ЕВГЕНИЙ (Евфимий Алексеевич БОЛХОВИТИНОВ)

Митрополит Киевский и Галицкий. Историк Церкви, археограф.

Окончил Славяно-греко-латинскую академию (1789), слушал лекции в Московском университете. Историю Церкви рассматривал в контексте истории России. Много занимался изучением местной истории: оставил сочинения по истории Воронежской губернии, Пскова и т.д. Заслугой историка является введение в научный оборот многочисленных, ранее не известных фактов. Принимал активное участие в работе археографического кружка Н.П. Румянцева. Всю жизнь работал над справочным «Словарем русских писателей», ставшим одним из первых и самых полных отечественных энциклопедических изданий. Член Российской академии (1806) и Петербургской АН (1829).

Сочинения:

Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из истории, архивных записок и сказаний. Воронеж, 1800;

Историческое исследование о Соборах российской церкви. СПб., 1803;

Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода. М., 1808;

Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. СПб., 1818. Т. 1-2;

История княжества Псковского, гражданская и церковная. Киев, 1831;

Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. М., 1845. Т. 1-2.