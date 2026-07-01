ЕВФИМИЙ

ЕВФИМИЙ - инок, основатель старообрядческого согласия странников.

По­сле 3-й ре­ви­зии 1764 года был от­дан на во­енную служ­бу, но де­зер­ти­ро­вал , счи­тая, что та­ким об­ра­зом спа­са­ет свою ду­шу, и около 1767 года от­пра­вил­ся в Мо­ск­ву к фи­лип­пов­цам, где при­нял кре­ще­ние с име­нем Еф­ста­фий. Пе­ре­пи­сы­вал кни­ги, пи­сал ико­ны и ми­ниа­тю­ры в ли­це­вых Апо­ка­лип­си­сах. Два го­да жил в То­по­зер­ском ски­ту (Ар­хан­гель­ская губерния). Вер­нув­шись в Мо­ск­ву, пы­тал­ся при­ми­рить про­ти­во­ре­чия внут­ри со­гла­сия. В августе 1781 года пре­рвал об­ще­ние в тра­пе­зе и мо­лит­ве со свои­ми еди­но­вер­ца­ми, счи­тая их от­пад­ши­ми от ис­тин­ной ве­ры. По­ис­ки ис­тин­но­го пу­ти в «ан­ти­хри­сто­вом» ми­ре при­ве­ли его к не­кое­му «стран­ст­вую­ще­му из­древ­ле», ста­ро­об­рядческому стар­цу Ио­ан­ну. Под его влия­ни­ем кре­стил сам се­бя «в стран­ст­во» с име­нем Ев­фи­мия (октябрь 1784 года), по­ло­жив тем са­мым на­ча­ло но­во­му ста­ро­об­рядческому со­гла­сию. При­вер­жен­цу уче­ния Евфимия сле­до­ва­ло: «та­ить­ся и бе­гать», по­рвать все свя­зи с об­ще­ст­вом, ук­ло­нить­ся от всех гражданских по­вин­но­стей (за­пи­си в ре­ви­зии, пла­те­жа по­да­тей, во­ен­ной служ­бы, при­ся­ги и других). Вме­сте со свои­ми по­сле­до­ва­те­ля­ми он пе­ре­мес­тил­ся в Яро­славль и скры­вал­ся в По­ше­хон­ских ле­сах, где им бы­ли на­пи­са­ны об­ли­чительные со­чи­не­ния про­тив бес­по­пов­цев, пы­тав­ших­ся най­ти ком­про­мисс с ок­ру­жаю­щим ми­ром, и про­тив ре­прес­сив­ной и по­дат­ной по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил «Цвет­ник», имев­ший хо­ж­де­ние во мно­гих спи­сках.

Сочинения:

Со­чи­не­ния / Под­го­тов­ле­но А. И. Маль­це­вым. Но­во­сиб., 2003.