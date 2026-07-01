ЭРН ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ

Русский философ и публицист.

Родился в семье Ф.К. Эрна, управляющего аптекой военного округа. Окончил 2-ю Тифлисскую гимназию (1900), где учился вместе с П.А. Флоренским. Окончил историческое отделение филологического факультета Московского университета (1904). Находился под сильным влиянием философии В.С. Соловьёва, а также университетских профессоров С.Н. Трубецкого и Л.М. Лопатина. Во время учёбы в университете вместе с П.А. Флоренским и В.П. Свенцицким посещал организованный С.Н. Трубецким кружок по истории религии. В конце 1904 года Эрн посетил Германию и Швейцарию, где познакомился с Вячеславом Ивановым.

Под впечатлением от событий 9 января 1905 года в феврале того же года Эрн с В.П. Свенцицким основали «Христианское братство борьбы» - религиозно-политическую организацию, целями которой были борьба с самодержавием, борьба с пассивным состоянием православной церкви и замена частной собственности общественно-трудовой (прекратило деятельность в 1908). В августе 1905 года Эрн – один из учредителей Московского Религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьёва (МРФО) и один из инициаторов создания Вольного богословского университета при нём (март 1907). Член редакции книгоиздательства «Путь» (с 1910).

Активно сотрудничал с журналами «Век», «Церковное обновление», «Живая жизнь», «Религия и жизнь», «Северное сияние» и др. В журнале «Вопросы жизни» появилась программная статья Эрна «Христианское отношение к собственности» (1905, № 8-9), в которой автор выступил за отмену частной собственности и социально-экономическую борьбу с капиталистическим укладом экономики, считая главными средствами борьбы забастовки, стачки и устройство союзов. В 1906 году Эрн в Германии слушал лекции А. фон Гарнака, затем выступил в МРФО с докладом о взглядах Гарнака на сущность христианства. В 1907 году читал в МРФО и Вольном богословском университете цикл лекций «Социализм и христианство».

С 1910 года на смену проблемам отношения религии и социализма, отношения к церкви, в творчестве Эрна приходят размышления о характере русской философии, о национализме, о противостоянии России и Запада. Этим сюжетам посвящена полемика Эрна с С.Л. Франком в журнале «Русская мысль» (1910, № 9, 12). В это же время он полемизирует с редакцией журнала «Логос» (Э.К. Метнер, Ф.А. Степун, С.И. Гессен, Б. Яковенко), члены которой полагали, что философские изыскания в конечном итоге должны привести к наднациональному слиянию их результатов. Эрн, напротив, стремился к становлению самостоятельной русской философии. В сборнике статей «Борьба за Логос» (1911) Эрн доказывал оригинальность отечественной философской традиции и противопоставлял понятия ratio и logos (присущий Западу «рационализм» и «логизм» - учение о божественном Логосе как источнике бытия и мышления). В 1912 году вышла работа Эрна «Г.С. Сковорода. Жизнь и учение» - одно из наиболее значительных сочинений, посвящённых этому мыслителю. Эрн пишет магистерскую («Розмини и его теория знания», 1914) и докторскую («Философия Джоберти», 1916) диссертации.

В годы Первой мировой войны Эрн занял резко патриотическую позицию и посвятил ряд статей критике духовных основ германской культуры (сборник «Меч и крест», 1915). Наиболее яркой явилась статья «От Канта к Круппу», прочитанная как доклад на заседании МРФО 6 октября 1914 года. Одной из ключевых в ней была идея о том, что европейский (в частности, германский) рационализм порождает в обыденном сознании утилитарное отношение к высшим ценностям духа, что приводит к катастрофическим последствиям. Полемизирует с Н.А. Бердяевым, занявшим менее радикальную позицию («Налёт валькирий» // Биржевые ведомости. 1915. № 14642 от 30 января).

Поиск первооснов онтологизма как типа мышления привёл Эрна к изучению древнегреческой философии и написанию работы «Верховное постижение Платона» (Вопросы философии и психологии. 1917. Кн. 137-138, незаверш.).

Эрн умер от нефрита в возрасте 34 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сочинения:

Христианское отношение к собственности. М., 1906.

Борьба за Логос. Сб. ст. М., 1911.

Г.С.Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912.

Розмини и его теория знания. М., 1914.

Природа научной мысли. Сергиев Посад, 1914.

Меч и крест. Сб. ст. М., 1915.

Философия Джоберти. М., 1916.

Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием. М., 1917.

Сочинения. М., 1991.