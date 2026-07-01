ЕВБУЛ

ЕВБУ́Л. В Древних Афинах государственный деятель середины IV века до нашей эры.

Около 355 года, воз­мож­но, по его пред­ло­же­нию бы­ла соз­да­на каз­на «зре­лищ­ных» де­нег (тео­ри­кон), из ко­то­рой бед­ней­шим гра­ж­да­нам вы­да­ва­лись день­ги на по­се­ще­ние те­ат­ра. Евбул про­вёл за­кон, по ко­то­ро­му в эту каз­ну со­би­ра­лись все не­из­рас­хо­до­ван­ные сред­ст­ва го­су­дар­ст­ва и за­пре­ща­лось ис­поль­зо­вать день­ги фон­да для во­енных це­лей. С этим за­ко­ном дол­гое вре­мя бо­рол­ся Де­мос­фен , ко­то­ро­му в 339 году на вре­мя уда­лось до­бить­ся вклю­че­ния средств тео­ри­ко­на в во­енную каз­ну .

Евбул дли­тель­ное вре­мя ру­ко­во­дил фи­нан­са­ми по­ли­са, про­во­дил по­ли­ти­ку по­ощ­ре­ния эко­но­мической дея­тель­но­сти ме­те­ков, соз­да­ния бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для раз­ра­бот­ки Лав­рий­ских руд­ни­ков. Воз­мож­но, по его ини­циа­ти­ве бы­ли уч­ре­ж­де­ны су­ды для мак­си­маль­но бы­ст­ро­го рас­смот­ре­ния тор­го­вых спо­ров.

При Евбуле бы­ли на­ча­ты ра­бо­ты по строи­тель­ст­ву ка­мен­ных до­ков и морского ар­се­на­ла в га­ва­ни Пи­рей; бы­ло зна­чи­тель­но уве­ли­че­но ко­ли­че­ст­во бое­вых ко­раб­лей.

Бла­го­да­ря фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти Евбула еже­год­ный до­ход Афин со 130 та­лан­тов (в 355 году) уве­ли­чил­ся до 400 та­лан­тов (в 346 году). По­ли­ти­ка ук­ре­п­ле­ния эко­но­мического по­ло­же­ния Афин бы­ла про­дол­же­на в 338-326 годах до нашей эры Ли­кур­гом.