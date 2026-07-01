ЕВЛАХ

ЕВЛАХ - город в центре Азербайджана, административный центр одноименного района.

Население 54,6 тысячи человек (2007). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ку­ра (при­стань). Круп­ный транс­порт­ный узел. Аэ­ро­порт.

Упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках XII века. Воз­ник на пе­ре­се­че­нии древ­них тор­го­вых пу­тей За­кав­ка­зья. С середины XVIII века вхо­дил в со­став Гянд­жин­ско­го хан­ст­ва . С 1804 года в Российской им­пе­рии. Ста­тус го­ро­да с 1938 года. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей.

Пред­при­ятия лёг­кой (хлоп­ко­очи­сти­тельный за­вод) и пи­ще­вой (за­во­ды: та­бач­но-фер­мен­та­ци­он­ные, мо­лоч­ный, ком­би­кор­мо­вый) промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Евлаха – ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки брон­зо­во­го ве­ка и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья .

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