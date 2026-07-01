ЕВФРАНОР
ЕВФРАНОР - древнегреческий живописец и скульптор.
Представитель фиванской школы живописи, ученик её главы - Аристида Старшего. Между 360-330 годами работал в Афинах, где создал для Стои Зевса Элевтера на Агоре картины «Подвиги афинян при Мантинее», «Двенадцать богов», «Тезей, дарующий народу демократию». В Эфесе находилась его картина «Одиссей». Живописные работы Евфранора не сохранились. По всей вероятности, грандиозные героические сцены Евфранора, исполненные в классических традициях, отличали эмоциональность и патетичность образов, свойственные фиванской школе. По словам Плиния Старшего, сам художник, желая подчеркнуть своё умение передать материальность изображаемого, говорил, что написанный им Тезей «питался мясом, а не розами». Евфранор также написал трактаты «О симметрии» и «О красках», о которых упоминают античные авторы. Как скульптор Евфранор работал в мраморе и бронзе. Частично сохранилась статуя Аполлона (Музей Агоры, Афины), по стилю напоминающая произведения Фидия.