ЕРНШТЕДТ ВИКТОР КАРЛОВИЧ

ЕРНШТЕДТ ВИКТОР КАРЛОВИЧ - российский эллинист, филолог-классик, академик Петербургской АН.

Отец П.В. Ерн­штед­та. Окон­чил ис­то­ри­ко-­фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1875), там же в 1877 году на­чал пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность (с 1883 года при­ват-до­цент, с 1884 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор по ка­фед­ре гре­че­ской сло­вес­но­сти, с 1891 года ор­ди­нар­ный профессор). По­сле за­щи­ты ма­ги­стер­ской дис­сер­та­ции (1880) ко­ман­ди­ро­ван в Гре­цию для изу­че­ния эпи­гра­фических и археологических па­мят­ни­ков; изу­чал ру­ко­пи­си в биб­лио­те­ках Ита­лии (1882), Шве­ции и Да­нии (1885). Сек­ре­тарь ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Санкт-Пе­тербургского университета (1885-1893); док­тор греческой сло­вес­но­сти (1891); адъ­юнкт Пе­тербургской АН (1893), за­тем экс­т­ра­ор­ди­нар­ный академик по раз­ря­ду клас­сической фи­ло­ло­гии и ар­хеоло­гии. В 1891-1894 годах был сек­ре­та­рём Императорского Русского археологического общества по от­де­ле­нию древнеклассической, ви­зан­тий­ской и западноевропейской ар­хео­ло­гии.

За­ни­мал­ся текс­то­ло­ги­ей со­чи­не­ний ан­тич­ных, главным образом гре­че­ских, ав­то­ров: изу­чал ру­ко­пис­ное пре­да­ние так называемых малых аттических ора­то­ров (Ан­ти­фон­та, Ан­до­ки­да, Исея, Ди­нар­ха, Ли­кур­га ), ис­сле­до­вал от­рыв­ки про­из­ве­де­ний круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля но­вой ат­тической ко­ме­дии Ме­нан­д­ра [из ру­ко­пис­но­го со­б­ра­ния епископа Пор­фи­рия (Ус­пен­ско­го)]. Изу­чал и из­да­вал тек­сты ви­зантийских ав­то­ров (в ча­ст­но­сти, совместно с В.Г. Ва­силь­ев­ским из­дал со­чи­не­ние пи­са­те­ля XI века Ке­кав­ме­на «Стра­те­ги­кон»). Ернштедт, яв­ля­ясь круп­ней­шим спе­циа­ли­стом в об­лас­ти древнегреческой па­лео­гра­фии, фак­ти­че­ски стал ос­но­во­по­лож­ни­ком этой на­учной от­рас­ли в Рос­сии. С 1891 года за­ве­до­вал От­де­лом клас­сической фи­ло­ло­гии «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния». Ар­хив­ный фонд учё­но­го хра­нит­ся в Пе­тербургском фи­лиа­ле Ар­хи­ва РАН (№ 733).

Издания:

Antiphontis Orationes. СПб., 1880;

Ce­caumeni Strategicon et incerti scriptoris de of­ficiis regiis libellus. СПб., 1896 (совместно с В.Г. Ва­силь­ев­ским).

Сочинения:

Пор­фи­ри­ев­ские от­рыв­ки из Ат­ти­че­ской ко­ме­дии. СПб., 1891;

Victoris Jernstedt Opu­scu­la: Сб. ст. по клас­си­че­ской фи­ло­ло­гии. СПб., 1907.

Иллюстрации:

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