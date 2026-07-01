ЕВМЕЛ

Евмел (греч. Εὔμηλος) — правитель Боспорского царства в 310—304 до н. э.

После смерти отца, Перисада I в борьбе за престол победил братьев — Сатира, на сторону которого встали наемники (греки и фракийцы), и союзники (скифы), и Притана. Е. поддерживали меоты-фатеи. Придя к власти, восстановил народное собрание Пантикапея, полисные права граждан, обещал освободить их от податей и пошлин. Расширил границы государства, развивал хлебную торговлю, обеспечил безопасность плавания по Черному морю, добился влияния в Причерноморье. Опасаясь Лисимаха, одного из диадохов , принял тысячу осажденных им жителей Каллатиса, поселив их в Синдике. Погиб в Синдике при падении с колесницы.

Лит.: Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т. 1. Греческие писатели. Вып. 2. СПб., 1896. С. 474—479; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.—Л., 1949. С. 73—76; Молев Е. А. Эллины и варвары на северной окраине античного мира. М., 2003. С. 156—163.