ЭСКВИЛИН (лат. Mons Esquilinus)

Один из семи холмов Рима, расположен на юго-восток от Виминала .

Именем «Эсквилин» обозначается плато, образованное холмами Оппием и Циспием. На Эсквилине располагалось одно из древнейших поселений на территории Рима. В ранний железный век там находилось кладбище, в частности, для нищих (Hor. Sat. I. 8. 8-13), но встречаются и очень богатые отштукатуренные склепы с фресками. Там же были места казни, роща Либитины – богини смерти и похорон, и квартал названных по ее имени либитинариев – могильщиков и других лиц, связанных с похоронами. Холм находился внутри Сервиевой стены, которая сменила старые укрепления едва ли не царского времени и расширила Эсквилинский квартал на восток; в районе холма находились Эсквилинские ворота, рядом с которыми размещалась триумфальная арка Галлиена . При Августе Эсквилин был разделен на три квартала; кроме того, император, считая вредным столь близкое к центру города кладбище, засыпал его и на этом месте были разбиты сады Мецената . В эпоху Империи Эсквилин становится одним из главных торговых кварталов Рима. Там располагались Аргилет – улица сапожников, Рыбная площадь, площадь Лакомств и Субура – оживленная торговая улица. Нерон начал строить здесь свой Золотой Дом, позже появились термы Тита и Траяна. На Эсквилине в разное время жили Цезарь, Вергилий, Проперций , Плиний Младший .

Автор статьи: А.Д. Пантелеев