ЕСИМ
ЕСИМ - хан Казахского ханства в 1598-1628 годах.
Из династии Джучидов, сын хана Шигая (умер в 1582 году), отец хана Джангира. Наследовал ханский титул после смерти своего старшего брата - Тевеккеля (Таваккула). Вёл борьбу с бухарскими ханами Баки-Мухаммедом (1599-1611) и Имам-кули (1611-1642) из династии Джанидов за право владения сырдарьинскими городами, в том числе Ташкентом (захватывал его в 1611 году и 1613 году). Пытался противодействовать сепаратистским устремлениям отдельных казахских султанов и добиться создания единого казахского государства с централизованной формой правления. После узурпации ханской власти султаном Турсуном в середине 1610-х годов удалился в Моголистан, избрав своей резиденцией грод Туркестан. Объединил вокруг себя некоторые киргизские племена и установил союзнические отношения с правителем Чалыша и Турфана ханом Абд ар-Рахимом, после чего предпринял несколько попыток отвоевать город Аксу у правителя Моголистана хана Апака. В середине 1620-х годов после гибели Турсуна вернул себе титул хана всех казахов. По возвращении к власти полностью истребил род каган, поддерживавший Турсуна, добился от Имам-кули отказа от сырдарьинских городов, нанёс поражение ойратским племенам, совершавшим набеги на казахские земли, временно подчинив их своей власти. С именем Есима связывают появление казахского памятника обычного права - «Есим салган ескi жол», ставшего основой свода законодательных установлений «Жеты-Жаргы», принятого в период правления внука Есима - хана Тауке. Похоронен в мавзолее в городе Туркестан.