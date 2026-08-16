ЭСИМНЕТ (др.-греч. αἰσυμνήτης «судья», «распорядитель состязаний»)

В архаическую эпоху магистрат, наделенный чрезвычайными полномочиями, который назначался как общественный посредник в период смуты в государстве.

Слово впервые встречается в «Одиссее». Так называются судьи, избранные судить танцевальные состязания юношей у феаков. В науке говорится о связи эсимнетии в древнейшую эпоху с первобытным ритуалом инициации. Предполагается, что исконное значение слова «блюститель права», из этого вытекает функция эсимнета как судьи. В архаическую эпоху эсимнетами называли в некоторых полисах высшего руководителя, наделенного чрезвычайными полномочиями, который назначался как общественный посредник в период смуты в государстве, иногда пожизненно, иногда на определенный период или вплоть до выполнения поставленной задачи, как например, Питтак . Аристотель определял эту должность как выборную тиранию, которая отличается от монархии тем, что не является наследственной. Многие из эсимнетов оказывались законодателями, в свою очередь многие законодатели выполняли функции социальных посредников во время смуты ( Солон , Залевк и др.), так что трудно иногда разделить эсимнетов и законодателей. В Милете эсимнет мольпов был высшим эпонимным магистратом полиса. Эсимнетами также назывались должностные лица в Теосе, Наксосе, Мегаре, Халкедоне.

Иллюстрация :

Бюст Питтака Митиленского, Лувр.

Автор статьи: А.Б. Шарнина