ЕРНШТЕДТ ВИКТОР КАРЛОВИЧ
ЕРНШТЕДТ ВИКТОР КАРЛОВИЧ - российский эллинист, филолог-классик, академик Петербургской АН.
Отец П.В. Ернштедта. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1875), там же в 1877 году начал преподавательскую деятельность (с 1883 года приват-доцент, с 1884 года экстраординарный профессор по кафедре греческой словесности, с 1891 года ординарный профессор). После защиты магистерской диссертации (1880) командирован в Грецию для изучения эпиграфических и археологических памятников; изучал рукописи в библиотеках Италии (1882), Швеции и Дании (1885). Секретарь историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета (1885-1893); доктор греческой словесности (1891); адъюнкт Петербургской АН (1893), затем экстраординарный академик по разряду классической филологии и археологии. В 1891-1894 годах был секретарём Императорского Русского археологического общества по отделению древнеклассической, византийской и западноевропейской археологии.
Занимался текстологией сочинений античных, главным образом греческих, авторов: изучал рукописное предание так называемых малых аттических ораторов (Антифонта, Андокида, Исея, Динарха, Ликурга), исследовал отрывки произведений крупнейшего представителя новой аттической комедии Менандра [из рукописного собрания епископа Порфирия (Успенского)]. Изучал и издавал тексты византийских авторов (в частности, совместно с В.Г. Васильевским издал сочинение писателя XI века Кекавмена «Стратегикон»). Ернштедт, являясь крупнейшим специалистом в области древнегреческой палеографии, фактически стал основоположником этой научной отрасли в России. С 1891 года заведовал Отделом классической филологии «Журнала Министерства народного просвещения». Архивный фонд учёного хранится в Петербургском филиале Архива РАН (№ 733).
Издания:
Antiphontis Orationes. СПб., 1880;
Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus. СПб., 1896 (совместно с В.Г. Васильевским).
Сочинения:
Порфириевские отрывки из Аттической комедии. СПб., 1891;
Victoris Jernstedt Opuscula: Сб. ст. по классической филологии. СПб., 1907.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.