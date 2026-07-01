ЕВМЕН

Евмен (греч. Εὐμένης) — имя трех пергамских царей династии Атталидов.

Е. I (263—241 до н. э.) — племянник основателя династии Филетера, первый правитель независимого Пергамского царства . В результате конфликта с сирийским царем Антиохом I в 261 до н. э. сумел добиться для своего государства независимости. Значительно расширил владения Пергама за счет присоединенных территорий Ионии . Путем дипломатического диалога сумел обезопасить государство от угрозы вторжения галатских племен. Известен как реформатор административной системы пергамского царства.

Е. II (197—159 до н. э.) — сын Аттала I, внук Е. I. В правление Е. II Пергамское царство достигло наивысшего расцвета. Состоял в союзе с Римом против эллинистической Македонии и Селевкидов . Значительно расширил территорию своего государства после победы Рима над Антиохом III . Воевал с Понтийским и Вифинским царствами. Покровительствовал наукам и искусству. В его правление был сооружен алтарь Зевса ( Пергамский алтарь ), а Пергамская библиотека стала крупнейшей в эллинистическом мире.

Лит.: Hansen E. The Attalids of Pergamon. Ithaca (N. Y.), 1971.