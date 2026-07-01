ЕВЛЕ

ЕВЛЕ - город на востоке Швеции, административный центр лена Евлеборг.

Население 68,9 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Бот­ни­че­ско­го залива. Морской порт (гру­зо­обо­рот около 4 млн. т в год; около 70 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2006). Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных и железно-дорожных пе­ре­во­зок.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в VIII веке как ры­бац­кая де­рев­ня. Городское пра­во с 1446 года. В XV веке раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли ме­тал­ла­ми и ле­сом, с XVI века – строи­тель­ст­ва и ре­мон­та су­дов. Не­од­но­крат­но унич­то­жал­ся по­жа­ра­ми. По­сле по­жа­ра 1776 года от­стро­ен по ре­гу­ляр­но­му пла­ну. Пол­но­стью сго­рел в 1869 году, в 1870-х годах вос­ста­нов­лен. В Ста­ром го­ро­де (квар­тал Гам­ла-Еф­ле) со­хра­ни­лись де­ревянные по­строй­ки XVIII века. Зда­ния су­да (XVIII век), по­жар­ной стан­ции (1890 год, архитектор Ф. Бо­берг). Цер­ковь Святого Пав­ла (1980-е годы).

Институт гео­ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий. Уни­вер­си­тет (1977). Гор. б-ка (1907). Ху­дожественная га­ле­рея (1961 год, современное искусство). Му­зеи: Шведский му­зей же­лез­ных до­рог (1915 год, в Евле с 1970 года), ле­на Ев­ле­борг (1940), «Бриг "Гер­да"» (вос­ста­нов­ле­но суд­но XIX века). В Евле на­хо­дит­ся Шведский кар­то­гра­фический ар­хив (при нём дей­ст­ву­ет по­сто­ян­ная вы­став­ка). Городской те­атр. Кон­церт­ный зал (1998). Сим­фо­нический ор­кестр (1912). Еже­год­но про­во­дят­ся городской фес­ти­валь (в ав­гу­сте, один из круп­ней­ших в Шве­ции) и Скандинавский фес­ти­валь народной му­зы­ки. Од­на из главных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Евле – ро­ж­де­ст­вен­ская со­ло­мен­ная фи­гу­ра коз­ла (высота 13 м, дли­на 7 м), ко­то­рая с середины 1960-х годов еже­год­но в на­ча­ле де­каб­ря ус­та­нав­ли­ва­ет­ся на Двор­цо­вой площади. Парк Бу­ло­нер­ску­ген (умень­шен­ная ко­пия Бу­лон­ско­го ле­са в Па­ри­же). Хок­кей­ный клуб «Брю­нес» (про­во­дит мат­чи во Двор­це спор­та «Ле­ке­роль», 8,2 тысяч мест) – 12-крат­ный чем­пи­он Шве­ции (в 1964-1999 годах). В 1995 году во Дворце про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по хок­кею с шай­бой, в 1998 году – чем­пио­нат ми­ра по гре­ко-рим­ской борь­бе.

Около 75% (2005) ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сфе­ре ус­луг (в основном в тор­гов­ле, рес­то­ран­ном и гос­ти­нич­ном биз­не­се, ту­риз­ме, науке и об­ра­зо­ва­нии, сек­то­ре свя­зи, фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­луг и других). Тех­но­ло­гический парк (около 100 на­учно-про­из­водственных пред­при­ятий): раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий (ком­па­нии «In­tronics Sweden AB», «OpenNet AB», «Rivermen AB» и других), ре­ше­ния эко­ло­гических про­блем («YPAB System Internatio­nal AB»), а так­же кон­сал­тин­го­вые («Se­m­job AB», «UseCon AB») и другие ус­лу­ги. В промыленности (около 15% ра­бо­таю­щих) наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся нау­ко­ём­кие про­из­вод­ст­ва, в том числе те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния (за­вод «Ericsson Radio Sys­tems AB» – ра­дио- и те­ле­сис­те­мы, обо­ру­до­ва­ние для ра­дио­свя­зи), ин­фор­ма­ци­он­ных сис­тем (в Евле на­хо­дят­ся штаб-­квар­ти­ра и за­вод ком­па­нии «Syn­tronic AB» – раз­ра­бот­ка элек­трон­но­го, тех­ническго и административного про­грамм­но­го обес­пе­че­ния). Важ­ную роль в эко­но­ми­ке го­ро­да про­дол­жа­ют иг­рать тра­диционные от­рас­ли – де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная (круп­ней­шие ком­па­нии: «Kor­sn ̈as AB», «Stora En­so AB» и «ASSI Do­m ̈an – F ̈o­re­nade Well»); ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (на ба­зе чёр­ной ме­тал­лур­гии гор­но­про­мыш­лен­но­го района Бер­гс­ла­ген в Центральной Шве­ции; «Gäv­le Galvan AB» – элек­тро­ли­тическое галь­ва­ни­ро­ва­ние; «Gävle Stål AB» – бы­ст­ро­воз­во­ди­мые ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции). Пред­при­ятия элек­тро­тех­ни­че­ской («G ̈avle Varv AB» – про­изводство бал­ло­нов вы­со­ко­го дав­ле­ния, «Ca­le Industri AB» – пар­ко­воч­ные счёт­чи­ки), пи­ще­вку­со­вой (за­во­ды: «Ma­la­co­Leaf AB» – ба­ка­лея, кон­ди­тер­ские из­де­лия тор­го­вой мар­ки «L ̈akerol»; «Kraft Foods Sverige AB» – ко­фе, спе­ции) про­мыш­лен­но­сти (смотри Предпринимательская деятельность) .

В при­го­ро­де Евле на­хо­дит­ся парк раз­вле­че­ний Фу­ру­вик, один из круп­ней­ших в Шве­ции (на его тер­ри­то­рии – зоо­парк).

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