ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО - международная экономическая организация, занимающаяся формированием таможенного союза и единого экономического пространства, координацией действий государств-членов при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.
Объединяет 6 государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан. ЕврАзЭС - правопреемник Таможенного союза, созданного в январе 1995 года первоначально в составе 3 стран (Белоруссии, Казахстана и России), к которым в марте 1996 года присоединилась Киргизия, а в феврале 1999 года - Таджикистан. Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан в Астане президентами 5 государств - членов Таможенного союза 10 октября 2000 года. Весной 2001 года, после ратификации парламентами этих государств, договор вступил в силу. 31 мая 2001 года приняты документы, регламентирующие деятельность ЕврАзЭС. В декабре 2003 года Сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
В январе 2006 года членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. В мае 2002 года статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Молдавия и Украина, а в мае 2003 года - Армения.
Руководящие органы ЕврАзЭС - Межгосударственный совет, Интеграционный комитет, Секретариат (местонахождение - город Алма-Ата и город Москва), Межпарламентская ассамблея (секретариат ассамблеи размещается в Санкт-Петербурге), Суд Сообщества (местонахождение - город Минск). Высшим органом является Межгосударственный совет, который рассматривает принципиальные вопросы деятельности Сообщества, принимает решения на основе консенсуса. Собирается на уровне глав государств не реже 1 раза в год, на уровне глав правительств - не реже 2 раз в год. В Интеграционном комитете - постоянно действующем рабочем органе ЕврАзЭС - решения принимаются большинством в 2/3 голосов: количество голосов каждой страны соответствует её взносу в бюджет Сообщества. Россия имеет 40 голосов, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан - по 15, Киргизия и Таджикистан - по 7,5 голоса. Заседания комитета проводятся не реже 4 раз в год.
В феврале 2004 года главы государств - членов Сообщества утвердили Приоритетные направления развития ЕврАзЭС на 2003-2006 годы и последующие годы и план мероприятий по реализации этого документа. К ним относятся: 1) формирование Таможенного союза; 2) проведение согласованной экономич. политики; 3) взаимодействие в реальном секторе экономики; 4) формирование и совместное развитие энергетического рынка; 5) формирование Транспортного союза и реализация транзитного потенциала ЕврАзЭС; 6) взаимодействие в агропромышленном секторе; 7) формирование общего рынка услуг; 8) формирование общего финансового рынка и развитие валютной интеграции; 9) сотрудничество в социально-гуманитарной сфере и в области миграционной политики; 10) расширение полномочий органов ЕврАзЭС.
По большинству направлений сотрудничества с начала 2000-х годов обозначился прогресс. В рамках Сообщества практически создана зона свободной торговли без изъятий и ограничений. Формируется общий таможенный тариф ЕврАзЭС; к августу 2006 года между Россией, Белоруссией и Казахстаном было унифицировано около 62% ставок импортных таможенных пошлин. Начато формирование общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства, а также общего энергетического рынка ЕврАзЭС. Реализуется принятая в апреле 2003 года программа освоения гидроэнергетических ресурсов Киргизии и Таджикистана. В январе 2006 года подписано соглашение об учреждении Евразийского банка развития с уставным капиталом 1,5 млрд. долларов (доля России - 1 млрд. долларов, Казахстана - 0,5 млрд. долларов). (смотри Банки)
Взаимный товарооборот стран ЕврАзЭС (без Узбекистана) увеличился с 28,9 млрд. долларов в 2000 году до 54,1 млрд. долларов в 2005 году. Заметно возросли масштабы взаимного инвестирования: объём инвестиций хозяйствующих субъектов России, направленных в экономику стран-партнёров, увеличился с 80,7 млн. долларов в 2000 году до 308,5 млн. долларов в 2005 году.
Интеграционное взаимодействие стран ЕврАзЭС тормозится, в частности, из-за заметных различий между странами по величине территории, численности населения и уровню экономич. развития, а также из-за отсутствия должной координации мероприятий, затрагивающих разл. аспекты и сферы сотрудничества.