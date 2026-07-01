ЕВФРАНОР

ЕВФРАНОР - древнегреческий живописец и скульптор.

Пред­ста­ви­тель фи­ван­ской шко­лы жи­во­пи­си, уче­ник её гла­вы - Ари­сти­да Стар­ше­го. Ме­ж­ду 360-330 годами ра­бо­тал в Афи­нах, где соз­дал для Стои Зев­са Элев­те­ра на Аго­ре кар­ти­ны «Под­ви­ги афи­нян при Ман­ти­нее», «Две­на­дцать бо­гов», «Те­зей, да­рую­щий на­ро­ду де­мо­кра­тию». В Эфе­се на­хо­ди­лась его кар­ти­на «Одис­сей». Жи­во­пис­ные ра­бо­ты Евфранора не со­хра­ни­лись. По всей ве­ро­ят­но­сти, гран­ди­оз­ные ге­ро­ические сце­ны Евфранора, ис­пол­нен­ные в клас­сических тра­ди­ци­ях, от­ли­ча­ли эмо­цио­наль­ность и па­те­тич­ность об­ра­зов, свой­ст­вен­ные фи­ван­ской шко­ле. По сло­вам Пли­ния Стар­ше­го , сам ху­дож­ник, же­лая под­черк­нуть своё уме­ние пе­ре­дать ма­те­ри­аль­ность изо­бра­жае­мо­го, го­во­рил, что на­пи­сан­ный им Те­зей «пи­тал­ся мя­сом, а не ро­за­ми». Евфранор так­же на­пи­сал трак­та­ты «О сим­мет­рии» и «О крас­ках», о ко­то­рых упо­ми­на­ют ан­тич­ные ав­то­ры. Как скульп­тор Евфранор ра­бо­тал в мра­мо­ре и брон­зе. Час­тич­но со­хра­ни­лась ста­туя Апол­ло­на (Му­зей Аго­ры, Афи­ны), по сти­лю на­по­ми­наю­щая про­из­ве­де­ния Фи­дия.