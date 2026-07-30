ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье кре­сть­ян­ки и при­каз­чи­ка.

Пи­сать сти­хи на­чал во вто­ро­класс­ной учи­тель­ской шко­ле в Спас-Кле­пи­ках, ку­да по­сту­пил по­сле окон­ча­ния че­ты­рёх­класс­но­го учи­ли­ща в Кон­стан­ти­но­ве в сентябре 1909 года. Пер­вые по­этические опы­ты ок­ра­ше­ны влия­ни­ем С.Я. Над­со­на . С кон­ца ию­ля 1912 года по март 1915 года жил в Мо­ск­ве, где с сентября 1913 и до начала 1915 года был слу­ша­те­лем ис­то­ри­ко-фи­лософского цик­ла ака­де­мического от­де­ле­ния Московского городского на­род­но­го университета им. А.Л. Ша­няв­ско­го. Пе­ре­про­бо­вав мно­же­ст­во сти­ли­стических ма­нер, к кон­цу московского пе­рио­да об­рёл собственный по­этический стиль, со­че­тая на­род­ную «кре­сть­ян­скую» об­раз­ность в ду­хе А.В. Коль­цо­ва с дос­ти­же­ния­ми русского сим­во­лиз­ма (пре­ж­де все­го А.А. Бло­ка). Так­же ис­пы­тал зна­чительное влия­ние А.А. Фе­та, ощу­ти­мое в пер­вом опуб­ли­ко­ван­ном стихотворении «Бе­рё­за» (в ян­вар­ском но­ме­ре московского дет­ско­го жур­на­ла «Ми­рок» за 1914 год, под псевдонимом Ари­стон).

В на­ча­ле мар­та 1915 года Есенин прие­хал в Пет­ро­град. Об­ще­ние с А.А. Бло­ком, С.М. Го­ро­дец­ким, З.Н. Гип­пи­ус , Д.С. Ме­реж­ков­ским, Д.В. Фи­ло­со­фо­вым убе­ди­ло Есенина в не­об­хо­ди­мо­сти обо­га­тить свою ли­ри­ку ре­лигиозными мо­ти­ва­ми, вос­тре­бо­ван­ны­ми русским мо­дер­низ­мом. В сти­хах его первой книги «Ра­ду­ни­ца» (1916) пре­об­ла­да­ет свое­об­раз­ный пан­те­изм (изящ­но и не­на­вяз­чи­во вве­дён­ные в текст па­рал­ле­ли ме­ж­ду при­ро­дой и хра­мом), стиль от­ли­ча­ет­ся ску­по ото­бран­ны­ми диа­лек­тиз­ма­ми. Важ­ной ве­хой в по­этической био­гра­фии Есенина ста­ла его пе­ре­пис­ка, а за­тем и встре­ча (в октябре 1915 года) с Н.А. Клюе­вым, взяв­шим на се­бя роль учи­те­ля и опе­ку­на мо­ло­до­го по­эта: в 1915-1917 годах его влия­ние проявилось и в сти­хах, и во внеш­нем об­лике Есенина, сти­ли­зо­ван­ном под ска­зоч­но­го Ива­на-­ца­ре­ви­ча.

Февральскую и Октябрьскую ре­во­лю­ции 1917 года Есенин вос­при­нял с во­оду­шев­ле­ни­ем. В по­лу­чив­шей скан­даль­ную из­вест­ность по­эме «Пре­об­ра­же­ние» (декабрь 1917) он, рез­ко из­ме­нив ма­не­ру, воль­но или не­воль­но пе­ре­ло­жил на язык вет­хо­за­вет­ных ска­за­ний ло­зун­ги Ин­тер­на­цио­на­ла. О сме­не сво­их ми­ро­воз­зренческих при­ори­те­тов Есенин гром­ко за­явил в по­эме «Ино­ния» (1918) с её клю­че­вым об­ра­зом от­вер­гае­мо­го При­час­тия. В 1917-1918 годах Есенин был тес­но свя­зан с груп­пой «Ски­фы» Р.В. Ива­но­ва-Ра­зум­ни­ка, главным по­этическим ав­то­ри­те­том для Есенина стал Ан­д­рей Бе­лый . По­этические дос­ти­же­ния Есенина это­го вре­ме­ни от­ра­зи­ла не столь­ко его вторая книга «Го­лу­бень», из­дан­ная в Пет­ро­гра­де (1918), ку­да бы­ли вклю­че­ны сти­хо­тво­ре­ния 1916-1917 годов, сколь­ко се­рия московских сборников, вы­шед­ших в 1918-1920 годах («Пре­об­ра­же­ние», «Сель­ский ча­со­слов», 2-е издание «Ра­ду­ни­цы», все 1918, и др.).

В конце 1918 - начале 1919 годов Есенин вме­сте с А.Б. Ма­ри­ен­го­фом, В.Г. Шер­ше­не­ви­чем и другими соз­дал груп­пу има­жи­ни­стов (см. Има­жи­низм). Не толь­ко так­ти­ка за­вое­ва­ния гром­ко­го эс­т­рад­но­го ус­пе­ха с по­мо­щью скан­да­лов, но и са­мая по­эти­ка има­жи­низ­ма на­сле­до­ва­ла русскому фу­ту­риз­му. Син­тез эс­т­рад­но­го, рас­счи­тан­но­го на не­пре­мен­ное про­из­не­се­ние сло­ва, эф­фект­ных фу­ту­ри­стических ме­та­фор с «без­дон­ной поч­вен­но­стью» (по фор­му­ле Б.Л. Пас­тер­на­ка) обес­пе­чил Есенину бес­пре­це­дент­ный ус­пех у чи­та­те­лей, осо­бен­но у весь­ма мно­го­численной про­слой­ки вче­раш­них вы­ход­цев из де­рев­ни. Наи­бо­лее зна­чительными дос­ти­же­ния­ми има­жи­ни­ст­ско­го пе­рио­да Есенина ста­ли его по­эма «Со­ро­ко­уст» (1920), кни­га сти­хов «Ис­по­ведь ху­ли­га­на», а так­же дра­ма­тическая по­эма «Пу­га­чёв» (обе 1921). В ду­хе идей има­жи­низ­ма вы­дер­жа­но са­мое из­вест­ное литературно-кри­тическое со­чи­не­ние Есенина - по­это­ло­ги­че­ский трак­тат «Клю­чи Ма­рии» (1919).

В октябре 1921 года Есенин по­зна­ко­мил­ся с американской тан­цов­щи­цей А. Дун­кан; 2 мая 1922 года они офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ли свой брак (с ию­ля 1917 по октябрь 1921 годов Есенин был же­нат на З.Н. Райх; с сентября 1925 года - на С.А. Тол­стой). По­езд­ки вме­сте с Дун­кан по Ев­ро­пе и Аме­ри­ке (май 1922 - август 1923) Есенин пред­при­нял не в по­след­нюю оче­редь в на­де­ж­де на ми­ро­вую сла­ву. Раз­оча­ро­ва­ние, по­стиг­шее по­эта в этих чая­ни­ях, от­ра­зи­лось в его очер­ке об Аме­ри­ке «Же­лез­ный Мир­го­род», опуб­ли­ко­ван­ном вско­ре по­сле его воз­вра­ще­ния в Рос­сию (1923).

В по­след­ние го­ды жизни Есенин склонялся к сою­зу с советской вла­стью, про­бле­ма­ти­зи­ро­ван­но­му тос­кой по «Ру­си ухо­дя­щей». В про­из­ве­де­ни­ях это­го пе­рио­да ощу­ти­мо тя­го­те­ние к вос­про­из­ве­де­нию и пе­ре­ос­мыс­ле­нию клю­че­вых об­ра­зов по­эзии А.С. Пуш­ки­на. В позд­ней ли­ри­ке Есенина вы­де­ля­ет­ся сборник «Пер­сид­ские мо­ти­вы» (1925). Ито­го­вой для Есенина ста­ла обыг­ры­вав­шая пуш­кин­ские те­мы по­эма «Чёр­ный че­ло­век» (1925) - бес­ком­про­мисс­ная ав­тор­ская ис­по­ведь, при­зна­ние по­эта в том, что он всю жизнь но­сил точ­но рас­счи­тан­ные мас­ки. Это со­стоя­ние ду­шев­но­го раз­ла­да, вку­пе с ма­ни­ей пре­сле­до­ва­ния, под­толк­ну­ло Есенина к са­мо­убий­ст­ву (ни од­на из вер­сий о его убий­ст­ве не опи­ра­ет­ся на серь­ёз­ные фак­то­гра­фические ос­но­ва­ния).

Сочинения:

Полное собрание сочинений: В 7 т. М., 1995-2002.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

С.А. Есе­нин. Порт­рет ра­бо­ты Н.И. Альт­ма­на. 1926. Архив БРЭ.