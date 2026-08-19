ЕВКЛИД

ЕВКЛИ́Д. Древнегреческий математик.

Ав­тор пер­во­го из до­шед­ших до нас трак­та­тов по ма­те­ма­ти­ке, а так­же ра­бот по ас­тро­но­мии, оп­ти­ке, му­зы­ке.

Био­гра­фические све­де­ния о Евклиде край­не скуд­ны. Дос­то­вер­ным мож­но счи­тать лишь то, что его на­учная дея­тель­ность про­те­ка­ла в Алек­сан­д­рии в III веке до нашей эры.

Евклид – пер­вый ма­те­ма­тик алек­сан­д­рий­ской шко­лы. Его главный труд – «На­ча­ла» (в ла­ти­ни­зированной фор­ме – «Эле­мен­ты») со­дер­жит из­ло­же­ние пла­ни­мет­рии, сте­рео­мет­рии и ря­да во­про­сов тео­рии чи­сел; в нём он под­вёл итог пред­ше­ст­вую­ще­му раз­ви­тию ма­те­ма­ти­ки и за­ло­жил фун­да­мент для её даль­ней­ше­го раз­ви­тия (смотри «На­ча­ла» Ев­кли­да). Из других со­чи­не­ний Евклида по ма­те­ма­ти­ке из­вест­ны ра­бо­та «О де­ле­нии фи­гур», со­хра­нив­шая­ся в арабском пе­ре­во­де, 4 кни­ги «Ко­ни­че­ские се­че­ния», ма­те­ри­ал ко­то­рых во­шёл под тем же на­зва­ни­ем в про­из­ве­дения Апол­ло­ния Перг­ско­го, а так­же «По­риз­мы», пред­став­ле­ние об этом со­чи­не­нии мож­но по­лу­чить из «Ма­те­ма­ти­че­ско­го со­б­ра­ния» Пап­па Алек­сан­д­рий­ско­го. Из­вест­ные про­из­ве­де­ния Евклида со­б­ра­ны в «Euclidis Opera om­nia» (ed. J. L. Heiberg et H. Menge, vol. 1–9, 1883–1916).

Трак­тат «Де­ле­ние ка­но­на» (то есть мо­но­хор­да; ши­ро­ко из­вес­тен под латинским названием «Sectio canonis», со­хра­нил­ся бо­лее чем в 200 спи­сках), в ко­то­ром Евклид обоб­щил дос­ти­же­ния пи­фа­го­рей­ской тео­рии му­зы­ки («гар­мо­ни­ки»), в по­сле­дую­щие ве­ка был до­пол­нен и при­об­рёл та­кое же зна­че­ние для музыкальной нау­ки, как и «На­ча­ла» – для ма­те­ма­ти­ки. Пре­ем­ст­вен­ность с тео­ре­тическими по­ло­же­ния­ми трак­та­та (связь музыкальной аку­сти­ки и ма­те­ма­ти­ки, со­пос­тав­ле­ние с музыкальными ин­тер­ва­ла­ми чи­сло­вых от­но­ше­ний и обос­но­ва­ние че­рез них кон­со­нан­сов, де­ле­ние мо­но­хор­да в раз­ных ро­дах ин­тер­валь­ных сис­тем) про­сле­жи­ва­ет­ся в тру­дах круп­ней­ших тео­ре­ти­ков му­зы­ки вплоть до эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (Пто­ле­мей, Ни­ко­мах, Бо­эций, Гви­до Аре­тин­ский и другие).

Вы­дер­жан­ный в тра­ди­ци­ях Ари­сток­се­на трак­тат «Вве­де­ние в гар­мо­ни­ку», ко­то­рый при­пи­сы­ва­ет­ся Евклиду во мно­гих ста­рин­ных ру­ко­пи­сях, современная нау­ка счи­та­ет при­над­ле­жа­щим Кле­о­ни­ду .

Иллюстрации:

Архив БРЭ.