраама Иаков). Основные научные гипотезы по этому вопросу: 1) изложенная традиция — поздний домысел. а Е. д. — общность, сформировавшаяся на территории Южн. Леванта в XIII—XII вв. до н. э. из разнородных групп населения, преимущественного местного ханаанейского; 2) Е. д. и Израиль выделились при неясных обстоятельствах из сутийско-аморейской среды и появились на юге Леванта в начале или 3-й четверти II тысячелетия до н. э.; 3) ок. 1400 до н. э. часть нижнемесопотамских сутиев-амореев была вытеснена к границам Леванта, где обособилась под именем ибри, с дальнейшим выделением различных племенных группировок, включая (примерно на рубеже XIV—XIII вв. до н. э.) Израиль.

Существование Израильского союза племен в Палестине и преобразование его в Израильское царство (XII — начало X в. до н. э.) сопровождались дальнейшей частичной абсорбцией ханаанеев и других местных групп в состав израильтян. В результате распада Израильского царства на Северное (Израиль) и Южное ( Иудея ); исторических событий X—VI вв. до н. э. (в том числе угона ассирийцами в конце VIII в. незначительной части северных израильтян и подселения вместо них арамейского и др. населения); раздельного административного существования юга и севера (округов Иудея и Самария ) в составе ближневосточных империй VI—II вв. до н. э.; а также разного времени монотеизации и усвоения догматической религии Пятикнижия (см. Ветхий Завет ) на севере и юге (в Иудее — в конце VII в. до н. э., у северных израильтян Самарии — в конце V — начале II в. до н. э.) израильтяне разделились на две этногруппы (южная — иудеи , северная — самаряне ). При этом иудеи уже в середине V в., если не ранее, не признавали самарян евреями (израильтянами), а тенденциозно считали их потомками неевреев, переселенных ассирийцами на территорию Северного царства. Сами самаряне рассматривали и рассматривают себя как северных израильтян, а иудеев — как южных (в делосских надписях самарян cередины II в. до н. э. они именуют себя «израильтянами, что делают приношения святилищу Ар-Геризим»; иудеи в рамках этого взгляда оказывались бы израильтянами, делающими приношения святилищу в Иерусалиме ). Около рубежа II—I вв. до н. э. сложилось особое Пятикнижие самарян, несколько отличающееся от иудейского.

Язык Е. д. (древнееврейский) относится к ханаанейской подгруппе северо-западной ветви семитских языков (ближайшие родственники — ханаанейский язык II тысячелетия до н. э., финикийский язык I тысячелетия до н. э.), но, возможно, удерживает черты аморейского языка (другой ветви северо-западно-семитских языков).

Лит.: The Anchor Bible Dictionary / D. N. Freedman (ed.). New York, 1992; Miller J. M., Hayes J. H. A History of Ancient Israel and Judah. Westminster, 1986.