ЕВМЕН
Евмен (греч. Εὐμένης) — имя трех пергамских царей династии Атталидов.
Е. I (263—241 до н. э.) — племянник основателя династии Филетера, первый правитель независимого Пергамского царства. В результате конфликта с сирийским царем Антиохом I в 261 до н. э. сумел добиться для своего государства независимости. Значительно расширил владения Пергама за счет присоединенных территорий Ионии. Путем дипломатического диалога сумел обезопасить государство от угрозы вторжения галатских племен. Известен как реформатор административной системы пергамского царства.
Е. II (197—159 до н. э.) — сын Аттала I, внук Е. I. В правление Е. II Пергамское царство достигло наивысшего расцвета. Состоял в союзе с Римом против эллинистической Македонии и Селевкидов. Значительно расширил территорию своего государства после победы Рима над Антиохом III. Воевал с Понтийским и Вифинским царствами. Покровительствовал наукам и искусству. В его правление был сооружен алтарь Зевса (Пергамский алтарь), а Пергамская библиотека стала крупнейшей в эллинистическом мире.
Лит.: Hansen E. The Attalids of Pergamon. Ithaca (N. Y.), 1971.