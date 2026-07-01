ЕВЛАХ
ЕВЛАХ - город в центре Азербайджана, административный центр одноименного района.
Население 54,6 тысячи человек (2007). Расположен на правом берегу реки Кура (пристань). Крупный транспортный узел. Аэропорт.
Упоминается в письменных источниках XII века. Возник на пересечении древних торговых путей Закавказья. С середины XVIII века входил в состав Гянджинского ханства. С 1804 года в Российской империи. Статус города с 1938 года. Историко-краеведческий музей.
Предприятия лёгкой (хлопкоочистительный завод) и пищевой (заводы: табачно-ферментационные, молочный, комбикормовый) промышленности; производство стройматериалов.
Близ Евлаха – археологические памятники бронзового века и раннего Средневековья.