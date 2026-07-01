ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ

ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ - хри­сти­ан­ский под­виж­ник, бо­го­слов, ду­хов­ный пи­са­тель, эк­зе­гет, мис­тик.

В юно­сти был бли­зок к Ва­си­лию Ве­ли­ко­му, ко­то­рый по­ста­вил его чте­цом. Впо­след­ст­вии сбли­зил­ся с Гри­го­ри­ем Бо­го­сло­вом , при­нял от не­го ру­ко­по­ло­же­ние в диа­ко­ны (379), на­хо­дил­ся вме­сте с ним в Кон­стан­ти­но­по­ле, ко­гда Гри­го­рий Бо­го­слов при­нял на се­бя ру­ко­во­дство пра­во­слав­ной об­щи­ной это­го го­ро­да. По­сле уда­ле­ния Гри­го­рия Бо­го­сло­ва с Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры Евагрий Понтийский по­ки­нул Кон­стан­ти­но­поль и пе­ре­се­лил­ся в Ие­ру­са­лим, где во­шёл в круг при­вер­жен­цев Ори­ге­на. С 383 года - в Егип­те, жил в Нит­рий­ской пус­ты­не, а с 385 года и до са­мой кон­чи­ны - в Кел­ли­ях, где сбли­зил­ся с Ма­ка­ри­ем Алек­сан­д­рий­ским (около 295 года - около 395 года) и Ма­ка­ри­ем Ве­ли­ким.

Этическую ос­но­ву бо­го­сло­вия Евагрия Понтийского со­став­ля­ют те­мы борь­бы с по­ро­ка­ми, с ис­ку­ше­ния­ми при­ло­га­ми (ми­мо­лёт­ны­ми по­мыс­ла­ми, при­вхо­дя­щи­ми из­вне), а так­же те­ма по­сте­пен­но­го очи­ще­ния серд­ца и ума ото все­го про­тив­но­го Бо­гу и, со­от­вет­ст­вен­но, про­ти­во­ес­те­ст­вен­но­го для че­ло­ве­че­ской при­ро­ды. Имен­но та­кой смысл вкла­ды­ва­ет Евагрий Понтийский в ан­тич­ное фи­лософское по­ня­тие о жиз­ни со­глас­но при­ро­де, в том же ра­кур­се го­во­рит он и о ес­тественном со­зер­ца­нии, вскарм­ли­вае­мом фи­ло­со­фи­ей. Од­на­ко ис­тин­ной це­лью хри­стиа­ни­на Евагрий Понтийский счи­та­ет дос­ти­же­ние выс­шей фи­ло­со­фии, мис­тического со­зер­ца­ния умо­по­сти­гае­мых пред­ме­тов и в ко­неч­ном счё­те ис­тин­ное Бо­го­по­зна­ние, опи­са­ние ко­то­ро­го у Евагрий Понтийский но­сит поч­ти «эзо­те­ри­че­ский» ха­рак­тер. От Ори­ге­на Евагрий Понтийский вос­при­нял тео­рию «умов» (ну­сов) - ум­ных сущ­но­стей, со­тво­рён­ных Бо­гом из­на­чаль­но чис­ты­ми, но впо­след­ст­вии от­пав­ших от чис­то­го ду­хов­но­го со­зер­ца­ния Бо­же­ст­ва. То­гда Бог соз­да­ёт ми­ры, в ко­то­рых от­пав­шие и отя­же­ляв­шие­ся пло­тию «умы» мог­ли бы по­лу­чить воз­мож­ность ис­ку­п­ле­ния и вос­ста­нов­ле­ния в сво­ём преж­нем, чис­том со­стоя­нии. Эс­ха­то­ло­гия и со­те­рио­ло­гия Евагрий Понтийский лишь во внеш­ней фор­ме тер­ми­но­ло­гии сов­па­да­ют с ор­то­док­саль­ным цер­ков­ным уче­ни­ем. Су­дя по все­му, Евагрий Понтийский раз­де­лял ори­ге­нов­ское уче­ние об апо­ка­та­ста­си­се (воз­мож­но­сти пол­но­го «вос­ста­нов­ле­ния», спа­се­ния и со­еди­не­ния с Бо­гом не­за­ви­си­мо от их во­ли всех душ и ду­хов, да­же дья­во­ла, а так­же врем. ха­рак­те­ре ад­ских мук) и пред­су­ще­ст­во­ва­нии душ. По­яв­ляю­щее­ся у Ори­ге­на уче­ние о ме­тем­пси­хо­зе в чис­том ви­де, од­на­ко, Евагрий Понтийский не раз­де­ля­лось.

Судь­бы со­чи­не­ний Евагрий Понтийский, со­хра­нив­ших­ся ча­стью в греческом ори­ги­на­ле, ча­стью в пе­ре­во­дах, сло­жи­лись по-раз­но­му. Тру­ды, ка­саю­щие­ся главным образом прак­ти­ки мо­на­ше­ской ас­ке­зы («Дея­тель­ное Сло­во», «Со­ти­цы к мо­на­хам» и др.), бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны и чи­та­лись в сре­де ви­зантийского мо­на­ше­ст­ва; по­след­нее со­чи­не­ние бы­ло так­же из­вест­но на За­па­де. На­про­тив, мис­тические со­чи­не­ния Евагрия Понтийского («Гно­стик», «Гно­сти­че­ские гла­вы» и др.), бу­ду­чи от­верг­ну­ты цер­ков­ной тра­ди­ци­ей, со­хра­ни­лись по-гре­че­ски лишь во фраг­мен­тах, а так­же в за­час­тую сгла­жен­ных пе­ре­во­дах на сирийский, армянский язы­ки, от­час­ти на араб­ский, гру­зин­ский, ге­ез. Не­смот­ря на то что Евагрий Понтийский как по­сле­до­ва­тель Ори­ге­на был по­смерт­но осу­ж­дён на 5-м Все­лен­ском со­бо­ре (553), его бо­го­сло­вие ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на Ио­ан­на Кас­сиа­на Рим­ля­ни­на , Пал­ла­дия Еле­нополь­ско­го (368-430) и осо­бен­но на Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка и Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка.

Сочинения:

Migne PG. T. 40. P. 1214–1286;

Traté Pratique ou Le moine // Sources Chrétiennes. P., 1971. P. 170–171;

Scholies aux Proverbs. P., 1987.