ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт.
Родился в семье крестьянки и приказчика.
Писать стихи начал во второклассной учительской школе в Спас-Клепиках, куда поступил после окончания четырёхклассного училища в Константинове в сентябре 1909 года. Первые поэтические опыты окрашены влиянием С.Я. Надсона. С конца июля 1912 года по март 1915 года жил в Москве, где с сентября 1913 и до начала 1915 года был слушателем историко-философского цикла академического отделения Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского. Перепробовав множество стилистических манер, к концу московского периода обрёл собственный поэтический стиль, сочетая народную «крестьянскую» образность в духе А.В. Кольцова с достижениями русского символизма (прежде всего А.А. Блока). Также испытал значительное влияние А.А. Фета, ощутимое в первом опубликованном стихотворении «Берёза» (в январском номере московского детского журнала «Мирок» за 1914 год, под псевдонимом Аристон).
В начале марта 1915 года Есенин приехал в Петроград. Общение с А.А. Блоком, С.М. Городецким, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковским, Д.В. Философовым убедило Есенина в необходимости обогатить свою лирику религиозными мотивами, востребованными русским модернизмом. В стихах его первой книги «Радуница» (1916) преобладает своеобразный пантеизм (изящно и ненавязчиво введённые в текст параллели между природой и храмом), стиль отличается скупо отобранными диалектизмами. Важной вехой в поэтической биографии Есенина стала его переписка, а затем и встреча (в октябре 1915 года) с Н.А. Клюевым, взявшим на себя роль учителя и опекуна молодого поэта: в 1915-1917 годах его влияние проявилось и в стихах, и во внешнем облике Есенина, стилизованном под сказочного Ивана-царевича.
Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года Есенин воспринял с воодушевлением. В получившей скандальную известность поэме «Преображение» (декабрь 1917) он, резко изменив манеру, вольно или невольно переложил на язык ветхозаветных сказаний лозунги Интернационала. О смене своих мировоззренческих приоритетов Есенин громко заявил в поэме «Инония» (1918) с её ключевым образом отвергаемого Причастия. В 1917-1918 годах Есенин был тесно связан с группой «Скифы» Р.В. Иванова-Разумника, главным поэтическим авторитетом для Есенина стал Андрей Белый. Поэтические достижения Есенина этого времени отразила не столько его вторая книга «Голубень», изданная в Петрограде (1918), куда были включены стихотворения 1916-1917 годов, сколько серия московских сборников, вышедших в 1918-1920 годах («Преображение», «Сельский часослов», 2-е издание «Радуницы», все 1918, и др.).
В конце 1918 - начале 1919 годов Есенин вместе с А.Б. Мариенгофом, В.Г. Шершеневичем и другими создал группу имажинистов (см. Имажинизм). Не только тактика завоевания громкого эстрадного успеха с помощью скандалов, но и самая поэтика имажинизма наследовала русскому футуризму. Синтез эстрадного, рассчитанного на непременное произнесение слова, эффектных футуристических метафор с «бездонной почвенностью» (по формуле Б.Л. Пастернака) обеспечил Есенину беспрецедентный успех у читателей, особенно у весьма многочисленной прослойки вчерашних выходцев из деревни. Наиболее значительными достижениями имажинистского периода Есенина стали его поэма «Сорокоуст» (1920), книга стихов «Исповедь хулигана», а также драматическая поэма «Пугачёв» (обе 1921). В духе идей имажинизма выдержано самое известное литературно-критическое сочинение Есенина - поэтологический трактат «Ключи Марии» (1919).
В октябре 1921 года Есенин познакомился с американской танцовщицей А. Дункан; 2 мая 1922 года они официально зарегистрировали свой брак (с июля 1917 по октябрь 1921 годов Есенин был женат на З.Н. Райх; с сентября 1925 года - на С.А. Толстой). Поездки вместе с Дункан по Европе и Америке (май 1922 - август 1923) Есенин предпринял не в последнюю очередь в надежде на мировую славу. Разочарование, постигшее поэта в этих чаяниях, отразилось в его очерке об Америке «Железный Миргород», опубликованном вскоре после его возвращения в Россию (1923).
В последние годы жизни Есенин склонялся к союзу с советской властью, проблематизированному тоской по «Руси уходящей». В произведениях этого периода ощутимо тяготение к воспроизведению и переосмыслению ключевых образов поэзии А.С. Пушкина. В поздней лирике Есенина выделяется сборник «Персидские мотивы» (1925). Итоговой для Есенина стала обыгрывавшая пушкинские темы поэма «Чёрный человек» (1925) - бескомпромиссная авторская исповедь, признание поэта в том, что он всю жизнь носил точно рассчитанные маски. Это состояние душевного разлада, вкупе с манией преследования, подтолкнуло Есенина к самоубийству (ни одна из версий о его убийстве не опирается на серьёзные фактографические основания).
Сочинения:
Полное собрание сочинений: В 7 т. М., 1995-2002.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
С.А. Есенин. Портрет работы Н.И. Альтмана. 1926. Архив БРЭ.