ЕВФАЛИЙ

ЕВФАЛИЙ - издатель части Нового Завета , состоящей из Деяний святых апостолов и Посланий апостолов.

О личности Евфалия ничего не известно. В ряде поздних рукописей, содержащих его рецензию на апостольские писания, он отождествляется с Евфалием, епископом Сулкийским (2-я половина VII века). Евфалий жил приблизительно в конце IV или середине V веков (Robinson. 1895. P. 28). Древнейшая рукопись, в которой он рассматривал тексты НЗ (Послания апостола Павла - Paris. Coislin. gr. 202), датирована VI веков. Евфалий пользовался в работе антиохийским типом текста, однако для определения хронологии истории апостолов привлекал не только сиро-македонский, но и египетский календарь. В связи с этим место деятельности Евфалия остается неопределенным: Сирия, Палестина или Александрия.

Основной целью работы Евфалия была выработка удобного деления текста на главы, подглавы и стихи. До Евфалия подобную работу с Евангелиями провел Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской. Рецензия Евфалия на Деяния святых апостолов в рукописной традиции нередко приписывается пресвятому Памфилу, учителю епископа Евсевия Памфила. Как основу Евфалий использовал наиболее распространенный в то время антиохийско-константинопольский тип текста НЗ (лег в основу византийского), сверял его с лучшими списками из библиотеки епископа Евсевия Памфила (PG. 85. Col. 692). Главы и стихи - это малые части, наиболее крупные разделы составляют перикопы литургических чтений. В конце каждой книги Евфалий приводит общее количество чтений, глав и стихов в ней. Послания апостола Павла, Деяния святых апостолов и Соборные Послания предваряют посвящения пресвятому Афанасию. Далее следуют ἀνακεφαλαίωσις - таблицы внутренних подразделений, указывающие, сколько чтений содержится в книге, сколько глав и стихов в каждом чтении. В этих же таблицах Евфалий отмечает количество цитат из других книг Священного Писания , из апокрифов. Особые таблицы (ἔκθεσις) дают сжатое содержание чтений, глав и подглав, время от времени перед той или иной таблицей появляются экспликативные заметки. Евфалий вставляет собственные записи, поясняющие, как пользоваться таблицами, и исторические предисловия, сообщающие об авторе книг НЗ и обстоятельствах их написания.