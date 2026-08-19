ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ - металлургическая провинция позднего бронзового века, распространённая во 2-м тысячелетии до н. э. от бассейна Днепра до верхней Оби и от предгорий Кавказа, Памира и Тяньшаня, Синьцзяна до таёжной зоны Евразии.

Про­из­водственные оча­ги евразийской степной металлургической провинции унас­ле­до­ва­ли многие важ­ней­шие мор­фо­ло­го-тех­но­ло­гические стан­дар­ты пред­ше­ст­вую­щей, но к то­му вре­ме­ни рас­пав­шей­ся Цир­кум­пон­тий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции. Восточные и западные гра­ни­цы евразийской степной металлургической провинции не­чёт­кие из-за тес­ных взаи­мо­про­ни­каю­щих кон­так­тов с оча­га­ми Вос­точ­но­ази­ат­ской и Ев­ро­пей­ской ме­тал­лур­гической про­вин­ций. В ис­то­рии евразийской степной металлургической провинции чёт­ко раз­ли­ча­ют­ся 3 основные фа­зы.

Пер­вая (ран­няя) фа­за (ру­беж III-II и начало II тысячелетий) оп­ре­де­ля­ет­ся встреч­ным дви­же­ни­ем двух мощ­ных эт­но­куль­тур­ных групп. С за­па­да на вос­ток по ле­со­степ­ной и степ­ной зо­нам Ев­ра­зии с бас­сей­нов До­на и Вол­ги про­дви­га­лось на­се­ле­ние аба­шев­ской куль­ту­ры, на юге Западной Си­би­ри и в Северном Ка­зах­ста­не сфор­ми­ро­ва­лись род­ст­вен­ные ей син­таш­тин­ская куль­ту­ра и пет­ров­ская куль­ту­ра; все они пред­став­ле­ны мно­го­численными мо­гиль­ни­ка­ми и по­се­ле­ния­ми. Встреч­ным по­то­ком, но се­вер­нее, по та­ёж­ной зо­не, с вос­то­ка на за­пад стре­ми­тель­но дви­га­лись груп­пы во­ин­ст­вен­ных но­си­те­лей сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры, из­вест­ной по по­гре­бе­ни­ям (в основном ке­но­та­фам) и свя­ти­ли­щу в Ка­нин­ской пе­ще­ре на Пе­чо­ре, есть спе­ци­фич­ное по фор­ме и вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ное брон­зо­вое ору­жие (то­по­ры-кель­ты, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, кин­жа­лы). Эта куль­ту­ра сфор­ми­ро­ва­лась в рай­оне Сая­но-­Ал­тая, но ха­рак­тер­ные для неё ору­дия и ору­жие из­вест­ны до Фин­лян­дии и Мол­да­вии (Бо­ро­дин­ский клад). Её но­си­те­ли вклю­чи­ли в со­став сво­их груп­пи­ро­вок и часть аба­шев­ско­го и синташтинского на­се­ле­ния.

Вто­рая фа­за евразийской степной металлургической провинции (около 2-й - 3-й четверти II тысячелетия) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ста­би­ли­за­ци­ей эт­но­куль­тур­ной си­туа­ции. В восточно-ев­ропейских сте­пях и ле­со­сте­пи гос­под­ство­ва­ла ар­хео­ло­ги­че­ская (куль­тур­но-ис­то­рическая) общ­ность сруб­ной куль­ту­ры; в ле­со­сте­пи, сте­пях и по­лу­пус­ты­нях Западной Си­би­ри, Ка­зах­ста­на и Средней Азии - ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры. В этой фа­зе про­ис­хо­ди­ло от­кры­тие и ос­вое­ние ог­ром­но­го чис­ла руд­ни­ков на про­стран­ст­вах от До­нец­ко­го кря­жа до Центрального Ка­зах­ста­на и За­пад­но­го (Руд­но­го) Ал­тая (например, Кар­га­лы, Джез­каз­ган, Кен­каз­ган). На­блю­да­ет­ся рас­цвет ин­ду­ст­рии про­изводства брон­зо­вых из­де­лий во мно­гих об­лас­тях, пре­ж­де все­го в степ­ных и ле­со­степ­ных об­ла­стях про­вин­ции.

Тре­тья фа­за (около 3-й тре­ти II тысячелетия) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся на­чи­наю­щим­ся рас­па­дом евразийской степной металлургической провинции. От Восточных Кар­пат до Ал­тая, в ос­нов­ном в степ­ной зо­не, рас­про­стра­ни­лась общ­ность ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры. Про­изводство мед­ных и брон­зо­вых из­де­лий в зна­чительной сте­пе­ни ут­ра­чи­ва­ло тот мор­фо­ло­го-тех­но­ло­гический стан­дарт, ко­то­рый до­ми­ни­ро­вал на пред­ше­ст­вую­щей фа­зе.

В кон­це брон­зо­во­го ве­ка в степ­ных рай­онах про­изо­шёл рас­пад общ­но­сти ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки, воз­рос­ла роль под­виж­ных жи­вот­но­водческих групп, пред­вос­хи­щав­ших гос­под­ство в степ­ной Ев­ра­зии куль­тур ко­че­вых ско­то­во­дов ран­не­го же­лез­но­го ве­ка.

Важ­ней­шие ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры в географических рамках Ев­разий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции

Рас­про­стра­не­ние в лес­ной и ле­со­степ­ной зо­нах Ев­разии но­си­те­лей сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры не при­ве­ло к бы­ст­рой и ко­рен­ной транс­фор­ма­ции ме­ст­ных куль­тур охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов, но в степ­ных и ле­со­степ­ных рай­онах Западной Си­би­ри су­ще­ст­во­ва­ла груп­па куль­тур, с ко­то­ры­ми в той или иной ме­ре свя­за­но фор­ми­ро­ва­ние сей­мин­ско-тур­бин­ской общ­но­сти (елу­нин­ская куль­ту­ра, ло­ги­нов­ская, кро­тов­ская куль­ту­ра и др.). В по­гре­бе­ни­ях и на по­се­ле­ни­ях этих куль­тур (Елу­ни­но, Цы­ган­ко­ва Соп­ка, Чер­но­озе­рье 6 и др.) из­вест­ны об­раз­цы и фор­мы для от­лив­ки ору­жия сей­мин­ско-тур­бин­ских ти­пов.

Фор­ми­ро­ва­ние сруб­но-ан­д­ро­нов­ско­го бло­ка куль­тур ста­ло не толь­ко клю­че­вым мо­мен­том в ста­би­ли­за­ции основных про­из­во­дя­щих цен­тров евразийской степной металлургической провинции на её вто­рой фа­зе, но и при­ве­ло к су­ще­ст­вен­но­му рас­ши­ре­нию их ареа­ла (осо­бен­но на се­ве­ре и вос­то­ке). Под влия­ни­ем этих куль­тур на юге лес­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы и в северной ле­со­сте­пи Западной Си­би­ри фор­ми­ру­ют­ся куль­ту­ры, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка ко­то­рых раз­ви­ва­лась под влия­ни­ем сруб­ных и ала­куль­ских цен­тров (позд­ня­ков­ская куль­ту­ра, ран­ние эта­пы тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры и при­ка­зан­ской куль­ту­ры, чер­ка­скуль­ская куль­ту­ра, кро­тов­ская куль­ту­ра и др.). В их хо­зяй­ст­ве важ­ную роль ста­ло иг­рать ско­то­вод­ст­во. В это вре­мя толь­ко в лес­ной зо­не Ура­ла и Западной Си­би­ри (гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра, самусьская куль­ту­ра и др.) уко­ре­ни­лись тра­ди­ции сей­мин­ско-тур­бин­ской ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. Фор­мы то­по­ров-кель­тов и на­ко­неч­ни­ков ко­пий, по­лу­чив­шие на­зва­ние «са­мусь­ско-ки­жи­ров­ских», от­ли­ча­ют­ся от сей­мин­ско-тур­бин­ских де­та­ля­ми мор­фо­ло­гии («лож­ные уш­ки») и де­ко­ра (пыш­ный «ков­ро­вый» ор­на­мент).

На треть­ей фа­зе основные куль­тур­но-ис­то­рические про­цес­сы в сис­те­ме евразийской степной металлургической провинции ха­рак­те­ри­зу­ют­ся кон­со­ли­да­ци­ей степ­ных групп сруб­но-ан­д­ро­нов­ско­го кру­га в общ­ность ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­тур и, на­про­тив, мо­за­ич­но­стью эт­но­куль­тур­ных групп в ле­со­степ­ных и юж­но­та­ёж­ных рай­онах, к югу от куль­тур лес­ных охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов (гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки на вос­то­ке и тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки на за­па­де). В ле­со­сте­пи и на юге лес­ной по­ло­сы Вол­го-Ура­лья и Западной Си­би­ри ак­ти­ви­зи­ро­вал­ся про­цесс «ан­д­ро­ни­за­ции» ме­ст­ных куль­тур (сус­кан­ская куль­ту­ра, суз­гун­ская куль­ту­ра, елов­ская куль­ту­ра и др.), сю­да пе­ре­ме­ща­ют­ся основные оча­ги ме­тал­ло­об­ра­бот­ки евразийской степной металлургической промышленности. Имен­но на этой фа­зе в сте­пи и ле­со­сте­пи на­чи­на­ет­ся мас­со­вое про­изводство ору­дий и ору­жия (втуль­ча­тые то­по­ры-кель­ты, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, тёс­ла, од­но­лез­вий­ные но­жи), вос­хо­дя­щих к сей­мин­ско-тур­бин­ским фор­мам.

На фи­на­ле евразийской степной металлургической провинции эт­но­куль­тур­ная кар­та боль­шин­ст­ва рай­онов Северной Ев­ра­зии ме­ня­ет­ся ко­рен­ным об­ра­зом. В степ­ных рай­онах про­ис­хо­дит рас­пад общ­но­сти куль­тур ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки (па­мят­ни­ки труш­ни­ков­ско­го, дон­галь­ско­го и бе­га­зин­ско­го, нур­ско­го ти­пов). В ле­со­сте­пи и на юге лес­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы фор­ми­ру­ют­ся ог­ром­ные куль­тур­но-ис­то­ри­че­ские общ­но­сти - тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки, мак­ла­ше­ев­ская куль­ту­ра. В При­ура­лье и За­ура­лье па­мят­ни­ки ме­жов­ской и бар­ха­тов­ской куль­тур при­хо­дят на сме­ну «ан­д­ро­но­ид­ным». В ле­со­сте­пи и юж­но­та­ёж­ных рай­онах Западной Си­би­ри рас­про­стра­ня­ют­ся кор­чаж­кин­ская и ир­мен­ская куль­ту­ра. На ле­со­степ­ных и лес­ных про­стран­ст­вах на­блю­да­ет­ся «ре­нес­санс» або­ри­ген­ных куль­тур, вы­ра­зив­ший­ся в за­мет­ном рос­те на­ро­до­на­се­ле­ния, ко­рен­ной пе­ре­ра­бот­ке и да­же от­ка­зе от не­ко­то­рых прив­не­сён­ных в пред­ше­ст­вую­щее вре­мя куль­тур­ных сте­рео­ти­пов сруб­но-ан­д­ро­нов­ско­го кру­га, по­все­ме­ст­ном рас­про­стра­не­нии круг­ло­дон­ной ке­ра­ми­ки и её де­ко­ре, по­сте­пен­ном от­ка­зе от кур­ган­но­го об­ря­да за­хо­ро­не­ния, свое­об­ра­зии жен­ских ук­ра­ше­ний. В ми­ре та­ёж­ных ев­ра­зий­ских куль­тур бо­лее за­мет­ной ста­но­вит­ся ло­каль­ная спе­ци­фи­ка ре­гио­нов: ле­бяж­ская куль­ту­ра Северного При­ура­лья, ат­лым­ская, позд­не­суз­гун­ская, лозь­вин­ская, бар­сов­ская, елов­ская куль­ту­ры За­ура­лья и Западной Си­би­ри от­ра­жа­ют транс­фор­ма­цию не­ко­гда об­ще­го про­стран­ст­ва гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки.

В на­ча­ле же­лез­но­го ве­ка про­изводство брон­зо­вых ору­дий и ору­жия, ха­рак­тер­ных для евразийской степной металлургической провинции, про­дол­жа­лось толь­ко в лес­ной зо­не (анань­ин­ская куль­ту­ра, ит­куль­ская куль­ту­ра, ку­лай­ская куль­ту­ра и др.). В степ­ных куль­ту­рах, кро­ме Сая­но-Алтай­ско­го ре­гио­на, про­изош­ла ко­рен­ная сме­на брон­зо­вых ору­дий и ору­жия же­лез­ны­ми.

В территориальных рамках евразийской степной металлургической провинции, преимущественно на севере, известен ряд культур, в которых производство металлических изделий не следовало стандартам, характерным для евразийской степной металлургической провинции. К таковым относятся во­ло­сов­ская куль­ту­ра, га­рин­ская, юр­тик­ская, гре­бен­ча­то­го гео­мет­риз­ма куль­ту­ра и др. В их хо­зяй­ст­ве охо­та и ры­бо­лов­ст­во со­че­та­лись с не­слож­ны­ми при­ё­ма­ми ме­тал­ло­об­ра­бот­ки.

Иллюстрации:

Ха­рак­тер­ные фор­мы брон­зо­вых ору­жия и ору­дий Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции: 1-8 - пер­вая фа­за (аба­шев­ская и син­таш­тин­ская куль­ту­ры), 9-18 - вто­рая фа­за (сруб­ная и ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ры) (по Е.Н. Чер­ных). Архив БРЭ;

Ха­рак­тер­ные фор­мы брон­зо­вых ору­жия и ору­дий Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции. Пер­вая фа­за, сей­мин­ско-тур­бин­ская куль­ту­ра (по Е.Н. Чер­ных). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)