ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ

Евпатий Коловрат — легендарный богатырь, персонаж «Повести о разорении Рязани Батыем» (старшие списки конца XVI в.).

Сказания о Е. К., записанные в «Повести...», происходят, вероятно, из рязанского народного эпоса. Согласно «Повести...», после разорения Рязани татарами рязанский боярин Е. К. вернулся на родину из Чернигова «с малой дружиной». Увидев разрушенный город, он собрал уцелевших после погрома рязанцев и отправился против татар, догнав их в Суздальской земле. Е. К. перебил множество татар, в том числе сына шурина Батыя ( Бату ), Хостоврула, и сам был убит только с помощью стенобитных орудий («пороков»). Подвиг Е. К. был оценен самим Батыем, вернувшим его тело уцелевшим в бою русским воинам.

Лит.: Лихачев Д. С. Повесть о разорении Рязани Батыем // Воинские повести Древней Руси. М.–Л., 1949. С. 119—142.