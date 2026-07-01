ЕВГЕНИЙ III (лат. Eugenius PP. III)

Евгений III (в миру — Бернардо Паганелли) родился в Пизе около 1080 г. В 1106 г. начал службу каноником пизанского кафедрального собора, а в 1138 г. принял монашество в цистерцианском монастыре в Клерво, где стал учеником Бернара Клервоского .

В 1145 г., когда Евгений III был избран папой, положение папства было очень трудным. С одной стороны, длительное противостояние между антипапой Анаклетом II и Иннокентием II, частая смена пап после смерти Иннокентия, с другой стороны проповеди Арнольда Брешианского подтачивали авторитете папского престола. Поскольку горожане, желавшие установления республики были против Евгения III, папа был вынужден бежать из города, чтобы пройти обряд посвящения.

После посвящения Евгений III удалился в Витербо. Там он обратился за помощью к королю Рожеру II и, заручившись его поддержкой, смог вернуться в Рим и положить конец анархии, начавшейся там после его бегства.

В 1146 г. Евгений III был вынужден снова покинуть Рим. Вернуться в город он смог только в 1148 г. Несмотря на слабость своей власти в Риме Евгений III сумел организовать Второй Крестовый поход, целью которого было освобождение Эдессы. Проповедью крестового похода активно занимался Бернар Клервоский. По замыслу Евгения III его должен был возглавить король Франции Людовик VIII. Проповеди Бернара Клервоского имели такой успех, что в 1146 г. к походу присоединился и император Конрад III.

После провала Второго Крестового похода Евгений III провозгласил крестовый поход против славян.

Благодаря тому, что папа был избавлен от необходимости участвовать в политической жизни Рима и Италии, он имел возможность активно влиять на церковь во всей Европе. Евгений III низложил епископов Майнца, Реймса и Йорка, созывал соборы.

Евгений III умер 8 июля 1153 г.

Иллюстрации:

Папа римский Евгений III.