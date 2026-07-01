ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ
ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ - христианский подвижник, богослов, духовный писатель, экзегет, мистик.
В юности был близок к Василию Великому, который поставил его чтецом. Впоследствии сблизился с Григорием Богословом, принял от него рукоположение в диаконы (379), находился вместе с ним в Константинополе, когда Григорий Богослов принял на себя руководство православной общиной этого города. После удаления Григория Богослова с Константинопольской кафедры Евагрий Понтийский покинул Константинополь и переселился в Иерусалим, где вошёл в круг приверженцев Оригена. С 383 года - в Египте, жил в Нитрийской пустыне, а с 385 года и до самой кончины - в Келлиях, где сблизился с Макарием Александрийским (около 295 года - около 395 года) и Макарием Великим.
Этическую основу богословия Евагрия Понтийского составляют темы борьбы с пороками, с искушениями прилогами (мимолётными помыслами, привходящими извне), а также тема постепенного очищения сердца и ума ото всего противного Богу и, соответственно, противоестественного для человеческой природы. Именно такой смысл вкладывает Евагрий Понтийский в античное философское понятие о жизни согласно природе, в том же ракурсе говорит он и о естественном созерцании, вскармливаемом философией. Однако истинной целью христианина Евагрий Понтийский считает достижение высшей философии, мистического созерцания умопостигаемых предметов и в конечном счёте истинное Богопознание, описание которого у Евагрий Понтийский носит почти «эзотерический» характер. От Оригена Евагрий Понтийский воспринял теорию «умов» (нусов) - умных сущностей, сотворённых Богом изначально чистыми, но впоследствии отпавших от чистого духовного созерцания Божества. Тогда Бог создаёт миры, в которых отпавшие и отяжелявшиеся плотию «умы» могли бы получить возможность искупления и восстановления в своём прежнем, чистом состоянии. Эсхатология и сотериология Евагрий Понтийский лишь во внешней форме терминологии совпадают с ортодоксальным церковным учением. Судя по всему, Евагрий Понтийский разделял оригеновское учение об апокатастасисе (возможности полного «восстановления», спасения и соединения с Богом независимо от их воли всех душ и духов, даже дьявола, а также врем. характере адских мук) и предсуществовании душ. Появляющееся у Оригена учение о метемпсихозе в чистом виде, однако, Евагрий Понтийский не разделялось.
Судьбы сочинений Евагрий Понтийский, сохранившихся частью в греческом оригинале, частью в переводах, сложились по-разному. Труды, касающиеся главным образом практики монашеской аскезы («Деятельное Слово», «Сотицы к монахам» и др.), были широко распространены и читались в среде византийского монашества; последнее сочинение было также известно на Западе. Напротив, мистические сочинения Евагрия Понтийского («Гностик», «Гностические главы» и др.), будучи отвергнуты церковной традицией, сохранились по-гречески лишь во фрагментах, а также в зачастую сглаженных переводах на сирийский, армянский языки, отчасти на арабский, грузинский, геез. Несмотря на то что Евагрий Понтийский как последователь Оригена был посмертно осуждён на 5-м Вселенском соборе (553), его богословие оказало существенное влияние на Иоанна Кассиана Римлянина, Палладия Еленопольского (368-430) и особенно на Иоанна Лествичника и Максима Исповедника.
Сочинения:
Migne PG. T. 40. P. 1214–1286;
Traté Pratique ou Le moine // Sources Chrétiennes. P., 1971. P. 170–171;
Scholies aux Proverbs. P., 1987.