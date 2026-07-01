ЕВФИМИЙ
ЕВФИМИЙ - инок, основатель старообрядческого согласия странников.
После 3-й ревизии 1764 года был отдан на военную службу, но дезертировал, считая, что таким образом спасает свою душу, и около 1767 года отправился в Москву к филипповцам, где принял крещение с именем Ефстафий. Переписывал книги, писал иконы и миниатюры в лицевых Апокалипсисах. Два года жил в Топозерском скиту (Архангельская губерния). Вернувшись в Москву, пытался примирить противоречия внутри согласия. В августе 1781 года прервал общение в трапезе и молитве со своими единоверцами, считая их отпадшими от истинной веры. Поиски истинного пути в «антихристовом» мире привели его к некоему «странствующему издревле», старообрядческому старцу Иоанну. Под его влиянием крестил сам себя «в странство» с именем Евфимия (октябрь 1784 года), положив тем самым начало новому старообрядческому согласию. Приверженцу учения Евфимия следовало: «таиться и бегать», порвать все связи с обществом, уклониться от всех гражданских повинностей (записи в ревизии, платежа податей, военной службы, присяги и других). Вместе со своими последователями он переместился в Ярославль и скрывался в Пошехонских лесах, где им были написаны обличительные сочинения против беспоповцев, пытавшихся найти компромисс с окружающим миром, и против репрессивной и податной политики государства. Наибольшую известность получил «Цветник», имевший хождение во многих списках.
Сочинения:
Сочинения / Подготовлено А. И. Мальцевым. Новосиб., 2003.