ЕВГЕМЕР
ЕВГЕМЕ́Р. Древнегреческий писатель, философ.
Около 301-297 годов жил при дворе македонского царя Кассандра. По мировоззрению близок философам киренской школы. Автор сочинения «Священная запись» («‘Ιερά ἀναγραφή», в Риме был известен перевод Энния под названием «Священная история»; дошло до нашего времени в кратком пересказе Диодора Сицилийского), в котором рассматривал богов как людей, обожествлённых за свои подвиги и заслуги. Подобное объяснение политеистической религии как культа предков было популярно в Средневековье (вслед за Августином и другими): языческие боги отождествлялись с библейскими царями и пророками и таким образом включались в историю христианства.
Издания:
Euhemeri Messenii reliquiae. Stutgardiae; Lipsiae, 1991.