ЕВЛЕ
ЕВЛЕ - город на востоке Швеции, административный центр лена Евлеборг.
Население 68,9 тысяч человек (2007). Расположен на побережье Ботнического залива. Морской порт (грузооборот около 4 млн. т в год; около 70 тысяч контейнеров ДФЭ, 2006). Важный узел автомобильных и железно-дорожных перевозок.
Впервые упоминается в VIII веке как рыбацкая деревня. Городское право с 1446 года. В XV веке развивался как центр торговли металлами и лесом, с XVI века – строительства и ремонта судов. Неоднократно уничтожался пожарами. После пожара 1776 года отстроен по регулярному плану. Полностью сгорел в 1869 году, в 1870-х годах восстановлен. В Старом городе (квартал Гамла-Ефле) сохранились деревянные постройки XVIII века. Здания суда (XVIII век), пожарной станции (1890 год, архитектор Ф. Боберг). Церковь Святого Павла (1980-е годы).
Институт геоинформационных технологий. Университет (1977). Гор. б-ка (1907). Художественная галерея (1961 год, современное искусство). Музеи: Шведский музей железных дорог (1915 год, в Евле с 1970 года), лена Евлеборг (1940), «Бриг "Герда"» (восстановлено судно XIX века). В Евле находится Шведский картографический архив (при нём действует постоянная выставка). Городской театр. Концертный зал (1998). Симфонический оркестр (1912). Ежегодно проводятся городской фестиваль (в августе, один из крупнейших в Швеции) и Скандинавский фестиваль народной музыки. Одна из главных достопримечательностей Евле – рождественская соломенная фигура козла (высота 13 м, длина 7 м), которая с середины 1960-х годов ежегодно в начале декабря устанавливается на Дворцовой площади. Парк Булонерскуген (уменьшенная копия Булонского леса в Париже). Хоккейный клуб «Брюнес» (проводит матчи во Дворце спорта «Лекероль», 8,2 тысяч мест) – 12-кратный чемпион Швеции (в 1964-1999 годах). В 1995 году во Дворце проходили матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой, в 1998 году – чемпионат мира по греко-римской борьбе.
Около 75% (2005) работающих заняты в сфере услуг (в основном в торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе, туризме, науке и образовании, секторе связи, финансовых и бизнес-услуг и других). Технологический парк (около 100 научно-производственных предприятий): разработки в области информационных технологий (компании «Intronics Sweden AB», «OpenNet AB», «Rivermen AB» и других), решения экологических проблем («YPAB System International AB»), а также консалтинговые («Semjob AB», «UseCon AB») и другие услуги. В промыленности (около 15% работающих) наиболее активно развиваются наукоёмкие производства, в том числе телекоммуникационного оборудования (завод «Ericsson Radio Systems AB» – радио- и телесистемы, оборудование для радиосвязи), информационных систем (в Евле находятся штаб-квартира и завод компании «Syntronic AB» – разработка электронного, техническго и административного программного обеспечения). Важную роль в экономике города продолжают играть традиционные отрасли – деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (крупнейшие компании: «Korsn ̈as AB», «Stora Enso AB» и «ASSI Dom ̈an – F ̈orenade Well»); металлообработка (на базе чёрной металлургии горнопромышленного района Бергслаген в Центральной Швеции; «Gävle Galvan AB» – электролитическое гальванирование; «Gävle Stål AB» – быстровозводимые металлоконструкции). Предприятия электротехнической («G ̈avle Varv AB» – производство баллонов высокого давления, «Cale Industri AB» – парковочные счётчики), пищевкусовой (заводы: «MalacoLeaf AB» – бакалея, кондитерские изделия торговой марки «L ̈akerol»; «Kraft Foods Sverige AB» – кофе, специи) промышленности (смотри Предпринимательская деятельность).
В пригороде Евле находится парк развлечений Фурувик, один из крупнейших в Швеции (на его территории – зоопарк).