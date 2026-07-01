ЕРОШКИН Николай Петрович

Историк.

Окончил исторический факультет Московского областного педагогического института (1942). Кандидатская диссертация: «Военно-окружная реформа в России (1862-1864 гг.)» (МГИАИ, 1952). Докторская: «Высшая государственность России первой половины XIX века» (МГИАИ, 1973).

Преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор Московского государственного историко-архивного института (1946-88). Профессор (1976). Заведующий кафедрой истории государственных учреждений и общественных организаций (1975-88). Проректор МГИАИ (1975-79).

Председатель головного совета Минвуза РСФСР по архивоведению , документоведению и научной информации. Организатор и один из авторов справочника «Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917 гг.» (СПб., 1998-2004. Т. 1-4).

Создатель в МГИАИ школы исследователей государственных и общественных учреждений. Под его руководством было защищено 40 кандидатских диссертаций.

В учебном пособии «История государственных учреждений дореволюционной России» (М., 1968. 4-е изд. 1997) впервые в историографии представил систематическую картину работы органов управления дореволюционной России в их взаимодействии.

Сочинения:

Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. М., 1960;

Самодержавие накануне краха. М., 1975;

Крепостническое самодержавие и его политические институты (Первая половина XIX века). М., 1981;

Местные государственные учреждения дореформенной России (1800-1860-е гг.). М., 1985;

Российское самодержавие. М., 2006.