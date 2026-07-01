ЕВБУЛ
ЕВБУ́Л. В Древних Афинах государственный деятель середины IV века до нашей эры.
Около 355 года, возможно, по его предложению была создана казна «зрелищных» денег (теорикон), из которой беднейшим гражданам выдавались деньги на посещение театра. Евбул провёл закон, по которому в эту казну собирались все неизрасходованные средства государства и запрещалось использовать деньги фонда для военных целей. С этим законом долгое время боролся Демосфен, которому в 339 году на время удалось добиться включения средств теорикона в военную казну.
Евбул длительное время руководил финансами полиса, проводил политику поощрения экономической деятельности метеков, создания благоприятных условий для разработки Лаврийских рудников. Возможно, по его инициативе были учреждены суды для максимально быстрого рассмотрения торговых споров.
При Евбуле были начаты работы по строительству каменных доков и морского арсенала в гавани Пирей; было значительно увеличено количество боевых кораблей.
Благодаря финансовой деятельности Евбула ежегодный доход Афин со 130 талантов (в 355 году) увеличился до 400 талантов (в 346 году). Политика укрепления экономического положения Афин была продолжена в 338-326 годах до нашей эры Ликургом.