ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО - международная экономическая организация, занимающаяся формированием таможенного союза и единого экономического пространства, координацией действий государств-членов при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.

Объ­е­ди­ня­ет 6 го­су­дарств: Бе­ло­рус­сию, Ка­зах­стан, Кир­ги­зию, Рос­сию, Тад­жи­ки­стан и Уз­бе­ки­стан. Ев­рА­зЭС - пра­во­пре­ем­ник Та­мо­жен­но­го сою­за, соз­дан­но­го в январе 1995 года пер­во­на­чаль­но в со­ста­ве 3 стран (Бе­ло­рус­сии, Ка­зах­ста­на и Рос­сии), к ко­то­рым в мар­те 1996 года при­сое­ди­ни­лась Кир­ги­зия, а в феврале 1999 года - Тад­жи­ки­стан. До­го­вор об уч­ре­ж­де­нии Ев­рА­зЭС был под­пи­сан в Ас­та­не пре­зи­ден­та­ми 5 го­сударств - чле­нов Та­мо­жен­но­го сою­за 10 октября 2000 года. Вес­ной 2001 года, по­сле ра­ти­фи­ка­ции пар­ла­мен­та­ми этих го­су­дарств, до­го­вор всту­пил в си­лу. 31 мая 2001 года при­ня­ты до­ку­мен­ты, рег­ла­мен­ти­рую­щие дея­тель­ность Ев­рА­зЭС. В декабре 2003 года Со­об­ще­ст­во по­лу­чи­ло ста­тус на­блю­да­те­ля в Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее ООН.

В январе 2006 года чле­ном Ев­рА­зЭС стал Уз­бе­ки­стан. В мае 2002 года ста­тус на­блю­да­те­ля при Ев­рА­зЭС по­лу­чи­ли Мол­да­вия и Ук­раи­на, а в мае 2003 года - Ар­ме­ния.

Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны Ев­рА­зЭС - Меж­го­су­дарственный со­вет, Ин­те­гра­ци­он­ный комитет, Сек­ре­та­ри­ат (ме­сто­на­хо­ж­де­ние - город Ал­ма-Ата и город Мо­ск­ва), Меж­пар­ла­мент­ская ас­самб­лея (сек­ре­та­ри­ат ас­самб­леи раз­ме­ща­ет­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге), Суд Со­об­ще­ст­ва (ме­сто­на­хо­ж­де­ние - город Минск). Выс­шим ор­га­ном яв­ля­ет­ся Меж­го­су­дарственный со­вет, ко­то­рый рас­смат­ри­ва­ет прин­ци­пи­аль­ные во­про­сы дея­тель­но­сти Со­об­ще­ст­ва, при­ни­ма­ет ре­ше­ния на ос­но­ве кон­сен­су­са. Со­би­ра­ет­ся на уров­не глав го­су­дарств не ре­же 1 ра­за в год, на уров­не глав пра­ви­тельств - не ре­же 2 раз в год. В Ин­те­гра­ци­он­ном комитете - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щем ра­бо­чем ор­га­не Ев­рАзЭС - ре­ше­ния при­ни­ма­ют­ся боль­шин­ст­вом в 2/3 го­ло­сов: ко­ли­че­ст­во го­ло­сов ка­ж­дой стра­ны со­от­вет­ст­ву­ет её взно­су в бюд­жет Со­об­ще­ст­ва. Рос­сия име­ет 40 го­ло­сов, Бе­ло­рус­сия, Ка­зах­стан и Уз­бе­ки­стан - по 15, Кир­ги­зия и Тад­жи­ки­стан - по 7,5 го­ло­са. За­се­да­ния комитета про­во­дят­ся не ре­же 4 раз в год.

В феврале 2004 года гла­вы го­су­дарств - чле­нов Со­об­ще­ст­ва ут­вер­ди­ли При­ори­тет­ные на­прав­ле­ния раз­ви­тия Ев­рА­зЭС на 2003-2006 годы и по­сле­дую­щие го­ды и план ме­ро­прия­тий по реа­ли­за­ции это­го до­ку­мен­та. К ним от­но­сят­ся: 1) фор­ми­ро­вание Та­мо­жен­но­го сою­за; 2) про­ве­де­ние со­гла­со­ван­ной эко­но­мич. по­ли­ти­ки; 3) взаи­мо­дей­ст­вие в ре­аль­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки; 4) фор­ми­ро­ва­ние и со­вме­ст­ное раз­ви­тие энер­ге­тического рын­ка; 5) фор­ми­ро­ва­ние Транс­порт­но­го сою­за и реа­ли­за­ция тран­зит­но­го по­тен­циа­ла Ев­рА­зЭС; 6) вза­и­мо­дей­ст­вие в аг­ро­про­мыш­лен­ном сек­то­ре; 7) фор­ми­ро­ва­ние об­ще­го рын­ка ус­луг; 8) фор­ми­ро­ва­ние об­ще­го фи­нан­со­во­го рын­ка и раз­ви­тие ва­лют­ной ин­те­гра­ции; 9) со­труд­ни­че­ст­во в со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­ной сфе­ре и в об­лас­ти ми­грационной по­ли­ти­ки; 10) рас­ши­ре­ние пол­но­мо­чий ор­га­нов Ев­рА­зЭС.

По боль­шин­ст­ву на­прав­ле­ний со­труд­ни­че­ст­ва с начала 2000-х годов обо­зна­чил­ся про­гресс. В рам­ках Со­об­ще­ст­ва прак­ти­че­ски соз­да­на зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли без изъ­я­тий и ог­ра­ни­че­ний. Фор­ми­ру­ет­ся об­щий та­мо­жен­ный та­риф Ев­рА­зЭС; к августу 2006 года ме­ж­ду Рос­си­ей, Бе­ло­рус­си­ей и Ка­зах­ста­ном бы­ло уни­фи­ци­ро­ва­но около 62% ста­вок им­порт­ных та­мо­жен­ных по­шлин. На­ча­то фор­ми­ро­ва­ние об­ще­го рын­ка транс­порт­ных ус­луг и еди­но­го транс­порт­но­го про­стран­ст­ва, а так­же об­ще­го энер­ге­тического рын­ка Ев­рА­зЭС. Реа­ли­зу­ет­ся при­ня­тая в апреле 2003 года про­грам­ма ос­вое­ния гид­ро­энер­ге­тических ре­сур­сов Кир­ги­зии и Тад­жи­ки­ста­на. В январе 2006 года под­пи­са­но со­гла­ше­ние об уч­ре­ж­де­нии Ев­ра­зий­ско­го бан­ка раз­ви­тия с ус­тав­ным ка­пи­та­лом 1,5 млрд. долларов (до­ля Рос­сии - 1 млрд. долларов, Ка­зах­ста­на - 0,5 млрд. долларов). (смотри Банки )

Вза­им­ный то­ва­ро­обо­рот стран ЕврАзЭС (без Уз­бе­ки­ста­на) уве­ли­чил­ся с 28,9 млрд. долларов в 2000 году до 54,1 млрд. долларов в 2005 году. За­мет­но воз­рос­ли мас­шта­бы вза­им­но­го ин­ве­сти­ро­ва­ния: объ­ём ин­ве­сти­ций хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов Рос­сии, на­прав­лен­ных в эко­но­ми­ку стран-парт­нё­ров, уве­ли­чил­ся с 80,7 млн. долларов в 2000 году до 308,5 млн. долларов в 2005 году.

Ин­те­гра­ци­он­ное взаи­мо­дей­ст­вие стран Ев­рА­зЭС тор­мо­зит­ся, в ча­ст­но­сти, из-за за­мет­ных раз­ли­чий ме­ж­ду стра­на­ми по ве­ли­чи­не тер­ри­то­рии, чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и уров­ню эко­но­мич. раз­ви­тия, а так­же из-за от­сут­ст­вия долж­ной ко­ор­ди­на­ции ме­ро­прия­тий, за­тра­ги­ваю­щих разл. ас­пек­ты и сфе­ры со­труд­ни­че­ст­ва.

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