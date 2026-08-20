ЁСИДА СЁИН

Ёсида Сёин (20.09.1830, Мацумото — 21.11.1859, Эдо) — японский общественно-политический деятель, военный теоретик, педагог.

Один из идеологов реставрации императорской власти в Японии в сер. XIX в. (Мэйдзи исин, Реставрация Мэйдзи ). Родился в семье самурая княжества Тёсю , в 1834 был усыновлен преподавателем военного дела Ёсида Дайсукэ. С детства изучал военное дело различных традиционных школ. После поражения Китая в Первой опиумной войне осознал необходимость изучения европейской военной науки, для чего отправился в центр европейских знаний — Нагасаки , а затем в столицу Эдо . Во время активизации попыток западных держав установить отношения с Японией в 1853—1854 несколько раз пытался незаконно проникнуть на борта иностранных судов (в том числе экспедиции Е.В. Путятина ), чтобы отправиться для обучения в Европу или США, в результате чего был посажен в тюрьму. В 1857 в родном княжестве основал частную школу «Сёка-сондзюку», выпускниками которой были многие государственные деятели периода Мэйдзи (1868—1912), в т. ч. будущие премьер-министры Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо . После подписания центральным правительством Японии в 1858 Договора о дружбе и торговле с США разрабатывал планы убийства некоторых высших чиновников и впервые озвучил идею о необходимости свержения сёгуната . В результате в 1859 был арестован и казнен. Разрабатывал идеи равенства всех японцев перед лицом императора, необходимости завоевания окружающих Японию стран и территорий и т. д., что впоследствии нашло отражение в идеологии и деятельности мэйдзийского правительства.