ЭВЕНКИЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Эвенкийский краеведческий музей основан 7 ноября 1927 года.

Он является единственным общедоступным хранилищем исторических реликвий культуры эвенков, ессейских якутов, кето, проживающих на территория Эвенкии. Уникальную часть фондов составляют: естественнонаучная и археологическая коллекция, этнографическая коллекция (национальная одежда, старинные женские украшения, украшения для упряжи оленя, календари эвенков, музыкальные инструменты из дерева, кости, металла), коллекция предметов религиозного культа (шаманский костюм, бубны, амулеты), коллекция нумизматики, прикладного искусства (предметы из бересты, кости, аппликации из меха, вышивки из бисера), коллекция изобразительного искусства, документальных материалов и личные вещи людей, внесших вклад в развитие Эвенкии.

Иллюстрации:

Эвенкийский краеведческий музей.