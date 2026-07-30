ЕСИМ

ЕСИМ - хан Казахского ханства в 1598-1628 годах.

Из ди­на­стии Джу­чи­дов, сын ха­на Ши­гая (умер в 1582 году), отец ха­на Джан­ги­ра. На­сле­до­вал хан­ский ти­тул по­сле смер­ти сво­его стар­шего бра­та - Те­век­ке­ля (Та­вак­ку­ла). Вёл борь­бу с бу­хар­ски­ми ха­на­ми Ба­ки-­Му­хам­ме­дом (1599-1611) и Имам-ку­ли (1611-1642) из ди­на­стии Джа­ни­дов за пра­во вла­де­ния сыр­дарь­ин­ски­ми го­ро­да­ми, в том числе Таш­кен­том (за­хва­ты­вал его в 1611 году и 1613 году). Пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать се­па­ра­ти­ст­ским уст­рем­ле­ни­ям отдельных казахских сул­та­нов и до­бить­ся соз­да­ния еди­но­го ка­захского го­су­дар­ст­ва с цен­тра­ли­зованной фор­мой прав­ле­ния. По­сле узур­па­ции хан­ской вла­сти сул­та­ном Тур­су­ном в середине 1610-х годов уда­лил­ся в Мо­го­ли­стан, из­брав сво­ей ре­зи­ден­ци­ей грод Тур­ке­стан. Объ­е­ди­нил во­круг се­бя не­ко­то­рые киргизские пле­ме­на и ус­та­но­вил со­юз­нические от­но­ше­ния с пра­ви­те­лем Ча­лы­ша и Тур­фа­на ха­ном Абд ар-Ра­химом, по­сле че­го пред­при­нял несколько по­пы­ток от­вое­вать город Ак­су у пра­ви­те­ля Мо­го­ли­ста­на ха­на Апа­ка. В середине 1620-х годов по­сле ги­бе­ли Тур­су­на вер­нул се­бе ти­тул ха­на всех ка­за­хов. По воз­вра­ще­нии к вла­сти пол­но­стью ис­тре­бил род ка­ган, под­дер­жи­вав­ший Тур­су­на, до­бил­ся от Имам-ку­ли от­ка­за от сыр­дарь­ин­ских го­ро­дов, на­нёс по­ра­же­ние ой­рат­ским пле­ме­нам , со­вер­шав­шим на­бе­ги на ка­захские зем­ли, вре­мен­но под­чи­нив их сво­ей вла­сти. С име­нем Есима свя­зы­ва­ют по­яв­ле­ние ка­захского па­мят­ни­ка обыч­но­го пра­ва - «Есим сал­ган ескi жол», став­ше­го ос­но­вой сво­да за­ко­но­дательных ус­та­нов­ле­ний «Же­ты-Жар­гы», при­ня­то­го в пе­ри­од прав­ле­ния вну­ка Есима - ха­на Тау­ке. По­хо­ро­нен в мав­зо­лее в городе Тур­ке­стан.