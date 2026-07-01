ЕШЕВСКИЙ, СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Ешевский, Степан Васильевич (21.01[02.02].1829, Кологрив Костромской губ. — 15[27].05.1865, Москва) — русский историк.

Учился в Казанском, затем в Московском университете, где слушал Т.Н. Грановского и С.М. Соловьева ; ученик и преемник П. Н. Кудрявцева. Преподавал историю России в Ришельевском лицее в Одессе (1853—1854), затем в Казанском (с 1855) и Московском (с 1858) университетах. Магистерская диссертация Е. «К. С. Аполлинарий Сидоний» (М., 1855), посвященная культурной и политической жизни римской Галлии в смутное время V в., представляет собой основательный самостоятельный труд. Успех Е. у слушателей был очень велик. Заняв кафедру всеобщей истории в Москве, он планировал прочитать, а затем издать серию специальных курсов, в которых последовательно изложить историю западноевропейского Средневековья. Ранняя смерть помешала осуществить задуманное: автор успел прочитать лишь несколько начальных курсов, а обработать для печати только два первых, посвященных Римской империи, – «Центр римского мира и его провинции» (1858) и «Очерки язычества и христианства» (1859). Общий очерк жизни римских провинций в эпоху Империи Е. составил задолго до того, как это сделал Т. Моммзен в 5-м томе своей «Римской истории» (Berlin, 1885). В 1859—1861 Е. провел в европейских университетах, слушая лекции и собирая материалы для докторской диссертации о Брунегильде (осталась ненаписанной). В последние годы успел прочесть курс об эпохе переселения народов.

Соч.: Сочинения. Ч. 1—3. М., 1870; Сочинения по русской истории. М., 1900.

Лит.: Архангельский С. И. Исторические взгляды Степана Васильевича Ешевского // Средние века. Вып. 6. М., 1955. С. 324—344;Бестужев-Рюмин К. Н. Биографии и характеристики. СПб., 1882. С. 273—350; Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / Предисл., сост., подгот. текста, коммент., биографич. словарь-указатель И. В. Тункина. М., 2008. С. 86—88.