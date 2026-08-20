ЭВБЕЯ (др.-греч. Εὔβοια)

Остров в Эгейском море, простирающийся с северо-запада на юго-восток вдоль побережья Центральной Греции, отделенный от нее Талактийским проливом, и проливом Эврип.

Из-за своей протяженности назывался также Макрида (Длинным). На севере острова возвышается горная цепь Телефры, в центральной части находятся хребты Дирфис и Котиллы, в южной – гора Оха. Эвбея была заселена главным образом ионийцами, хотя Гомер называет и местные племена абантов, гестийцев, эллопов и дриопов; дед Гектора, Амфикл, был родом из эвбейской Гистиеи, разрушенной впоследствии Периклом.

Находясь на морском торговом пути, Эвбея играла важную роль в торговле с Восточным Средиземноморьем. Открытие на Эвбее так называемого погребения «вождя Лефканди», среди погребального инвентаря которого содержался обширный восточный материал, позволило исследователям пересмотреть историю острова в Темные века и удревнить дату начала торговых контактов c востоком. Наиболее значимыми торговыми центрами Эвбеи были Халкида и Эретрия, соперничавшие между собой за главенство на острове. Благодаря удобству использования, эвбейская денежная система, при Солоне (594 г. до н.э.) была введена в Аттике вместо эгинской, что облегчило торговлю между Афинами и Эвбеей, Коринфом, Халкидикой и Малой Азией и способствовала развитию внеэкономических связей Афин.

В 506 г. до н.э. Халкида попала под владычество Афин, а чуть позднее в состав Делосской симмахии вошел весь остров. Во время второго похода персов против Греции флот Артаферна и Датиса пристал к берегам Эвбеи, где в результате предательства были взяты и разрушены Эретрия и Карист, а плененные жители Эретреи уведены в Сузы (490 г. до н.э.). Во время Пелопонесской войны, в 446 г. до н.э., эвбейские города подняли восстание, с целью выхода из Делосского союза, однако, оно было жестоко подавлено Периклом. Лишь в 411 г. до н.э. Эвбея окончательно отпадает от Афинского морского союза.

С 377 по 350 гг.до н.э. союз эвбейских городов входил во Второй Афинский морской союз; в 308-304 гг. до н.э. Эвбея – член Беотийского союза. После завоевания Греции Римом, остров был присоединен к провинции Македония (146 г. до н.э.), при Августе он становится частью провинции Ахайя.

Благодаря месторождениям белого мрамора с зеленоватыми прожилками (Carystium marmor) недалеко от Кариста, находившего сбыт при строительстве домов состоятельных римлян, Эвбея продолжала оставаться оживленным торговым центром.

Автор статьи: Е.Н. Дмитриева