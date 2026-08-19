ЕСИПОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕСИПОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - историк.

Из дворян Саратовской губернии. Образование получил в пансионе при Санкт-Петербургском университе, после окончания которого с января 1831 года служил канцелярским чиновником, затем помощником старшего цензора в Комитете иностранной цензуры.

2 июня 1834 года произведен в титулярные советники, 9 июня 1836 года - в коллежские асессоры. 27 января 1838 года определен производителем дел в ученый комитет Мин-ва гос. имуществ, являлся помощником правителя дел в комитете, затем правителем дел. 10 января 1844 года произведен в коллежские советники, исполнял должности начальника временного управления землями Симбирской губернии и старшего члена Межевой конторы, 26 июля 1847 года произведен в статские советники. С 16 октября 1848 года по 14 января 1851 года являлся председателем Казанской (затем Рязанской) палаты Гражданского суда.

В 1852-1856 годы чиновник особых поручений при председателе Санкт-Петербургского опекунского совета, в 1856-1864 годы управляющий делами опеки по вверенным великой княгине Марии Николаевне благотворительным заведениям, 17 апреля 1857 года произведен в действительные статские советники. В 1864 году причислен к Министерству императорского двора, 4 июля 1882 года назначен заведующим общим архивом (в Москве и Санкт-Петербурге) министерства, был одним из создателей архива.

Заслуги Г.В. Есипова отмечены орденами св. Анны 2-й (1855 год) и 1-й (1887 год) степени, св. Станислава 1-й степени (1868 год).

Г.В. Есипов погребен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Литературная деятельность Г.В. Есипова началась с перевода (совм. с Мухановым) романа В. Гюго «Ганс Исландец» (СПб., 1833 год). В 1836 году вместе с Д.Н. Толстым и М.А. Языковым издал «Сочинения» кн. А.Д. Кантемира. В 50-х годы начал изучать исторические документы в архивах, главным образом по истории раскола (см. Старообрядчество) и по эпохе Петра I. Наряду с С.М. Соловьёвым Г.В. Есипов стал 1-м исследователем, получившим доступ к материалам секретного отделения Московского архива старых дел (в т. ч. к документам Преображенского приказа, Тайной канцелярии, «делам с известным титулом»). Стимулировал начало описания документов секретного отделения, руководил описанием дел Сыскного приказа на 1-м этапе. Подготовил и опубликовал ряд документов, имевших общественный резонанс: «Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича» (М., 1861 год), «Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии» (СПб., 1861-1863 годы. 2 т.).

Г.В. Есипов тяготел к исторической беллетристике и биографическому жанру, часто использовал в сочинениях архивные документы (в пересказе и в точном воспроизведении). Созданные Г.В. Есиповым биографические очерки отличаются полнотой сведений и богатством деталей, в то же время критики отмечали произвольный выбор источников. Насыщенность работ Г.В. Есипова фактическим материалом, строгость комментария сочетались с занимательностью сюжетов и легкостью изложения, что выдвинуло его в первый ряд популяризаторов отечественной истории.

Г.В. Есипов публиковался в газетах «Русская речь», «Русские ведомости», журналах «Отечественные записки», «Русский архив», «Русский вестник», «Русская беседа», «Русская старина», «Исторический вестник» и др. Большая часть опубликованных в периодических изданиях очерков вошла затем в сборники: «Люди старого века: Рассказы из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии» (СПб., 1880 гд), «Тяжелая память прошлого: Рассказы из дел Тайной канцелярии и других архивов» (СПб., 1885 год).

Г.В. Есипов уделял большое внимание публикации исторических источников, под его рук. были подготовлены: «История Выговской старообрядческой пустыни» (СПб., 1862 год), «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом» (М., 1872 год. 2 т.), «Придворный месяцеслов… 1789-1790 годов» (СПб., 1889-1890 годы), «Камер-фурьерский церемониальный журнал» за 1774 год (СПб., 1864 год), за 1775-1798 годы (СПб., 1878-1897 годы) и др.

Г.В. Есипов, использовав богатый документальный материал, представил образ России, вынесшей на себе всю тяжесть петровских реформ. Введенные историком в оборот материалы политического сыска обратили внимание на такой не исследованный до той поры феномен, как внутренняя оппозиция реформам большой части населения (в т. ч. духовенства ).

Огромное значение для изучения народной религиозности имело установление Г.В. Есиповым большой роли колдовских практик в бытовой жизни в России XVII-XVIII веках. Историк ввел в научный оборот факты, раскрывающие духовный мир и повседневную жизнь старообрядцев в период активного преследования их со стороны государственных и церковной властей. На фоне усилившегося в 60-х годах XIX века общественного интереса к истории раскола работы Г.В. Есипова получили отклики Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, П.И. Мельникова (Печерского), М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Пыпина.

Большая часть архива Г.В. Есипова хранится в ОР РНБ (Ф. 277), коллекция собранных им исторических документов находится в РГИА (Ф. 938).