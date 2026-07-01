ЕРМОН

ЕРМОН - горный массив и самая высокая гора Палестины.

(Высота 2743 м и длина около 32 км с севера на юг). Ермон отождествляется с обособленной южной оконечностью хребта Антиливан. Другой вариант арабского названия Ермон - Эт-Тальдж - [гора] льда. Название Ермон происходит от семитского корня - посвящать, т. е. ассоциируется со священным местом культового поклонения. В древности Ермон также именовался Сион (Втор 4. 48), сидонянам был известен как Сирион (Пс 28. 6), аморреям - как Сенир (Втор 3. 8-9; Иез 27. 5). Возможно, последнее название обозначало не только высочайшую вершину, но и часть Ермонского массива.

Три вершины Ермона соединены общим плато (см.: Пс 41. 7, где в еврейском тексте появляется имя Ермон во множественном числе - ). Гора состоит из известняковых пород, с отдельными базальтовыми вкраплениями. Вершина Ермона круглый год покрыта снегом, предгорья заняты пастбищами, у подножия горы расположены фруктовые сады и виноградники.

В библейской поэзии образно говорится о ликовании Ермона пред лицом Господа (Пс 88. 13), также упоминается в метафорическом смысле роса Ермона, являющаяся символом Божественной благодати (Пс 132. 3). В древности в окрестностях Ермона водилось множество диких зверей, в т. ч. львов и барсов (Песн 4. 8). До начаа ХХ века европейские путешественники встречали на Ермоне леопардов и медведей. В 1-й Книге Еноха гора Ермон является местом, где падшие ангелы приносят клятвы, чтобы взять в жены «дочерей человеческих» (1 Енох 6. 6). Евсевий Кесарийский, называя Ермон горой аморреев, расположенной напротив Панеады (Кесарии Филипповой) и Ливана, отмечает, «что и поныне гора... почитается как священная язычниками » (Euseb. Onomast. 30).

Ермон - северный предел земли обетованной (Нав 12. 1; 13. 2, 5, 8, 11). Другие встречающееся в ВЗ название этой местности - Ваал-Ермон (Суд 3. 3; 1 Пар 5. 23), вероятно, обозначает имя местного божества и служит для определения региона, заселенного сидонянами и евеями. До завоевания земли обетованной Ермон был местом обитания ханаанских племен евеев под властью Ога, царя Васанского (Нав 12. 4, 5), и Сигона, царя Аморрейского (Нав 13. 10, 11). В одном из сражений у подножия Ермона евеи были разбиты войском Иисуса Навина (Нав 11. 1-3, 8, 16, 17), однако полностью край так и не подчинился израильтянам до эпохи царя Давида.

Предгорья и склоны Ермона впервые заселяются в эпоху энеолита. Пастушеские временные стойбища обнаружены на высоте около 2 тыс. м, постоянные сельские поселения - на высоте до 1,5 тыс. м. В результате серии археологических разведок французскими и израильскими исследователями были обнаружены поселения, относящиеся к раннебронзовому веку (IV-III тысяч до Р. Х.), с характерной для всего Ханаана керамикой. Во II тысячи до Р. Х., в эпоху поздней бронзы, район Ермона заселяется представителями неизвестной культуры, обладающей чертами сходства с общеханаанской. В поселениях того времени найдено множество бронзовых статуэток мужских и женских божеств (возможно, Ваал-Ермона и Астарты). После эпохи правления царя Давида местные племена попали под власть аморреев. Следы их поселений, относящихся к эпохе раннего железного века (около 1200-900 годов до Р. Х.), были обнаружены в Айн-Кунье. Вероятно, эти поселения административно были подчинены находящемуся по соседству крупному г. Дану.

Возможно, вскоре после ассирийского нашествия (начало VIII века до Р. Х.) в регион Ермона проникают арабкие племена, в первую очередь итуреи (1 Пар 1. 29-31), со временем ставшие основным населением Ермона и создавшие материальную культуру. Они приспособились к сложному горному ландшафту и тяжелым климатическим условиям Ермона. Для итурейских поселений характерны умело выстроенные террасы для земледелия, наличие цистерн для сбора воды, толстостенные жилые постройки, сложенные из плотно подогнанных камней. В эллинистический период итурейское горное население оказывало отчаянное сопротивление войску Александра Македонского (Arrian. Anab. II 20), однако при Птолемеях и Селевкидах их поселки и города уже несут на себе отпечаток эллинистической культуры. Во времена правления имп. Августа Итурея отходит к владениям Ирода. При Ироде и тетрархе Филиппе у подножия Ермона строится один из важнейших городов и культовых центров Иудеи - Кесария Филиппова (Ios. Flav. De bell. I 21. 3; III 10. 7). В I веке до Р. Х.- I веке по Р. Х. у подножия Ермон и в районе Гелиополя (Баальбека) были созданы колонии римских ветеранов. Видимо, в то же время на Ермоне развивалась добыча олова и строилась сеть римских дорог. Итурейское население охотно служило в римской армии, где вскоре приобрело славу метких стрелков. Все эти факторы способствовали подавлению восстаний и процветанию региона. После падения династии Ирода регион отходит под управление сирийских наместников пров. Финикия Ливанская. Судя по эпиграфическим свидетельствам и раввинистическим источникам, в Ермоне первых веков по Р. Х. мирно сосуществовали итурейцы, финикийцы, иудеи, потомки македонских и римских поселенцев.

Культовые постройки, обнаруженные на склонах Ермона, видимо, восходят к эпохе поздней бронзы. Они представляют собой открытые площадки, расположенные на большой высоте, с ритуальными камнями и стелами, посвященными местным божествам. На их месте в эллинистическую и римской эпохи были выстроены храмы в классическом стиле. Наиболее крупный культовый центр был обнаружен на южном склоне Ермона. Это открытый мощеный теменос со стелами и 2 небольших храмовых комплекса эпохи эллинизма. Археологические раскопки выявили каменный алтарь с изображением головы Гелиоса, отождествляемого с Ваалом, базальтовые и бронзовые алтари для воскурений, статуи с изображением орлов, несколько греческих посвятительных надписей и следы жертвоприношений. Похожие культовые постройки были найдены в Кафр-Дура и Калъат-Бустра.

Несмотря на близость Ермона к древним христианским общинам финикийского побережья и Сирии, следов христианского присутствия в регионе практически не выявлено. В VII веке поселения на Ермоне были покинуты жителями, храмы заброшены. Часть деревень снова заселяется в позднее средневековье, часть - в эпоху правления мамлюков. В конце эпохи крестовых походов у подножия Ермона возвели крупную сарацинскую крепость Калъат-Нимруд (Эс-Субайба). В поздние исторические периоды главным источником существования в регионе были скотоводство и доставка снега и льда с вершин Ермона в крупные города Палестины и Ливана.

В настоящее время к Ермону примыкают границы трех государствв: Сирии, Иордании и Израиля, что имеет важное стратегическое значение. Ермон находится под контролем Сирии, за исключением южных склонов, которые отошли под контроль Израиля после войны 1967 года. Эта часть горы, как и Голанские высоты, была односторонне аннексирована Израилем в 1981 году.

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